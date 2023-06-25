端午收假！未來一周4星座「吉星高照」 水瓶有靠山、摩羯動起來

端午連假尾聲，上班族們又要準備開工了，下周開始哪些星座會吉星高照、繁花似錦呢？《搜狐》點出四星座，新的一周會享受幸福喔！

雙子座

雙子座的朋友將會有更多的機會和挑戰，需要用自己的努力去實現夢想，不管未來遇到多少風雨，你們都不會退縮，因為你們心中有一份堅持。

巨蟹座

巨蟹座的朋友將會找到更好的人生方向，有更多的機會去實現理想，而這一切都源自你們心態的改變。不再為了失去而煩惱，要珍惜眼下的人和事。

摩羯座

摩羯座的朋友會有更多的活力和積極性，讓自己充滿動力去追求目標。迷途知返是一種智慧，堅持不懈是一種力量，有智慧和力量的人，才能幸福。

水瓶座

水瓶座的朋友會得到更多的支持和幫助，更加自信和堅定地走向未來。冒險精神固然可貴，但自知之明更為重要，因為不了解自己，就無法進步。