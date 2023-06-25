聽新聞
test
0:00 / 0:00
端午收假！未來一周4星座「吉星高照」 水瓶有靠山、摩羯動起來
端午連假尾聲，上班族們又要準備開工了，下周開始哪些星座會吉星高照、繁花似錦呢？《搜狐》點出四星座，新的一周會享受幸福喔！
雙子座
雙子座的朋友將會有更多的機會和挑戰，需要用自己的努力去實現夢想，不管未來遇到多少風雨，你們都不會退縮，因為你們心中有一份堅持。
巨蟹座
巨蟹座的朋友將會找到更好的人生方向，有更多的機會去實現理想，而這一切都源自你們心態的改變。不再為了失去而煩惱，要珍惜眼下的人和事。
摩羯座
摩羯座的朋友會有更多的活力和積極性，讓自己充滿動力去追求目標。迷途知返是一種智慧，堅持不懈是一種力量，有智慧和力量的人，才能幸福。
水瓶座
水瓶座的朋友會得到更多的支持和幫助，更加自信和堅定地走向未來。冒險精神固然可貴，但自知之明更為重要，因為不了解自己，就無法進步。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言