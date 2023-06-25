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福財雙旺！端午後四生肖運勢解析 屬羊游刃有餘、這生肖「天時地利人和」

聯合新聞網／ 綜合報導
2023年下半段，每個生肖的運勢重新進入新篇章。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
2023年下半段，每個生肖的運勢重新進入新篇章。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

四天端午連假即將結束，大家是否都有好好休息充電了呢？端午一過，正式進入又濕又熱的夏季，展開2023年的下半段，每個生肖的運勢也將重新進入新篇章。

根據陸媒「搜狐」報導，6月25日開始有四種生肖運勢如虹，福氣和財運雙旺，可以好好期待幸福降臨！

生肖牛

屬牛的人會迎來更多的活力和積極性，讓自己在事業上取得成功，生活中也會發現幸福，活出更精采的人生。

生肖虎

屬虎的人一方面珍惜現在所有，另一方面也期盼未曾擁有的，時光流逝中就如此合理切換著「滿足與不滿足」之間，迎向更幸福的生活。

生肖猴

屬猴的人目前正處於「狀態變化中」，而且是正向的變化，預期將會事業步步高升、財富累積有成、愛情甜甜蜜蜜，擁有「天時地利人和」的多彩人生。

生肖羊

屬羊的人一直都努力追求自己的目標，過程中也不斷面臨風雨和困難，這段期間不放棄地「迎難而上、順勢而為」，就能展現游刃有餘的氣勢。

生肖運勢 財運 端午節

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