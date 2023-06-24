容易禍從口出星座！ 牡羊黃子佼、天蠍炎亞綸、雙子愛莉莎莎全上榜

大家都知道說話是門藝術，但偏偏有些星座特別容易「禍從口出」，有些星座是很白目亂說話，惹怒別人，有些星座是故意耍心機，挑撥離間，有些星座則是講完自己全忘光當沒事，留下別人類惱。十二星座在表達上會有什麼盲點呢？

第一名 白羊座我的感覺放第一

白羊座說話直接，不會思考後才表達，又不加以修飾，有時牡羊座白目到，只要他一說話，原本氣氛瞬間結成冰點，他們卻還不知道自己已禍從口出。尤其是對人的評價，牡羊座想說就說，大談自己的想法或感受，容易說出傷人的話，真實到讓人不知如何給予反應。

第二名 天蠍座心機boy、心機girl

天蠍座其實不是白目，只是他們有時會故意的耍心機，造成大家得誤解。因為天蠍座想要隱藏自己的心意，有時他們會故意說狠話，營造自己是一個不好惹的人形象，來保護自己。

第三名 射手座自認說大實話

射手座不太會說謊，有時候他們只是比較直腸直肚，說話衝口而出不經大腦思考。射手座也是比較理性的人，所以不太能共情別人，導致說話常常過於真實，而為自己惹上麻煩。

第四名 水瓶座沒在管別人

水瓶座我行我素，根本不會在意自己的說話是否會闖禍，往往在不合適的時候發表言論，或是在不合適的時候突然開玩笑。這都是水瓶座常常說錯話的時刻。

第五名 處女座太認真反而說錯話

處女座總在任何時候都很認真，就連說笑話都忍不住認真起來。導致每次說錯話都不自知，尤其處女座的冷漠外表，不言苟笑，很容易造成誤解。讓他人無法分清楚是不是處女座的真心話。

第六名 雙子座怕冷場開錯玩笑

雙子座很怕冷場，只要有一點的冷場，雙子都忍不住講話，但這也是危險的開始，因為雙子常常說出一些讓人無語的笑話，或是不小心抖出了別人的秘密，讓空氣都瞬間凝固起來。

編按：藝人黃子佼、NoNo為牡羊座、網紅愛莉莎莎、宥勝都是雙子座、炎亞綸是天蠍座。

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