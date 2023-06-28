討關注、情勒、厭世...甩開五種「負能量人」！修復心理能量

遇到哪類型「負能量人」？訴說著你的能量議題

特別強調一下，遇到「負能量人」不是我們的錯，更不是咎由自取；試著這樣想像，人與人相處是一種能量交換，一進一出、一出一進，形成能量平衡，此時你會感覺很舒服自在。倘若，兩個人的內在議題剛好勾在一起，一個人不斷索討，另一個人不斷給予，雖然不是健康的狀態，卻也形成某種「恐怖平衡」，使人難以脫離。

例如，許多人不解，沒有被囚禁的受家暴者為何不離開就好？但當一個人認定自己「不值得」幸福快樂，被暴力對待是他相對習慣的，甚至將暴力行為解讀成「他在乎我」、「他都會誠懇地跟我道歉」或「我也有錯，他才這麼生氣」等，雖然外在現象很痛苦，卻與自己的內心世界吻合，使其繼續待在負能量關係中，維持這份恐怖平衡。

另外，很多夥伴應該都有過「我愛的人不愛我，愛我的人我不愛」的經驗，遇到關心自己、疼愛自己的人，我們不屑一顧，卻偏要對不太尊重我的那個他動心，這也與我們的能量議題息息相關。

想澈底活出最渴望的樣子，就讓身邊的「負能量人」發揮他存在的功能，幫助我們看見自己的狀態吧！

以下為大家整理出五種常見的負能量人，並剖析是什麼能量議題讓我們容易受到對方的影響。

1 討關注型

雖然我們每個人多多少少都是需要被關注的，但負能量人的討法會讓你感覺精氣被吸乾，相處完筋疲力盡。他們似乎想永遠霸占聚光燈，話題無論從誰開始，最終都會繞回他身上，甚至使用迂迴的語言，表面上聽起來像在抱怨，暗地裡卻在討要你的讚美與欣羨，例如「我真的快忙死了，外商公司副總裁真不是人當的」或「就叫我老公不要買這麼貴的項鍊給我，他還硬要買」等所謂的凡爾賽式言論。

若身邊經常出現討關注型負能量，我們的議題可能是：「自信不足」，畢竟自戀者有時還真能得到蠻多注意（甚至變得有名、有權），那種高傲、高談闊論的樣子，也經常被誤解成是「自信」，錯使我們以為得跟著配合、附和他們，才能變成受重視的人。

2 受害者型

受害者型最顯著的特質就是「無止境的抱怨與怪罪」，在他身邊的人都曾被他推上加害者寶座。他可能會說：「像你這樣的人不會懂我有多痛苦」、「你都不知道自己錯在哪裡」、「為什麼老天這麼不公平」等無助的訊息。但很有意思的是，「無助」其實是很有力量的，就像小嬰兒雖然脆弱，但只要一哭，所有人都為他忙東忙西，猜他是餓了還是渴了，這就是受害者型人的心理，運用無助讓他人順著自己。

若身邊經常出現受害者型負能量，我們的議題可能是：「將自我價值建立在他人反應之上」，試問自己，拒絕別人是否讓你很不舒服？你是否認為無論如何都要先幫助他人呢？如果答案皆是的話，你可能具有「拯救者情結」（savior complex），為了當個拯救者，你會慣性地犧牲奉獻，即便損及身心及自我價值感，你也想讓旁人滿意。但如同飛機迫降時的警示要求—先為自己戴好氧氣罩，再為身旁需要幫助的人配戴。如果我們自己的能量耗盡，就幫不了任何人，更別說一味地幫忙，對方也無法成長與轉變。所以面對受害者型人，很多時候，不幫才是一種幫。

3 情感控制型

他們常把自己對你的付出掛在嘴邊：「你沒有我能有今天？」「我為你犧牲那麼多，這點小事也不肯答應？」若你沒有符合他的期望，就會被冠上「不孝」、「不知感恩」、「過河拆橋」等罪名，讓你因為罪惡感而就範。在此稍稍為大家釐清一下，情感控制和我們所推崇的「照顧自己的需求」是截然不同的狀態，情感控質型人傾向透過情感上的壓迫，威脅他人配合服從。但自我照顧者是心口一致地表達需求，卻不會讓你有被強迫順從之感，也能尊重你的最終決定。

若身邊經常出現情感控制型負能量，我們的議題可能是：「以為愛與肯定只能從他人身上獲取，很難愛自己」。悲傷的是，這類型負能量經常出現在父母及養育者身上，他們也因為無法愛自己，而將這份責任轉嫁至孩子身上，期待孩子來滿足自己，所以他們會拿人類的基本需求—「愛」、「肯定」及「安全感」作為籌碼，若不順從他，你就得不到。但就算你順從他了，他也不會滿足，因為順從並不是愛，這等於讓關係走進了死巷，使每個人都受苦。惟有意識到自己就是愛的能量源，永遠選擇先照顧內在的真實需求，才有機會轉化關係型態。

4 貶低批判型

這類型人似乎永遠有話要說，認為自己的看法乃唯一真理，對不同意見充斥著貶抑的話語及語氣，例如：「怎麼會有人喜歡吃香菜，很噁心欸」、「他那種打扮風格也太過時了吧」，甚至會當面批評對方「你真的太胖了，這樣不行，會得三高」「你這樣養小孩他會太自我，要多管管他」等看似給別人良心建議，實則透過踩低別人來墊高自己。

若身邊經常出現貶低批判型負能量，我們的議題可能是：「強烈地感覺自己不夠好、害怕自己做錯事」。這與我們兒時不斷被比較與評價的教育制度相當有關，似乎第一名才是優秀，沒有第一名就是差勁，這幾乎讓所有人都覺得自己不夠好，小心翼翼地在各種場域裡爭取他人的認同和喜歡，所以，貶低批判型人的出現僅是幫助我們覺察原本就存在的「內在搗蛋鬼」，發現自己有多擔心他人的眼光、有多容易自我懷疑與否定，當我們的內在能量越來越穩固，就會開始意識到沒有絕對的對錯好壞，也沒有一個人能輕易評價另一個人，因此開始與這些評價保持距離，客觀地審視任何試圖要進入內在的聲音。

5 消極厭世型

這種類型的夥伴像是黑洞一般，任何光線都會被吸收、消滅，看似躺平擺爛，但其實黑洞是力量很強大的存在，所以可以這樣理解—他正在積極地使用消極對抗世界。不做的最大，這樣至少讓他感覺自己擁有主控權，而不用面對努力後還是無效的挫敗感。通常這類型的夥伴不一定會主動接觸你，但當你希望他改變的時候，就會感受到萬千阻力，所以如果他是你的伴侶、孩子，或不得不合作的同事，才會特別有感。

若身邊經常出現消極厭世型負能量，我們的議題可能是：「過度想改變他人，認為對方的好壞與我們密不可分」，容易吸引（甚至製造出）消極厭世型的人。偶有一些焦急的父母向我詢問，小孩都不念書該怎麼辦？父母們常會苦口婆心地勸說，或恫嚇孩子不認真有什麼下場，但效果總是不彰。甚至有些家長還會幫小孩寫作業，又怪孩子不自己寫。詢問代筆的原因時，家長回答：「不然老師會認為我的孩子不好。」再深入詢問，若老師認為孩子不好，你擔心的是什麼？家長最後都會回答：「那我就不是一個好媽媽／好爸爸。」若我們無法區分彼此的價值，就會一味地為另一個人負責，加諸很高的期望和壓力，這恰好違背了人類想要做自己的需求，讓人更想用躺平來反抗。

看完這五種負能量人類型之後，你是否默默思索：「呃⋯⋯我好像也是某一種負能量人耶⋯⋯」如果你浮現這個想法，我要為你大聲鼓掌！表示你開始願意面對真實的自己，收回「投射」，承認我們都有負能量，我們也有能力為之負責及轉化。負能量一點都不可怕，它僅是一種提醒，提醒我們內在家園的「圍欄」有些狀況，哪裡破損了，或哪裡需要被建設起來。所以當身邊出現負能量人，或自己出現負能量的時候，最要緊的事，就是停下來、靜下來，向內覺察自己，然後放鬆那個緊繃的位置，放掉過去慣性的行動，你的能量流將自動為你進行修復心理界線。

相反地，如果我們抱怨、八卦、批判，等同於滯留負能量，使之擴大、蔓延，加重它對我們的傷害性。若你曾待過充斥著流言蜚語的職場，你一定會發現每個人都缺乏熱情、互相猜忌，流動率相當高，而且留下來的人，通常還是最愛抱怨跟八卦的那群，也就是所謂的劣幣驅逐良幣。

在此鄭重聲明，不抱怨絕非要你壓抑情緒喔！抱怨的問題點不在述說，而在把責任歸咎到對方身上，這表示我們拱手交出能量主控權，讓外界隨便對待自己；然而，我們可以選擇更具建設性的形式說出來，無須道人是非，以利情緒的代謝（很多人都有抱怨完其實更不舒服的經驗，就是因為抱怨會加乘負能量，無法有效宣洩）。

《心理能量使用說明書：安度靈魂暗夜，迎來豐盛人生》。圖／圓神出版提供

例如，我們可以去和所述事件不同圈子的夥伴分享，因為對方的情緒比較不會受此事干擾，就能共創一個相對穩定的能量場。訴說完外界的事件後，也要記得向內探索與清理（推薦使用第103頁〈安頓複雜性創傷「情緒重現」之六步驟練習〉），即是一次完整的能量提升法。 除了被負能量影響後的探索及清理，每天為內在家園檢查與鞏固「圍欄」品質是最有效率的作法，幫助我們以較穩定的狀態面對各種未知情境。

(本文摘錄自《心理能量使用說明書：安度靈魂暗夜，迎來豐盛人生》，圓神出版，未經同意禁止轉載。)