父親過世、母親改嫁？紫微斗數「父母宮」怎麼解釋？

父親過世後，父母宮代表什麼呢？

命盤談的都是實質影響力，所以一切宮位的解釋要參照實際狀況。雖然父親過世了，但是我們一樣受到他遺傳的影響，因此在長相的部分同樣是依照原本的解釋，但是是否能夠再用父母宮去討論跟父親的關係、家世背景等等，這時候就要想想父親過世之後，是否有人取代了他的角色，如果有，對你來說那個人才是實質定義上的父親。

例如父親的哥哥接手撫養照顧你，這時候運限盤父母宮上出現影響力的就是你的伯父，所以一方面要看實質是誰取代父親的角色，一方面要看是哪一個運限，要從他真正照顧你的運限開始。

《紫微攻略‧紫微斗數新手村：從新手到高手，成為命理大師的解盤邏輯和訣竅！》。圖／時報出版提供

如果是母親改嫁，但是繼父並沒有真正照顧你或者你不接受他，這時候父母宮就不能用來解釋繼父的情況。所以說一切要以實際上你有將其當成父親的角色，無論嘴巴上是否承認，只要自己的生活確實受到其照顧，這時候就可以從你覺得受到照顧的時間點開始看父母宮，那時候的父母宮就可以被視為你跟他的關係。

(本文摘錄自《紫微攻略‧紫微斗數新手村：從新手到高手，成為命理大師的解盤邏輯和訣竅！》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

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