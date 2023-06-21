讓人失望！「3生肖」年紀越大越自私無情 屬猴人變非常計較

曾幾何時，我為人人，而人人卻轉身離去，在生活的長流裡，總會遇到一些自私無情的人，讓你備感失望，恨得牙癢癢，在12生肖中，也有一些人隨著年紀越大，變得更加自私無情，讓我們來看看是哪幾個生肖。

第三名：狗

一般來說，狗寶寶為人忠實，又直率仗義，怎麼會隨著年紀增長，而變得自私無情呢？其實狗寶寶的特質一直都保持著，只是因為經過社會的磨練，遇到太多忘恩負義的人，特別是受過傷的狗寶寶，更會懂得保護自己，不過他的熱情依然不減，然而這些優點只會用在狗寶寶所認定的人當中，例如親人，或是知己朋友，但是對於一般大眾，就會有所保留，既使當你需要幫助，狗寶寶可能也不見得會伸出援手，不是無情，而是怕掉入陷阱當中，所以遇到年長的狗寶寶，你要用真心誠意去打動他，才有可能得到幫助。

第二名：蛇

蛇寶寶善於曲線前進，一步步的婉轉邁向目標，總是充滿耐心，能夠瞻前顧後，再瞬間出擊，對於環境的觀察更是不在話下，只要發現危險，就會立刻採取保護措施，避免自己遭到潑及，因此基本上，蛇寶寶的個性本身就含有自私自保的成分，但別說蛇寶寶無情，在他的心中，情這個字，本就是珍貴無比的，不能隨便釋放，年紀越大的蛇寶寶，越不容易付出感情，沒有什麼比自己還來得重要，但是如果你可以融化他們，用熱情去溫暖他們，讓蛇寶寶打開心房，那麼所獲得的熱情，絕對是生死與共，你儂我儂，黏膩交纏。

第一名：猴

人們常說，精得跟猴一樣，猴寶寶確實精明得很，你偷懶，他抓到，你做錯，他發現，你的一舉一動，好像都逃不過他的火眼金睛，但是有些猴寶寶卻會將這與生俱來的能力，運用在追求自身利益上，變得非常計較，例如你能，為什麼我不能，你可以，為什麼我不可以，凡事都以自我為出發點，若遇到衝突時，更會不擇手段，先取得勝利再說，倘若沒有加以導正，年紀越大就會變本加厲，成為一個自私又無情的人，所以要教導猴寶寶合作與分享，如果無法改變他，那麼最好敬而遠之，不要有利益關係，才能相安無事。

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