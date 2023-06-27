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運用情緒能量要先清淤！別讓那些「殘影」卡在你心裡

圓神出版／ 文‧蘇予昕
圖為一個人獨處沉澱身心靈示意圖。圖片來源/ingimage
圖為一個人獨處沉澱身心靈示意圖。圖片來源/ingimage

當我們上班的時候，老闆同事會要求你「不要把情緒帶來辦公室」，回到家後，另一半會斥責你「不要把情緒帶回家裡」，這讓我們很困惑，那情緒到底可以去哪裡？因此，我們壓抑忍耐，甚至否認情緒：「不，我沒有生氣」、「這沒什麼好難過的，我幹嘛哭」，導致情緒累積成驚濤駭浪，一出現就摧毀一切。

的確，情緒是如同海浪一般的能量，起起伏伏，但大部分的我們都拼命拿著一塊門板擋著浪，希望不要被波及，殊不知，我們有能力把門板製成衝浪板，學會在情緒中暢行無阻，甚至運用情緒的振動能量，顯化你所渴望的現實，成為有影響力的人。

但在習得如何使用情緒能量之前，我們得先清理從小到大被抑制的那些情緒淤塞，當它們沒有地方可以去，就會形成化學分子，卡在你的細胞、器官、淋巴裡；有些夥伴前來諮商的原因，就是他逐漸發現，即使生活中沒發生什麼事，自己卻經常感到憂鬱、焦慮、憤怒或恐懼，這都在告訴我們，沒有被我們看見、聽懂、梳理的情緒，是不會隨著時間消失的，卡住的情緒會變成一台帶有「殘影」的電漿電視，將未來的每一件事，都用過去的角度解讀，無法真正前進。

知名著作《臣服實驗》作者麥克辛格曾在《活出覺醒》一書中提出超貼切比喻：過去最初代的電漿電視問世時，只要畫面暫停太久，就會將圖像的影子燒入電漿螢幕中，雖然節目繼續播放，但舊的畫面依然存在，再也看不清楚當下發生的真實畫面，那我們的人生，不重複老劇碼也難。

《心理能量使用說明書：安度靈魂暗夜，迎來豐盛人生》。圖／圓神出版提供
《心理能量使用說明書：安度靈魂暗夜，迎來豐盛人生》。圖／圓神出版提供

舉個常見的例子，你高中時與一名叫Amy的同學是死對頭，怎麼努力都贏不了他，三年都在憋屈與挫折的情緒中度過；往後，只要有人名叫Amy，或和Amy留相似髮型、穿類似短裙…，你通通都會對其升起一股厭惡感，但如今你面前的Amy和當初的Amy已是截然不同的兩個人，為何卻帶給你類似的感覺呢？正是因為過去的情緒沒有真正過去，仍在你的內心屏幕上留下「殘影」。

(本文摘錄自《心理能量使用說明書：安度靈魂暗夜，迎來豐盛人生》，圓神出版，未經同意禁止轉載。)

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