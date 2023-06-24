身體會告訴你！沒來由地討厭某一個人 可能是這原因

首先，認識你最神奇的能量載體兼感應器--身體

多年前，我曾和一位好友相約吃飯，慶祝他轉職成功，當天在餐廳巧遇他新公司的同事Ａ，兩人簡短寒暄幾句後，就回到各自桌位用餐，但在這短短的一分鐘裡，我卻感覺心跳加速、肩膀緊繃、身體不由自主往後退了幾公分，我詢問好友，Ａ是怎麼樣的人？好友說：「還不太熟欸…但平常在公司碰到時都蠻熱情的，也會來關心我適應的情況，應該是個不錯的人吧！」

我擔心影響好友的心情與判斷，當下沒多說什麼，結果半年後再次與好友聚會時，他卻忿忿不平地告訴我，Ａ是如何在主管面前陷害自己，導致現在好友想執行什麼業務都遇到重重阻礙，掉進無人相挺的局勢裡。

這次經驗讓我回想起從小到大，出現無數次的類似案例，例如，一個不舒服的身體感受讓我感知某個人可能不太適合我，但小時候會在心裡說服自己、甚至指責自己：「怎麼可以沒有根據就討厭一個人」，但後來都一一證實，的確如此；或者，一個興奮的身體感覺讓我想換條路回家，順道逛個街，後來才得知，如果走原路將會卡在一個重大的交通事故中。

然而，我們對身體的關注，大多停留於肢體或器官的健康與否，但即便健康檢查報告沒有紅字的人，卻也依然常喊著「好累」，像個有洞的容器，即便週末補眠、吃營養品、度假散心，卻怎麼補都補不滿，並不能給你真正的神清氣爽，或高效地揮灑自我之感，這在醫學上俗稱為「亞健康現象」，皆是因為我們把「身」「心」「靈」拆解成不同單位，頭痛醫頭、腳痛醫腳，但身心靈其實是一個不可分割的整體，身體反應更多是呼應能量的變化，所向外產生的一個提醒訊號。

簡單地說，當我們正確運作自己的能量，肉身與器官就會呈現健康、通暢的狀態，一旦生病或有任何不適，除了治療表面症狀，還得深入檢視：「我最近過得如何？」「我有活成我自己嗎？」「有沒有壓抑、忍耐、委屈、孤獨、憤怒、不平衡等心情？」以此徹底檢視能量運作的問題。

《心理能量使用說明書：安度靈魂暗夜，迎來豐盛人生》。圖／圓神出版提供

在臨床觀察中發現，胃部有狀況的夥伴，經常是因為心理層面自我懷疑、害怕沒用、被淘汰等自我價值議題；背部、脊椎的疾病不適，通常源於人際衝突、感情破裂等關係議題；喉嚨有症狀的夥伴，則是習慣把自己真心想說的話壓制下來，以求得某種表面的和諧，但能量都不會消失，而是以其他種形式出現。

身體隨時都在幫你和宇宙的龐大數據庫連線，透過對身體細微變化的覺察，我們會獲取比用腦袋分析更精確的答案，1-4「感知你的能量場」這一節，將會帶領各位運用身體這副超級強大的感應器，回應生命中大大小小的決定，讓這趟旅程更加輕鬆、毫不費力。

(本文摘錄自《心理能量使用說明書：安度靈魂暗夜，迎來豐盛人生》，圓神出版，未經同意禁止轉載。)