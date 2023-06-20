黃子佼毀滅性爆料、「蕾神」舉槌都是這星座 網認了：一炸開六親不認

演藝圈「#Me Too」持續延燒，一名女網友爆料過去曾遭知名主持強吻、拍裸照，黃子佼19日下午也於直播中坦承性騷行徑，不料致歉後卻接連丟出核彈級爆料，意外波及共計13位藝人，引起台灣人民的關注。

PTT一篇「12星座裡是不是不該惹牡羊座？」提及，看到近日黃子佼的爆料，讓原PO想起幾年前王力宏和李靚蕾的「蕾神之亂」，兩人的爆料皆引起軒然大波，而共同點正是「牡羊座」，讓他不禁好奇牡羊座是不是都自帶「自爆炸彈客」屬性。

貼文一出，也釣出同為牡羊座的網友表示，「因為牡羊座是第一個星座，個性比較衝動」、「我就牡羊，嘻嘻」、「絕對是」、「牡羊沒有敢不敢的問題，是看他要不要而已」、「牡羊忍到極限，一炸開來就會是六親不認的」、「對，一腦衝就把代誌（事情）攏抖出來，但是爆出來之後會被修理的更慘」。

過去曾針對「嘴硬不承認」進行星座盤點，牡羊座榜上有名。若踩到牡羊的底線將相當火爆，因為不少牡羊的人自尊心強，內心也是要面子，如果跟別人發生爭執時，牡羊座會盡力去維護自己的自尊心，而且對於特別在意的事情，會非常嘴硬。

不過牡羊座也是容易心軟的人，即使自己受傷了，如果對方願意主動示弱，牡羊座的火，來得快，去得也快，而近期話題人物包括黃子佼、李靚蕾都是牡羊座。