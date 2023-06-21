十二星座「最不能忍受粗俗」排行！金牛討厭吃東西有噪音、這星座「一點小動作NG就完蛋」

每個人的性格不同，有的人要求比較高，無法忍受粗鄙的人事物，但也有比較隨和，能夠接納一切的人。日本網站「占TV」近來就分析十二星座，排行哪些星座最受不了個性比較狂野粗俗的人。

第12名 射手座

比起禮俗、氣質那些，射手座更在意的是「和這個人相處開不開心」。

第11名 牡羊座

牡羊座不在乎他人如何，所以粗不粗俗自然沒差。

第10名 雙子座

雙子座善於臨機應變，碰到粗俗的人，也懂得該怎麼去應對。

第9名 天蠍座

就算對方再怎麼粗俗，天蠍座也只會覺得「他就是這樣的人」。

第8名 巨蟹座

雖然碰到粗俗的陌生人會有些抗拒，但如果對方是好友或家人，就能夠接受。

第7名 水瓶座

水瓶座對於稍微有點粗俗還能忍受，但越界了就不行。

第6名 雙魚座

雙魚座其實不太喜歡粗俗的態度，但因為怕被討厭，所以不太會直說。

第5名 魔羯座

魔羯座恪守規矩，對於沒有禮貌、服裝紊亂的人一概不理。

第4名 獅子座

碰到粗俗的人，獅子座會產生優越心態，認為對方在自己之下。

第3名 天秤座

天秤座重視和諧，而違反禮儀、粗俗的言行，容易造成場面尷尬。特別是沒有顧慮他人想法的作為，絕對會造成困擾。因此碰到這樣的人，天秤座甚至會視為敵人看待。

第2名 金牛座

受「美麗之星」金星支配的金牛座，本身就憧憬氣質高雅出眾的人。反之，言行舉止不當，像是滿口髒話、吃東西噪音很大的人，會讓他們覺得這一點都不美，而從內心產生厭惡感。

第1名 處女座

有著潔癖的處女座，非常重視一個人的儀表舉止。即使只是一些小動作不合禮儀，也會招來他們的反感。像是不管再喜歡的人，只要一旦發現對方的鬍子沒有刮乾淨，就會一下子失去熱忱。