誰是「行走的炸彈」？獅子過度自信、第一名果然黃子佼星座

有些星座是性情中人，一旦被人激到，什麼事都敢做，什麼話都敢說，完全不顧後果。命理網站旺好運分享「這些星座真的讓人很不放心」，來看看有那些星座上榜。順便一提，日前被爆性騷，轉而暴走曝光演藝圈眾星黑料的男星黃子佼，也是牡羊座。

第三名：獅子座

獅子座總是過於自信，雖然他們很有想法與聰明，但他們行事總是有些魯莽，可以為了面子而答應一些超出自己能力範圍的事情，這會讓身旁在乎你的人擔心。

第二名：射手座

射手座的人都很做自己，他們只喜歡按照自己的方式去做事情，但也因為這樣時常忽略別人給予的意見，讓真正專業或內行的人為他們捏一把冷汗。

第一名：牡羊座

牡羊座的性格非常衝動，他們通常都不太會去思考前因後果，往往做出不正確的決定，雖然有堅決的內心，但沒有經過判斷及思考的能力，就會讓人格外擔心。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。