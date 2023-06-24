下周生肖運勢／虎羊有貴人、牛賺辛苦錢、狗當心牙痛

命理專家曼樺老師分析，6/25-7/1各生肖運勢。上榜的會有誰呢?快點來看看。

【事業運前三名】

NO1.羊、牛

羊：本周運勢強盛，為第一名。市場雖然不好，但是你異軍突起，並且有強大的貴人運幫忙，行事順風順水。

牛：本周運勢強大旺盛，同為第一名。對於技術市場很有信心，不缺案子，只是價錢拉不高，受到目前整體經濟影響。

NO2.虎、狗

虎：本周運勢一鳴驚人，為第二名。似乎感覺到端午過後順利不少，工作上貴人出現，信心大增，期待業績也出彩。

狗：本周運勢得心應手，同為第二名。工作繁多，職場脾氣要控制好。時間控制也是必須遵守的。

NO3.兔

本周運勢終於上升，為第三名。平凡中有意外收穫，工作進展順暢，但相對要付出許多心力，能者多勞。

【財運前三名】

NO1.羊

本周財運是既定的行程，實踐完成之後的成果。一分耕耘一分收獲，雖然沒有多得的偏財，但是心安理得。

NO2.虎

突然運氣轉好，財運也跟著好，本週事業忙碌，各種好事接踵而至，財源收穫也是讓你喜出望外。

NO3.牛

突然忙碌起來的工作，根本沒有休息，相對付出的工作投入時間成本也變得多起來，賺的是辛苦錢。

【愛情運前三名】

NO1.虎、牛

虎：愛情運上升，人緣大好，新進的上司有意無意的示好於你，你懷疑是否是自己多情，或許也可以接受姊弟戀。

牛：愛情運甜蜜，男友終於排定休假，開啟短暫國外旅行，好不開心。藉此期間，開始規畫年底結婚儀式瑣事。

NO2.羊

單身者愛情運上升，藉著游泳教學互動，與學生彼此產生好感，相約海水浴場遊玩，展開快樂的愛情之路。

NO3.狗

愛情運小升，但經歷過一次婚姻的你，不知是否能再一次接受同一星座血型的她，期望有踏出一步的勇氣。

【健康運前三名】

NO1.兔

健康運勢優良。恢復正常生活，每週運動二次的習慣，無論打球或是體能訓練，感覺通體舒暢，心情也大好。

NO2.狗

健康運尚可，口腔的清潔是本周健康重點，老舊的補牙有鬆動狀況，牙齒疼痛發生，該回診了。

NO3.牛

健康運還好，夏天的午後容易昏昏欲睡，咖啡一天二杯已是極限。睡好調整作息，加強代謝，精氣神都會好。

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