為何沒人說「端午節快樂」？不只屈原...3種端午由來都太悲傷

五月初五端午節划龍舟是相傳已久的習俗，但到底始於何時？目的為何？則始終眾說紛紜，至今仍然沒有定論，有人說是為了拯救愛國詩人屈原，有人是說為了紀念孝女曹娥，也有人說是為了祭拜冤死的伍子胥。

屈原投江

屈原，戰國末期楚國丹陽人，出生在一個貴族家庭裏。青年時代就有著出色的才幹，踏進楚國朝廷不久，便受到賞識，當了戰國時代楚國的三閭大夫，這是僅次於宰相的大官，受到楚懷王的重用，引起上官大夫靳尚及及令尹子蘭的嫉妒，不斷在楚懷王的面前詆毀屈原。

他提倡要團結其他國家，來抵抗野心很大的秦國。但是楚懷王聽信了小人的讒言，不肯聽從屈原的勸告，結果被騙到秦國，關了起來，最後並死在秦國。繼位的楚襄王也受到小人的挑撥離間，誤信屈原有很多壞處，不但沒有聽從屈原明智的勸告，還把他逐出郢都，流落到漢北。

心懷大志，一直有志報國，卻一直未獲重用，鬱鬱不得志。常常獨自在江邊徘徊嘆息。有一天，一位在江邊釣魚的漁夫問他為什麼這麼失意落魄，屈原嘆氣的說：「舉世皆醉唯我獨醒，舉世皆濁唯我獨清。」心中的感嘆和無奈，在話裏表露無疑。

後來，他在心灰意冷之餘，寫下了憂國憂民的《離騷》、《天問》、《九歌》等不朽詩篇，他所寫的「離騷」，充分刻劃一個愛國知識分子的憂愁幽思，是中國文學史上珍貴的詩篇。

五月初五這天，在寫下了絕筆作《懷沙》之後，這位懷才不遇的詩人就抱著砂石，自投於汨羅江中，悲壯殉國。楚國的人民知道這個消息之後，都不約而同的趕到江邊來，想找尋他們所敬愛的屈原，可是一直都找不到屈原的身體。為了不讓水中的魚蝦把屈原的身體吃掉，他們就在江上劃著龍舟、敲鑼打鼓，希望能將魚蝦趕跑；還用粽葉包米飯，作成粽子，投到江餵給魚蝦吃，希望屈原的身體不要受到傷害。這就是划龍舟、包粽子的由來。

曹娥投江

曹娥為東漢時代的孝女，上虞皂湖鄉曹家堡人。父親曹盱駕船在舜江中不幸被江水淹死，不得其屍。年僅十四歲的曹娥日夜沿江哭號，找尋父親的屍體，找了十七天仍然找不到，於是投江自盡，這天正是五月初五。幾天之後，曹娥的屍體浮出江面，並且還抱著父親的屍體。

後人為紀念曹娥的孝節，在曹娥投江之處興建曹娥廟，她所居住的村鎮改名為曹娥鎮，曹娥殉父之處定名為曹娥江。有些地方習慣在龍舟上供曹娥塑像，就是為了感念她的孝行。

伍子胥惨遭陷害

伍子胥名員，楚國人，父兄均為楚王所殺，後來子胥棄暗投明，投奔吳國。在吳國，伍子胥協助公子光姬光成為吳王闔閭，擊敗楚國，破楚首都郢。當時楚平王已死，子胥掘墓鞭屍三百，以報殺父兄之仇。闔閭與越王勾踐大戰時中箭受傷，傷重不治。

吳王闔閭死後，其子夫差繼位，吳軍士氣高昂，百戰百勝，越國大敗，越王勾踐投降請和。子胥建議，應徹底消滅越國。越王的謀臣文種﹙名會，字子禽，楚國郢﹚帶著美女珍寶，偷偷獻給吳國太宰伯嚭，伯嚭收受了賄賂。讒言陷害子胥，夫差信之，賜子胥寶劍，子胥以此死。子胥本為忠良，視死如歸，在死前對鄰舍人說：「我死後，將我眼睛挖出懸掛在吳京之東門上，以看越國軍隊入城滅吳」，便自刎而死。

夫差聞言大怒，令取子胥之屍體裝在皮革裏於五月五日投入大江，春秋時吳國忠臣伍子胥含冤而死之後，化為濤神。後來吳國人感念伍子胥冤死，便在五月初五這天，乘船在錢塘江打撈他的屍體。

不過，學者大多認為，五月初五端午節划龍舟不管是紀念屈原、曹娥或伍子胥，基本的出發點都是良善的，何況划龍舟又是一種健身運動，就「促進民族健康」這個觀點來看，自然值得發揚，難怪就一直流傳下來了。

不是所有節日都可以互祝快樂，如淸明節、端午節！只能互道「安康」、「平安」、「吉祥」，因為五月初五端午節是個祭祀節日，這天伍子胥投錢塘江，曹娥救父投曹娥江，大文豪屈原投汨羅江，是他們悲壯犧牲的紀念日子。因此，「端午節」不能說「端午節快樂」。

文章來源:社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授

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