超實用！簡少年分享7大「容易說錯話炎上」面相...有你嗎

你是心直口快，常常說錯話的人嗎？明明沒有那意思，但話一出口卻常讓別人誤解。命理老師簡少年分享影片「注意講話！七種最容易講錯話炎上的面相」，告訴你什麼樣面相的人，容易會說錯話。老師同時也提醒大家多注意，說話前要先想一下，多換位思考，才不會造成不必要的紛爭。

一、嘴太圓

古書寫，「嘴要如臥弓」，就是上唇有M形狀，這種面相的人說話會比謹慎。相反的，嘴太圓的人很容易心直口快，想到什麼直接說，也不太喜歡拍馬屁，不太擅長去讚美別人。

其實很多時候，嘴圓的人都是「刀子嘴豆腐心」，他們只是想為大家好，結果一時說太快，導致被眾人炎上。

如何改善： 說話前多換位思考，考慮對方的感受。千萬不要在「大街上罵人」，看到對方不好的狀況，不要當眾指責他，要私下小聲告訴他如何更好，因為你的目的是要幫助他們改變，而非讓對方惱羞成怒。

二、嘴角射眼球

嘴角射眼球，是指當一個人嘴巴在微笑的時候，嘴角尖尖的地方往上畫一條線，會直接射到黑眼球。這種面相的人內心常過度自信，覺得凡事情都簡單，別人都做得不好，這種面相的人有點「大頭症」。

這種人往往在30多歲的時候翻車，因為他們年輕時會壓抑自己，到了這個年紀覺得自己有點成績，然後就開始對別人就不客氣，一昧批評別人。這種面相的人容易因為過度的囂張，讓人際關係翻車，導致不可挽回的後果。

如何改善： 用謙虛的態度面對生活，就算內心優越，也不要說出來，不要大頭症。 要知道「人外有人，天外有天」，其實你也許只是「小池塘當大魚」，要知道其實你並不是最厲害的那個，不如讓自己去挑戰更難的事情。

三、唇上尖角

唇上尖角是指上純有鋸齒狀，一點一點的，通常有兩到三個的，就是屬於喜歡辯論的人。有一種人就是這樣，不管別人說甚麼都要站在別人的對立面，他們總是為了反對去反對。

要知道，辯論這件事是沒有贏家的，最後都是輸家。因為在友誼相處中，就算你辯論贏了，對方也不會有好心情，所以辯論很多時候會變成雙輸。

工作需要實事求是，但如果平常親友聊天或戀愛時對方說錯話，不必非要當眾糾正他們，要給大家留面子，不要什麼事情都一直反駁。

如何改善： 另與其一直和別人辯論，倒不如自己跟自己辯論，想想今天哪裡做不夠好，三省吾身，反覆思量自己的行為，讓自己成長會更好。

四、法令紋窄

法令紋深窄，會給人嚴肅、嚴酷的感覺。法令紋窄代表越嚴苛，思想保守，法令紋往外開的人，相反地就代表思想較開放。

法令紋窄的人容易被過往的成功給困住，他們會拿過去來束縛自己，也束縛別人。這種面相的人常常會把「你這樣不行」掛嘴上，然後開始大提自己的當年勇，他們可能會說，「現在年輕人都不努力，我當年成功都是...」這種話。

因為太常提當年勇，會造成別人對他有「老古板」的形象，甚至只要發表意見，容易受到其他人攻擊。這種人常常覺得懷才不遇，總覺得自己很對，沒有理解現在新的狀況，他們被過去的成功困住了。

如何改善： 開放自己的心態，去接受新事物，理解新的生活，要「苦現代人所苦」，不要再拿以前的輝煌事蹟來束縛自己。

五、黑眼珠太小

這種面相的人容易會下三白或四白眼，容易走偏或是想法偏激，但是他們不一定是壞人，他們只是「沒有規則感」，他們會懷疑規則，也不受規則限制。這種面相的人在工作與愛情中特立獨行，說話也容易得罪人，顯得很白目。他們很聰明，但是會做出一些反常的事情，有時候針對規則，他們會陰奉陽違，也會給人「雙面人」的感覺。

如何改善： 要知道規則就是規則，你可以很有想法，也可以改變規則，但是建議就是不要改太多，把創意用在其他方面會更好。

六、大眼睛

眼睛大的人，通常性格情緒波動也大， 所以容易在情緒上來的時候，話也說得太快，因為眼睛大，顯得表情又生動，會讓人覺得「你在針對我嗎」。

大眼睛的男生看起來會很兇，而女生翻白眼容易被發現。眼睛大的人的表情太過生動，容易說錯話、表錯情，他們膽子又大又很衝動，覺得自己求好心切，會傷害到旁邊的人，也會導致他們容易遇到小人。

如何改善： 「今天想講的話，留到明天再說」，隔了一天之後，讓情緒緩下來，好好控管修辭、表情，才不會導致別人覺得你在針對他。

七、耳朵太小

耳朵太小的人容易焦慮，一旦焦慮就會容易急躁，導致他們情緒比較激動、做出很大的反彈舉動，進而造成大家的誤會。

耳朵太小的人最容易發生「狗咬呂洞賓，不識好人心」，他們很容易被反咬一口。因為他們的焦慮不只焦慮自己，也焦慮他人，他們自認「為你好」一直要你不要怎樣，反而讓別人覺得討厭「干你什麼事」、「幹嘛看衰我」。耳朵小的人很容易被人誤會，他們其實並沒有惡意，只是很焦慮。容易「公親變事主」。

如何改善： 建議耳朵小人多喝熱水，讓自己平靜下來。用客觀理性數字的立場去分析、消化自己的焦慮，也「少管別人閒事」，不要把自己的焦慮套到別人身上。

老師建議說話要想過再講，想一想「說這句話的目地是什麼？」、「想要得到什麼結果？」稍微換位思考，想一下對方聽到的感覺，有些話如果不好聽，建議換句話說。

就算很想發表意見，如果不是故意要讓對方難堪，有些話就不要說了。有時候「沉默是金」，有時候亂開玩笑後果也很可怕，想一想怎麼說話不會傷人，不要造成惡的循環。

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