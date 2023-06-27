戀愛不能太黏5星座！天蠍黏度雙標、雙子「你太閒嗎？」 水瓶愈不理愈愛你

一段感情一直黏在一起未必是好事，有時候甚至造成另一半負擔。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「『星座』跟這幾個星座談戀愛💓保持距離反而可以走的更長久‼️太黏絕對馬上出局❌」，建議可以參考太陽星座、金星，快看看愛上那些星座不能太黏他們吧！

▎天蠍座 我可以黏你、你不能黏我

天蠍座表面上不喜歡太黏，但其實內心還蠻享受的，但是這種「黏」是要有技巧的。充滿神秘感的天蠍座，其實內心都有一個潘朵拉的盒子，就算是再熟的人，甚至是伴侶，也千萬不要打開，這是他們的保護色，他們會有所保留。

天蠍座在面對感情時是非常沒有安全感的，也常常患得患失，如果今天你太黏著他們的時候，他們會感到厭煩。但是當他們今天想要黏你、想找你，你就要出現，黏與厭煩只有一線之隔，至於要怎麼讓這兩者平衡，就要靠平常好好觀察。

想要抓住天蠍座的心，要讓他們有一種「霧裡看花」的感覺，天蠍座在感情中是很需要掌控權的，當他今天摸不透你，無法完全掌控的時候，他反而會放更多的注意力在你身上，保持距離可以，但是不要欲擒故縱。

▎獅子座 人前霸總、人後小貓咪討摸摸

距離會讓獅子座對一個人產生想念、產生美感，如果今天你黏他們太緊，讓他們覺得沒有自己的空間，獅子座絕對會大大反彈。太黏膩的相處會讓獅子座很有壓力。感情中朦朧模糊的美感，反而會讓獅子座對這段戀情更投入。

很多獅子座經歷一整天忙碌後，其實不會像大獅子一樣，反而會像小貓咪想要討摸摸、撒撒嬌。和獅子座相處的秘訣，其實不用天天見面，但是一定要滿足他們的心靈，滿足他們心靈，絕對比你去當他們的跟屁蟲更好。

獅子座最怕囉唆、麻煩、嘮叨，所以在跟他們相處時一定要避免這些行為。獅子座看待很多事情是不拘小節的，事情過了就算了。

如果你堅持想和獅子座天天見面，一定要維持感情快樂的成分，如果他覺得和你相處沒有感受到快樂，而且還很囉唆的話，獅子座一定會直接暴走。

▎雙子座 太黏會懷疑「你沒事做嗎」

一向被稱為「浪子」的雙子座，其實當他認定一個人的時候，是非常專情、非常以另一半為主的。雙子座喜歡有能力的人，他們認為你應該要要有自己的世界、自己的事情要忙碌，否則他們會認為你沒事做很廢，一直黏著他們，雙子座反而沒辦法欣賞你。

雙子座也是一個非常典型的「你不黏我，我自己就會黏你」的類型，但這要取決於你在他心目中的地位。

而且雙子座很常是白天、晚上不同人，白天看似瘋瘋癲癲，玩得很開，晚上一個人常常暗自憂傷，所以對於雙子座，要在對的時間去給予陪伴他們，不是不能黏，而是時間選擇很重要。

▎射手座 小別勝新婚、愛情需要新鮮感

射手座在熱戀時會希望天天膩在一起的，但在穩定後，射手座的轉變會讓很多人都不習慣。射手座是需要自由的，但是如果今天你管他們的方式對，溝通的方式也對，許多射手座其實是喜歡被管的，他們認為這就是一種在乎的行為。

射手座在感情裡面需要朦朧的美感，也需要想念的感覺。當今天很久沒有和射手座見面，他對你的熱度絕對是比較高的，反之，常常在一起的話，他心中會有一把無明火，不由自主的牙起來。保持一點距離、神秘感，反而會增加感情中的新鮮感。

▎水瓶座 天生反骨 愈不理他愈愛你

許多水瓶座其實蠻黏人的，但這都要取決於他們的心情。水瓶座有時候的若即若離是不需要原因的，他們本來就很需要自己獨立的空間，不會因為和你談戀愛以後，就會改變自己。

但是喜歡自由、喜歡獨處的水瓶座也會在感情中慢慢進化，只要兩個人的相處是舒服的，水瓶座也會慢慢給予你想要的。

水瓶座天生就有不受控的個性，這也會激起另一半很想去控制他，但是如果這時候出現了一個對他比較放生的人，他們反而會覺得他很特別，對他感興趣。

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