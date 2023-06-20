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「不能只有我毀掉！」黃子佼核彈級爆料 星座專家澤誼：牡羊只想到自己的委屈

聯合新聞網／ 澤誼的人參青紅燈
黃子佼是牡羊男，當被踢爆性騷過往，他選擇毀滅式爆料，拉十幾位藝人一起下水，掀起演藝圈驚滔駭浪。記者李政龍攝影/報系資料照
黃子佼是牡羊男，當被踢爆性騷過往，他選擇毀滅式爆料，拉十幾位藝人一起下水，掀起演藝圈驚滔駭浪。記者李政龍攝影/報系資料照

深夜忽然想講幾句牡羊座的閒聊？先打預防針喔，這只是針對這個新聞＋牡羊座負面特質的閒聊，大家就別自己對號入座了。

今天我試著用牡羊座的心態去想，為什麼我會做出這種選擇？我大概太入戲，想著想著居然悲憤起來！（月巨蟹愛入戲）

那應該是一種覺得我也改過自新了，為什麼你們不們不放過我？同時期的人也做錯事，為什麼他們過得好好的，我就要承受這種痛苦，我人生就要被毀掉，我有錯但別人也有錯，大家一起有錯，為什麼是我！

表面上聽起來好像這個道理是合理的，但是如果真的陷入這種「都是別人害我的」，再搭配牡羊座自我中心太強的角度，我覺得會做出這種選擇，好像也不意外了！

常常有人覺得牡羊座好像很自私，怎麼都不會替別人想？這個星座就不是生出來幫別人想的（那是水象星座的工作）而是不用想才能衝才能跑，才能大破大立。不過真實人生這種特質放在經歷這種驚濤駭浪的時候，就是拿來玉石俱焚的自私，因為這個時候他們還是想到的是自己的委屈，不是別人的。

◎本文內容已獲 澤誼的人參青紅燈 授權，未經同意禁止取用轉載。

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星座 黃子佼

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