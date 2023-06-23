另一半忽冷忽熱？火象在生氣、水象在撒嬌 風象需要這件事

另一半總是忽冷忽熱，你卻不知道原因、不知道該如何是好嗎？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「『星座』面對《12星座》的忽冷忽熱‼️該放棄嗎？」，建議可以參考太陽、月亮、金星。

▎火象星座 氣你沒接直球？

牡羊座、獅子座、射手座

其實不是所有的火象星座都是很直率、很敢衝，有一部分的火象星座是屬於悶騷型的，在感情中也比較不太敢表達。

如果在感情中碰到火象星座對你忽冷忽熱，有兩種可能，第一種是可能他之前丟的直球你沒有接到，火象星座其實是很討厭被潑冷水的，如果這種直球一兩次沒有get到，他們可能會生悶氣，直到你自己注意到他們才會回復。

第二種可能是他可能沒有那麼喜歡你，或是現階段你對他們還不是很重要的人，火象星座也會忽冷忽熱。如果火象星座面對你的追求，反應像冰塊一樣，甚至是開始躲你的話，你可能就沒有什麼希望了。

▎土象星座 悶騷型的恆溫人

金牛座、處女座、摩羯座

土象星座是標準的悶騷型，他們常常外冷內熱，所以不太容易知道他真正的想法是什麼，也不太清楚他對你的感覺。

如果你正在追求土象星座或是正在曖昧階段，他們卻對你的忽冷忽熱，這可能是考驗。在土象星座的世界裡，事情是有輕重緩急的，他可能忙於工作而不小心忽視了你的訊息，這也可能是他對你的考驗，看看你能不能接受他這樣的日常生活。如果你太黏或是管東管西，就算再怎麼喜歡，土象星座也會默默扣分的。

如果已經發展成穩定關係，他們卻忽冷忽熱，其實也不用擔心。土象星座很容易「把感情談成日常生活」，在不知不覺中變成了老夫老妻模式。在穩定的關係中，他們不會有什麼起伏，屬於恆溫的模式，但如果今天發現他們突然改變很大，藏東藏西，反而才需要擔心。

▎水象星座 其實是在撒嬌

巨蟹座、天蠍座、雙魚座

水象星座雖然離不開愛情，但是一碰到愛情的時候，會又怕又愛的。有的時候感覺一來，他們的付出是很猛烈的，他們自己也知道這樣子不好，在他們還保有理智的時候，就會出現忽冷忽熱的表現，再加上不確定對方對這份感情的想法，他們也會這樣壓抑自己。

月亮在水象星座的人，會特別需要感情中確定感與安全感， 他們會很想一開始就確認彼此關係。

在曖昧期間，水象星座若是忽冷忽熱時，可能要多注意如何給予他們安全感，忽冷忽熱情形也會緩和。若是已經交往中，當水象星座有忽冷忽熱的表現，其實比較像在撒嬌，有時候他們生悶氣不知道怎麼表達時，也會用忽冷忽熱的方式去應對。跟他們相處需要心思很細膩，當他們有忽冷忽熱的表現，趕快去察覺，解決他們心中的疙瘩，感情就會很順利了。

▎風象星座 忽冷忽熱是日常

雙子座、天秤座、水瓶座

風象星座無論是在曖昧階段或是交往期間，都會忽冷忽熱，且他們對於自己會沒有自覺，這是他們的日常。曖昧階段中的風象星座是需要很大的自我空間的，他們是非常放飛自我的。而他們也不太愛回訊息，甚至是根本忘記回訊息，所以不要太在意，只需要在意你們見面的時候，兩個人之間有沒有火花就好。

風象星座一向都很瀟灑，但是當他們愛上一個人的時候，就會變得沒有安全感。他們平常會偷偷看你的IG、偷偷點讚，但就是不會直接的互動。跟風象星座的人相處，你的心臟要很大顆，一定要約他們出來，有面對面的接觸，才有辦法增進感情。

和風象星座穩定交往時，忽冷忽熱其實大多數是看他們的心情，心情好就會熱絡一點，心情不好的話，獨立的風象星座可能只是想一個人靜一靜。這種時候就要給他空間，只要讓他知道你是乎他就可以了。

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