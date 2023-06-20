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業力星土星啟動#MeToo爆不停 命理師：震撼名人圈風暴將持續半年

聯合新聞網／ 文／國際天星風水命理專家邱彥龍
台灣知名藝人黃子佼6月19日遭控強吻少女、騙拍裸照等風波，邱彥龍認為這一波還要爆半年。 (中通社)
台灣知名藝人黃子佼6月19日遭控強吻少女、騙拍裸照等風波，邱彥龍認為這一波還要爆半年。 (中通社)

最近#MeToo事件爆不停，許多名人的陳年舊事都被挖出來，國際天星風水命理專家邱彥龍指出，這主要是業力星土星開始啟動所致，另外，迷幻星海王星威力也即將爆發，未來半年，不但女權運動會風起雲湧，詐騙、不道德之事也會捲土重來，酒精與藥物所帶來的一連串副作用，可能會再度震撼名人圈。

邱彥龍老師提醒，土逆從6月13日會一直持續到11月8日才結束，長達5個月期間，許多舊事跟老問題會被掀出來，曾經做過的事都有機會被挖出來清算，連帶也要注意身體的舊問題也會顯現。

邱彥龍老師進一步提醒，迷幻星海王星也會接著後續啟動，海逆將從6月27日至12月10日結束，長達6個月期間，詐騙、不道德之事、仿冒、迷幻藥即將捲土重來，另一方面，女權運動、社會改造活動也即將開始。

邱彥龍老師指出，未來半年在土逆跟海逆雙重作用之下，酒精與藥物這兩種物品要慎用，容易傷己也傷人，如果不小心，凡酒駕、迷藥、騙財、騙色、性騷擾、性侵、一夜情問題也會跟著連環爆，尤其以政治圈、演藝圈、名人圈，受到的震撼會最大，小心因此帶來的強大風波。

邱彥龍老師引用《易林·屯之賁》曰：『路多枳棘，步刺我足。不利旅客，為心作毒。』說明此段時間任何人事地物都步步艱辛，小人萌生，需有防備之心，謹慎行事，不宜隨意冒險，以免中人圈套。

至於夏至期間幸運之神則落在巨蟹、雙魚、牡羊、雙子、射手、處女座，這6個星座在事業、財富、名氣、工作上都將大有斬獲，好好發揮，能得到成功。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

女權 詐騙 運動 酒精 夏至

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