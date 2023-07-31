每日星座運勢／處女今日異性緣超旺 錢入帳存起來

2023-07-31

牡羊座

短評：很有創意的一天，也易獲得新資訊。

【整體運★★★★☆】

靈感豐富，複雜繁瑣的工作做起來得心應手。朋友透露給你證券市場的新資訊，很有價值。約會前去美容院換一個新髮型，給對方不同的感受，效果會很好。

【愛情運★★★★★】

詩情畫意的一天，適合約心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！

【事業運★★★★☆】

工作不易受外界干擾，行事按部就班，追求的目標和方向明確，事業策略趨於平穩紮實，一切依規定行事。

【財富運★★★★☆】

今天你能抱著持平的心態下賭注，甚至敢先服輸好讓賭友的心不設防；但一旦機會來了，你卻能力挽狂瀾，讓賭友們吃驚不小呢！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-5:00pm 珍珠白

開運方位：正北方向

金牛座

短評：保持競爭力，捨棄得失心。

【整體運★★☆☆☆】

今天容易被別人的一句話激怒，因為別人一句無心的話就影響一天的好心情很不值哦。戀愛中的人有機會收到對方寄來的禮物，欣喜之餘也要記得回饋對方。財運不錯，銷售人員會有不錯的銷售業績。

【愛情運★☆☆☆☆】

有遊戲愛情的傾向，要小心反被對方玩弄。有伴侶者感情問題頻起，宜請第三方調解。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運比較背，原因大多來自於腦袋瓜不清楚，負面的情緒佈滿在你腦海中，還是撇開成見，聽聽前輩的意見吧！

【財富運★★★★☆】

沒事逛逛網站，會有驚喜喔。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00pm 葡萄紫

開運方位：正西方向

雙子座

短評：為人收拾殘局的一天，有點委屈的感覺。

【整體運★★★☆☆】

別人未進行完的工作會讓你繼續完成，感覺自己成了後備支援的角色，不可有所抱怨。即使有點心不甘情不願，也要拿出大度的胸襟，就當作是樂善好施。已婚者給另一半做一頓豐富的晚餐，會令對方大為感動。

【愛情運★★★★☆】

容易與舊情人重逢，單身者容易墜入愛河；鬧分手的情侶晚上有機會復合。

【事業運★★★☆☆】

工作忙碌但依然能忙裡偷閒，可以多把心思放在家庭生活上，關心家人，多與家人互動會讓你心情開朗。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太平順，把錢看淡點，看得愈重心愈難過！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00pm 青金石藍

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：樂觀地面對生活和工作，每一天都可以很精彩。

【整體運★★★★☆】

心情開朗，精神保持在最佳狀態，工作效率提高不少，做事時信心十足，一整天下來過得非常充實。你的好心情也影響到伴侶，在聊天時聽到你輕快的語氣，他的情緒也隨之放鬆。在投資上要做好風險分散管理，面臨單一市場發生異動才能保本。

【愛情運★★★☆☆】

愛情加溫日，花點心思送一份小禮物，或是親自下廚準備愛心晚餐給心上人吧。

【事業運★★★★☆】

若能在人際關係上注入更多心力，事業發展將更為順利。

【財富運★★★☆☆】

財運好壞參半，有進有出，宜平穩運作，不利過度投機。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-2:00pm 燻鮭紅

開運方位：東北方向

獅子座

短評：光想不做而失去機會。

【整體運★☆☆☆☆】

工作上應更大膽一些，不要只停留在想的層面上，遲疑久久不行動很難有所突破；投資上不宜猶豫不決、思前顧後，以免等到下手時已錯過時機；皮膚易受到損傷，盡量避免電子產品的輻射、紫外線照射。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情運較暗淡，單身者別急於找對象，相親需謹慎，小心遇人不淑；有伴侶者易爭吵。

【事業運★★☆☆☆】

面對工作機會應保持清醒的頭腦，別被表面利益所蒙蔽，以免決策錯誤。

【財富運★☆☆☆☆】

花錢如流水的日子，手上有錢就會想要花掉。不宜逛街或是瀏覽網店，控制購物慾為妙。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00pm 白鋼銀

開運方位：西南方向

處女座

短評：有好心情，就有好運氣。

【整體運★★★★★】

今天工作起來感到特別順心，心情也變得格外明朗。和戀人在一起也難以掩飾住你心中的喜悅，不免會讓你做出幼稚的舉動好贏得對方的寵愛。直覺敏銳，善於發現賺錢機會，精密分析後即可大膽嘗試。

【愛情運★★★★★】

今日異性緣超旺呢！主動參加團體活動，多對外接觸，就能多創造一份機緣喔！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，在談吐上能夠表現出優異的一面，所以有事需要溝通時，不妨趁此良機好好協調一番！

【財富運★★★★☆】

鈔票收入口袋的時刻。有錢入帳時快快存起來，可別讓他人發現了，以免惹來瓜分者。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-9:00am 石榴紅

開運方位：正西方向

天秤座

短評：今天運氣不錯，做什麼事都很輕鬆愉快。

【整體運★★★☆☆】

感情豐富的一天，戀愛中的情侶非常想黏在一起，忙裡偷閒的約會能讓感情急劇升溫，一份對方喜歡的禮物也能讓感情宛如蜜裡調油；單身者則沉湎於與親友互動的溫情喜悅中。工作方面，需要處理的事不多，留給你充足的時間把事情做得更好。

【愛情運★★★★☆】

心情愉快，讓伴侶的心情也跟著變好，時常手牽手散散步，聊一聊心事，可增進感情！

【事業運★★★☆☆】

人際關係易出現小風波，與人交往時多留意自己的言行舉止。

【財富運★★☆☆☆】

花錢應有所規劃，切莫無所顧忌。投資上見好就收，小心貪心不足蛇吞象。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-9:00am 深茄紫

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：遲遲得不到解決的問題，在今天會有突破性進展。

【整體運★★★☆☆】

今天局面有種豁然開朗的感覺，與另一半僵持的情況有所緩和，而他也已經悄悄讓步了；偏財運良好，不妨再注入些投資熱情，會得到不錯的收穫；工作有些丟三落四，小心因此惹上司生氣！

【愛情運★★★★☆】

單身者特別能夠與異性分享想法和感受，易獲得異性青睞；已婚者感情生活愜意。

【事業運★★☆☆☆】

工作壓力較大，讓你有點吃不消。別排斥身邊給你提供意見的助力。

【財富運★★★☆☆】

花些錢買一些自己喜歡的物品，會很滿足喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00am 琉璃銀

開運方位：正北方向

射手座

短評：站得高看得遠。

【整體運★★☆☆☆】

情人對你說些你並不感興趣的事情，也要耐住性子傾聽才好，莫掃了他的興；莫計較眼下的得失，把目光放長遠點，對投資發展更為有利；適時向需要幫助的同事伸出援手，立即能建立起革命友情。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有心儀的對象，不妨大膽表白，即使對方拒絕，你的內心也有了定數。

【事業運★★☆☆☆】

凡事喜歡一個人靜靜的處理，若是在雜亂的環境下工作會感覺特別的煩，無心做好任何一件事。

【財富運★★★☆☆】

得財的額外管道不多，宜憑技術、實力、勤勞來取得。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00pm 脆梅青

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：大膽表達自己的想法。

【整體運★★★★☆】

險些錯過得來不易的緣份，因而顯得十分謹慎，唯恐再次失去；財富積累有了明顯的突破，今天是個出手的好機會哦！學習興趣倍增，效果自然顯著，願意幫助你的人也是大有人在。

【愛情運★★★☆☆】

今日很適合精神交流，多點噓寒問暖，讓情人感動一下吧！

【事業運★★★★★】

事業運不錯，能夠逐步完成計劃，有時間的話，也可跟同事好好互動一下。

【財富運★★★☆☆】

今天你在投資過程中容易產生懈怠的心態，過於鬆弛的情緒會讓你無法專心一意的投入。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-1:00pm 蘋果綠

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：有受束縛的感覺，心境要平和些。

【整體運★★☆☆☆】

工作上壓力較大，有受到限制的感覺。不是別人對自己挑剔而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上會有競爭者出現，不要自以為安全，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有計劃，不然難免會出現荷包乾癟的狀況。

【愛情運★★★☆☆】

容易被感情的事攪得心煩，不妨找幾個朋友出來聊聊吧，會讓你輕鬆許多。

【事業運★★☆☆☆】

隨著繁雜事物的增多，遇到的阻礙也會突增。如果能以樂觀的心態面對，難題會逐漸得以解決。

【財富運★★☆☆☆】

為了表現海派，對情人、朋友、家人都相當的慷慨大方，花錢如流水。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00am 金桔綠

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：主觀意識強烈，聽不進人言。

【整體運★★★☆☆】

桃花開放，單身者要好好把握住，會是難得的邂逅。一心只考慮自己的感覺，會因此傷害到親密的朋友，行動之前還是先問問他人的意見為好。因自己小有成就而驕傲自滿，會使收穫付諸東流哦。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會遇到令你心動的對象，可多約會進行交流，感情會一日千里。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，要調整個人的心態，不要一昧的與人比較，做好分內的事情比較重要。

【財富運★★★☆☆】

懶散會挑起投機取財的念頭，如果採取不正當的手段，是非紛爭隨後而至。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00pm 石榴紅

開運方位：東南方向

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