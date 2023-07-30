每日星座運勢／巨蟹想太多鑽牛角尖 適宜放空思緒

2023-07-30

牡羊座

短評：有機會發揮專長與才藝。

【整體運★★★★☆】

如果你有一技之長或是有什麼特別的才藝，不妨乘機好好表現一番，會讓周圍的人刮目相看，還會因此而獲得意外的驚喜喔！例如：獲得心儀異性的真情告白、得伯樂相中、獲得一筆獎金等。

【愛情運★★★★☆】

表面上愛情看似平靜無波，其實隱隱有些跡象在提醒你，該多關心另一半了喔！

【事業運★★★☆☆】

諸事平順，只要內心沒有太多的慾望，今天會過得很平穩。

【財富運★★★★☆】

福星高照的一天，中獎、得禮金、分紅的機會頗多，很是令人羨慕。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00pm 石榴紅

開運方位：東北方向

金牛座

短評：人無完人，亡羊補牢尚不晚矣。

【整體運★★★☆☆】

今天錯怪了朋友，多源於自己的疑心病過重，用最有誠意的方式向朋友道歉吧；去書店，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通扔掉；今天的財運不錯哦，股票大漲一波讓你賺得個荷包滿滿，但是不能太貪心，還是見好就收哦。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者對愛情的需求度較低，與其和另一半待在一起無話可說，不如和好朋友熱鬧開懷。

【事業運★★☆☆☆】

長輩對你有諸多要求，感覺有很多雙眼睛都在盯著你，要特別注意自己的言行舉止。

【財富運★★★★☆】

管理錢財有一套，適合替人管帳、理財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 檸檬綠

開運方位：正東方向

雙子座

短評：愛情有新情況出現哦！

【整體運★★★☆☆】

桃花接踵而至，但每朵桃花出現的方式都不盡相同，還得睜大雙眼哦！熱衷於股市投資的人今天不要急著出手，時機還未成熟；工作中會有不錯的表現機會，可別老待在家裡，機會多來自公司組織的活動哦！

【愛情運★★★★☆】

夫妻感情融洽，沉浸在家庭的歡樂氣氛中；戀愛中人走訪雙方父母，商討結婚事宜。

【事業運★★★☆☆】

可做自己長久以來一直想做的事，易如願以償；在圖書館、休閒中心易遇到貴人。

【財富運★★☆☆☆】

莫過度斤斤計較，否則恐淪為他人眼中的小氣財神。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00am 辣椒紅

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：想太多易鑽牛角尖，宜放空思緒。

【整體運★★★☆☆】

情緒低迷，覺得精神無所寄托的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會。財運頗好，情場失意卻又換來不斷攀升的正財運。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者避免輕信他人的閒言閒語，以免引發爭吵，兩個人生活，應相互信任，互相支持。

【事業運★★☆☆☆】

很有想法，但不宜急著表達，有被人潑冷水的危險，醞釀成熟後再說吧！

【財富運★★★★☆】

對金錢的敏銳度提高，理財有一手，有不錯的進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00am 青金石藍

開運方位：西北方向

獅子座

短評：新環境新感覺。

【整體運★★★☆☆】

你幽默的談吐給人家留下好的印象，在心儀對象面前易讓對方加深對你的好感；家中的物品易有損害，為此會要破費買件新的；老待在家裡，讓你覺得憋悶，不妨選擇一些在互外的活動，讓情緒得到舒展。

【愛情運★★★★☆】

對另一半較為大方，很樂意為對方破費購買溫馨別致的禮物，令對方很開心。

【事業運★★★☆☆】

新計劃的執行宜多加反覆思考和審視，考慮周全可讓後續計劃進行得更順利。

【財富運★★☆☆☆】

控制物慾、降低貪念，方能有結餘。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00pm 燻鮭紅

開運方位：正東方向

處女座

短評：人與人的關係可得到改善。

【整體運★★★★☆】

處於冷戰或失和的情侶今天有雨過天晴的徵兆，放下面子或某些堅持可緩和兩人的關係；在所在地進行投資能及時進行掌控，進展更為順利；學習上易產生厭倦的心理，無法安下心學習。

【愛情運★★★★☆】

夫妻之間多尊重彼此的私人空間，多體會彼此的內心感受，感情自然能順利發展。

【事業運★★★☆☆】

容易有挫折感，主導慾望增加卻往往事與願違，因無法忍受而產生負面思考！

【財富運★★★★★】

財運還不錯唷！有暗中收到禮物或金錢的機會。商務接洽者適合在競爭中得財。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00am 墨玉綠

開運方位：西南方向

天秤座

短評：拓展人脈的好時機。

【整體運★★★★☆】

多張開耳朵聽聽別人的談話，值得認識的人就主動向前攀談；人脈有著擴張的機會，好的合作對象可靠自己爭取；與伴侶相處時「以柔克剛，以退為進」的策略，能及時掐滅對方燃起的火苗。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易得到異性關注，有機會戀愛；已婚者心情平和，容易感受到家庭的溫暖。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，良好的心態讓你在遇到困難時也能克服，收穫豐厚。

【財富運★★★★☆】

賺錢慾望強烈，對投資感興趣，資金周轉頻繁。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00pm 玉髓紅

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：美好的一天，沉浸在美妙的幸福中。

【整體運★★★☆☆】

體驗著被愛包圍的甜蜜，另一半的善解人意讓你感動不已。凡事過猶不及，別太專注於投資之事，放點心思在錢財的管理上也是很好的生財之道。學生族對學習充滿信心，擁有不竭的動力讓你更加自信。

【愛情運★★★☆☆】

與伴侶在一起時最好別提金錢問題，容易因錢而引起不愉快，讓原本是輕鬆的約會變得緊張。

【事業運★★★☆☆】

閒暇時間較多，可以安排一些時間與朋友相聚，別讓彼此的感情變淡了。

【財富運★★★☆☆】

採取保守理財為上策，把錢存於銀行賺取利息較為穩妥。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00am 橄欖綠

開運方位：西北方向

射手座

短評：勇氣是你抓住幸福的法寶，不要猶豫！

【整體運★★★☆☆】

遇到讓你心動的對象，因為缺乏信心而遲遲沒有開口易錯失良緣，勇敢一點，其實幸福已經唾手可得。福禍相依，不要太悲觀，財運不濟讓你懂得了開源節流的重要，這種收穫也是一筆不小的財富。

【愛情運★★★☆☆】

懂得與伴侶進行深層的心靈溝通，感情得以昇華；單身者孤獨感襲上心頭，想找個人陪伴。

【事業運★★★☆☆】

聽到別人在你耳邊閒言閒語，但你能一笑而過，不去計較，好的心態讓你舒服的度過一天！

【財富運★★☆☆☆】

宜防精神不佳而造成財物損失。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-4:00pm 和闐玉白

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：平靜地感受生活。

【整體運★★★☆☆】

女孩子想借助美容和化妝把自己變得美美的，這樣的你反而令身邊的異性不敢接近哦！把理財當作投資，這樣的逆向思考會令你斬獲頗豐；別把自己當成全能選手，今天還是裝裝傻的好，會有意外的收穫。

【愛情運★★★☆☆】

渾身散發著獨特魅力，吸引異性眼光。單身者有不錯的邂逅；戀愛中的人小心對方吃醋。

【事業運★★★☆☆】

多一些圓融會讓你與他人相處更加順利，說話別硬梆梆，多說點大家喜歡聽的話吧！

【財富運★★★★☆】

適合替人管帳、理財，進財穩定。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-9:00am 蕃茄紅

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：用開放的胸襟接受朋友的建議，客觀理性看待事物。

【整體運★★★★☆】

對一些人、事、物的判斷似乎失去了準頭，存在錯估形勢的危險。對搜集到的訊息要進行篩選，財務上要小心，投資有賺大錢的機會，但過於投機取巧也會造成損失。人際關係和諧，易得到貴人助力。

【愛情運★★★★☆】

遇見好對象時，別讓理性走在感性前頭，大膽地讓對方認識你吧！

【事業運★★★★☆】

精力旺盛，即使有很多事情需要處理，你也能輕鬆應付，處理得井井有條。

【財富運★★★★☆】

進財順暢，業務開發者多聯繫老客戶，容易進財；頗有偏財運，中樂透機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-3:00pm 水鑽藍

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：注重過程，少計較結果。

【整體運★★★☆☆】

人際關係頻頻出現小狀況，自己的想法被人誤解，太計較會使心情難得平靜哦；會給對方任性、傲氣的感覺，無法忍受的他對你越來越冷漠，還是收斂一下自己的高傲才好，小心因此而失去他哦，戀愛也要有技巧，今天便是你急需補修戀愛學分的時候。

【愛情運★★★☆☆】

會有一份轟轟烈烈的愛情到來，這讓你興奮不已。別高興過頭了，愛情來得快去得也快唷！

【事業運★★★☆☆】

別太大意了，有忙中出錯的狀況。僅憑小聰明而不深入考慮，會讓你錯失許多好機會。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，在人際關係上，常與朋友聯繫，或許會有轉機。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00pm 碧空藍

開運方位：正南方向

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