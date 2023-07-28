每日星座運勢／雙子前期投資見成效 工作充滿挑戰
2023-07-28
牡羊座
短評：自卑感其實來源於自我的放任。
【整體運★★☆☆☆】
與另一半在事業和收入上的對比使你感到深深的自卑，有這樣的差異都是你自我要求太低，以致於收獲只能差強人意；今天會疏於錢財的管理，與家人的意見也會多有不合，理財易受阻；同事對你頗為寬容，不過也不能因此而推卸責任哦！
【愛情運★★☆☆☆】
對另一半表現得較為強勢，容易起衝突。別企圖控制對方或是主導一切，應相互尊重！
【事業運★★★☆☆】
諸事平順的一天，工作中的好情緒多半來源於與家人的互動。
【財富運★★☆☆☆】
最怕與人有債務糾紛，倘若惹上高利貸或凶神惡煞，麻煩就大條囉。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：4
吉時吉色：7:00-8:00pm 可可棕
開運方位：西南方向
金牛座
短評：情緒低落，容易感傷。
【整體運★★☆☆☆】
今天感情負擔較重，對方的一些無理取鬧給予你較大的壓力，讓你覺得有點煩悶，想要一個人清淨。財運方面今天不宜投資，小心陷阱，如果沒什麼事今天待在家裡比較適合，出門在外會有小人覬覦。
【愛情運★★☆☆☆】
不經意說出的錯話往往最傷人，多聽對方講話，做個傾聽者，少發言為妙！
【事業運★★☆☆☆】
工作心態極不穩定，心情好時態度激昂，辦事效率高。煩悶時，根本無心工作。
【財富運★☆☆☆☆】
對金錢的敏銳度較弱。投資理財上宜延續舊有模式，大幅度改變小心損失慘重。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：5
吉時吉色：9:00-11:00pm 萊姆黃
開運方位：西南方向
雙子座
短評：愉快的事情接連不斷，笑容特別燦爛。
【整體運★★★★★】
前期的投資容易在今天見到成效，滿載而歸當然樂開懷。工作充滿挑戰，看到同事躲避的神態讓你有點暗喜，英雄終於有了用武之地。高難度的工作更能突顯出你與眾不同的實力，保持自信也是你成功的必然因素。
【愛情運★★★☆☆】
相親相愛的好日子，遇到難題易獲得伴侶的鼎力相助，感情易迅速升溫。
【事業運★★★★★】
簽約、談判會一切順利，趕緊把握賺錢的機會吧！
【財富運★★★★☆】
財運佳，對文藝工作者、SOHO一族特別有利，財力增長快速。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：9:00-11:00pm 芥末黃
開運方位：正南方向
巨蟹座
短評：切忌將對方的缺點常掛嘴邊。
【整體運★☆☆☆☆】
常拿伴侶的不足與別人的優點做比較，不僅會讓他厭煩，更會使他喪失進取心；工作上承受壓力大，遇事需沉得住氣，煩悶時可放點音樂讓心情舒緩些；小忍成事，大忍成仁，「忍」是你今天的必修課。
【愛情運★☆☆☆☆】
情緒易受感情影響，不利談論感情。單身者切莫招惹桃花，易惹禍上身。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，既定的行程容易受到他人的改變，而且今日對於變化性高的事物不太容易接受，因而容易心生反感。
【財富運★★☆☆☆】
不要太貪心，要知足常樂，否則徒增煩惱與糾紛。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：7:00-8:00am 香吉士黃
開運方位：東北方向
獅子座
短評：充滿活力與生機的一天。
【整體運★★★★☆】
單身者有機會參加聚會，自信的微笑容易得到異性青睞，幽默的話語是接近對方的好方法。理財觀念增強，太過昂貴又不切實際的物品，難以讓你掏腰包，頗能守財。工作上有機會成為核心人物，集肯定與崇拜於一身。
【愛情運★★★☆☆】
動動你的腦筋，花點小錢送給心上人一個貼心的小禮物，他就會很感動喔！
【事業運★★★☆☆】
今日事業運普通，沒有特殊的進展，較適合動腦型的事務，特別適合幫同事解決疑難雜症。
【財富運★★★★☆】
開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要努力工作，也能得到應有的報酬。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：4:00-6:00pm 乳酪白
開運方位：正東方向
處女座
短評：有機會幫朋友排憂解難。
【整體運★★★☆☆】
今天可以買些小禮物送給戀人，會讓對方感動不已，兩人的感情也會隨之升溫。工作上會感到些許的疲倦，但能堅持做完當天的工作。閒暇時，有機會成為朋友的傾訴對象，在開導朋友的同時，你也獲得了快樂。
【愛情運★★★☆☆】
單身者不再苛求愛情，享受獨處的快樂時光，越是不強求越有機會偶遇良緣唷！
【事業運★★☆☆☆】
今日的事業運不太理想，會被瑣碎的事情干擾，導致正事辦不完，所以只能勤快一點好把手邊工作做完唷！
【財富運★★★☆☆】
花錢享受是件快樂的事，但也應有所節制。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：8
吉時吉色：9:00-11:00pm 薰衣草紫
開運方位：西北方向
天秤座
短評：挑戰與機遇並存。
【整體運★★★★☆】
在感情上不要心存僥倖，即使對方沒有發現你的過失，若能坦誠告知，感情反而會有升溫的趨勢。工作即將遭遇極具挑戰性的時刻，機遇在不經意間出現，提前做好準備是關鍵。在新的工作崗位上任的人，起步會較快。
【愛情運★★★★☆】
今日是談理想、心靈溝通的好日子，說說你的心裡話，讓對方知道吧！
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，但今日可不輕鬆呢，少有機會可以閒下來！
【財富運★★★☆☆】
有利追債，而且易獲得金援，需要資金周轉可勇敢開口，多能心想事成。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：4
吉時吉色：11:00-12:00pm 玉米黃
開運方位：東北方向
天蠍座
短評：運勢平順，有利拓展人脈。
【整體運★★★☆☆】
今天你與異性接觸頗有風度，易讓人心生好感，言語間多一些幽默，無疑將令異性主動靠近。工作上獨自創業的想法強烈，但一定要做好本職工作，對你日後的創業會有幫助。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人感情進展穩定，可談論結婚事宜；單身者易在外出辦事的途中邂逅愛情。
【事業運★★☆☆☆】
盡可能少做重大決策，多注意休閒時間的情緒管理和睡眠品質。
【財富運★★★☆☆】
心情不好時不妨去購物，眼光很不錯呢！
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：9:00-10:00am 臘梅白
開運方位：正南方向
射手座
短評：別將關係複雜化！
【整體運★★★★☆】
與異性朋友相處甚歡，不過得小心提防三角關係的出現！今天以對外為主如銷售、保險理賠等的工作，會有不錯的進展，績效突出；正財運佳，但偏財還是敬而遠之為好，投資時切忌投機。
【愛情運★★★☆☆】
今日你希望借助外力來增添自己的吸引力，以期得到異性的歡心。殊不知，真正能打動異性的，是你的真情實意，但絕不是投機取巧！
【事業運★★★★☆】
謙虛、熱忱的一面突顯，工作上有機會得到上司的支持與親友的助力，可放手去做。
【財富運★★★★☆】
想賺錢的慾望強烈，對於業務工作者特別有利，有機會談下一筆大生意唷！
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：9
吉時吉色：7:00-9:00pm 深茄紫
開運方位：西南方向
摩羯座
短評：對挫折的承受能力有待加強。
【整體運★★☆☆☆】
投資上容易判斷錯誤，導致虧損的局面，若能冷靜分析情勢及時抽身，可扭轉局勢，挽回經濟損失。事業運不佳，工作上有些小狀況發生，不可延誤處理，要有今日事今日畢的決心。
【愛情運★★★☆☆】
適合對伴侶隱藏的優點多表示認同與欣賞，兩人的關係會更加親密。
【事業運★★☆☆☆】
滿檔的工作安排，不留喘息的時間給自己，小心身體因此累垮。
【財富運★★☆☆☆】
在投資理財上宜謹慎！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：8:00-9:00am 水鑽藍
開運方位：正北方向
水瓶座
短評：故地重遊有助於愛情運勢的增長。
【整體運★★★☆☆】
和戀人去你們第一次約會或第一次接吻的地方約會吧，那份甜蜜與羞澀的復甦會迅速點燃你們的激情；與朋友出去狂歡時，如果你不想酒後亂性那就盡量少喝點；今天的思維會比較活躍，對從事設計的人有助於發揮靈感。
【愛情運★★★★☆】
單身者常有朋友邀約一起喝茶聊天，也因此結識了不少異性朋友，有機會展開一段戀情。
【事業運★★★★☆】
心情很好，良好的心境讓你做起事來也特別有勁，只是要注意別興奮過度唷！
【財富運★★★☆☆】
有打腫臉充胖子的傾向，荷包留不住錢。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：11:00-12:00am 杜鵑粉
開運方位：西南方向
雙魚座
短評：今天容易出現尷尬的場面。
【整體運★★★☆☆】
單身者的心儀對象發生在朋友身上的機率比較多，如怕被當面拒絕後連朋友關係都難以維持，可透過兩人都認識的朋友傳述；盡量少吃易上火的東西，不然新陳代謝容易發生紊亂；服務行業者今天的工作會容易忙中出錯，應打起精神細心認真一點。
【愛情運★★★☆☆】
你特別需要情人的關心，對方的溫柔，能解除你心中的煩悶。
【事業運★★★★☆】
運勢旺盛，是你好好展現創意與能量的時候，可望在專業領域盡情發揮。
【財富運★★★☆☆】
不適合與人合夥投資，易起錢財糾紛。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：6:00-8:00pm 湖水綠
開運方位：東南方向
【延伸閱讀】
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言