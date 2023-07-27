每日星座運勢／金牛與同事聯繫情感 有助合作事宜

2023-07-27

牡羊座

短評：別輕易愛，愛了就別輕易放手。

【整體運★★★☆☆】

感情出現問題時別輕易說「分手」，這樣他愛你越深就被你傷的越重，即使和好了也會在他心中留下陰影；你的理解接受能力很強，對於上司指派的新任務很快就能上手；千萬記得要吃早餐，不然整個上午會提不起勁。

【愛情運★★☆☆☆】

憂樂兩極化的一天，常會有感而發，觸景傷情。單身者有機會跟朋友傾訴，獲得情感安慰。

【事業運★★★★☆】

有機會受到上司賞識，但重任在肩，壓力隨之而來，需把握重點。

【財富運★★★☆☆】

好逸惡勞會成為財神避而遠之的對象。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 水鑽藍

開運方位：西北方向

金牛座

短評：皆大歡喜。

【整體運★★★★★】

愛情運勢旺盛，讓你喜氣洋洋，在精心的設計和安排下，告白、求婚的成功率高；獨到的投資眼光和策略，會讓你的錢包充實不少；情緒很不錯，工作起來也感覺輕鬆愉快。

【愛情運★★★★★】

愛情運還算不錯，多向外活動會有特殊的機遇喔！

【事業運★★★☆☆】

今日事業呈現平穩狀態，適合把例行公事處理得條理分明，額外花點時間與同事聯繫情感，會有助於往後的合作事宜喔！

【財富運★★★★★】

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。得財不太費力呢！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00am 水鑽藍

開運方位：正東方向

雙子座

短評：調整心情是今天的重頭戲。

【整體運★★★☆☆】

愛情無風也無浪，正好為你騰出許多休息時間，適合做些自己喜歡的事情來調整心情。財富積累到一定程度，反而讓你感覺有些疲憊，不妨暫停腳步觀察市場動態。事業運良好，欲蓋彌彰的策略對你大有裨益。

【愛情運★★☆☆☆】

今天適合冷靜獨處，特別渴望清閒獨立、不被干擾的空間。

【事業運★★★☆☆】

想法頗多，但行動力不足。與自信開朗者合作，可激發你的熱情與行動力。

【財富運★★★☆☆】

對財務評估特別精準，眼光不錯，出門消費容易買到物美價廉的好東西。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00pm 芒果黃

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：人逢喜事精神爽。

【整體運★★★★☆】

今天可以說是桃花綻放的一天，趨於平淡的戀情再次擦出火花；戀愛帶來的好心情讓你工作起來非常順心，即使有問題也能立即解決；理財靈感很強，做個簡單的財務規劃，必將產生很好的效果。

【愛情運★★★★★】

愛情運正旺，情慾隨之增高，是個容易受誘惑的一天；去浪漫一下無妨，但別惹出後遺症才好。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，雖然會有臨時任務，但你多能隨機應變，快速解決，並因此獲得可觀收入。

【財富運★★★☆☆】

還是找人陪你一起顧著生意吧，免得發生狀況時你分身不暇！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00am 苔蘚綠

開運方位：西南方向

獅子座

短評：遇到問題，不宜找同齡之人商量。

【整體運★★☆☆☆】

工作上雖然遭遇對手的阻撓，暫時有點困擾，但是找年齡大一些有經驗的人談談，可為你將損失減少到最少，並且可以因禍得福。而身邊的同齡之人欠缺理智，七嘴八舌只會出餿主意，要有自己的主見才好。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半的態度較冷淡，這會讓對方很難受，你的內心不痛快，應多與另一半溝通才好喔！

【事業運★★★☆☆】

自尊心過強，難以接受上司或同事的批評，犯了錯也會想辦法推拖責任。

【財富運★★☆☆☆】

事業不定，財源不開。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 櫻桃紅

開運方位：東北方向

處女座

短評：神清氣爽，幹勁十足。

【整體運★★★★☆】

在心愛的人面前，你的細心與體貼讓對方感到溫暖，雙方的感情平穩發展。財運不錯，金錢方面的嗅覺很靈敏，容易發現不錯的商機。工作雖然比較忙碌，但是心情好，不會感覺太累，積極的態度還能獲得老闆的賞識。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富的一天，很想黏著對方，不妨用撒嬌的方式來吸引對方的注意。

【事業運★★★★☆】

很有威望，無論是工作還是生活，都能隨心所欲；不過，也別太大意唷！

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，小有進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00pm 桐花白

開運方位：正西方向

天秤座

短評：失去的不見得就是最好的。

【整體運★★★☆☆】

愛情運滑落，和戀人會為一點小事而爭吵，但並不會破壞你們已經建立起的堅定感情；投資前多參考他人的方法，對你的投資大有幫助；工作上，會因缺乏經驗而遇到阻礙，不妨向經驗充足的人請教，問題會解決得很快。

【愛情運★★☆☆☆】

今日與你交往的異性在你看來都不夠善解人意，每每在關鍵時刻缺乏足夠的默契。默契並非與生俱來，你應該往加深瞭解的方向多多努力。

【事業運★★★☆☆】

人來人往的開放型空間會令你感到心煩，吵雜聲音會影響你的工作情緒，選擇獨自工作、獨立空間會較好。

【財富運★★★☆☆】

如果沒有十足把握，千萬別衝動投資。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00am 朝霞紅

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：投資存在風險，應謹慎。

【整體運★☆☆☆☆】

單身者坐等時機的心態，易讓心儀對象好不容易留下的好印象一掃而光，應勇敢追逐才是；投資不要光被預期收益所迷惑，風險評估才是你最應重視的；與上司、同事的意見多有不合，不妨等理由更充分些再作提議。

【愛情運★☆☆☆☆】

今日尋覓愛情易遇到頗多關卡；有伴侶者感情發展充滿變數。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很不好，像洩氣皮球般，不太推得動，持續力不好，要注意不要草率行事，否則製造出爛攤子自己一樣要善後。

【財富運★★☆☆☆】

不利與人有金錢往來，否則多口舌是非。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00am 芒果黃

開運方位：西南方向

射手座

短評：運勢較差，情緒混亂的一天。

【整體運★★☆☆☆】

工作上會遇到棘手的問題，易引起暴躁的脾氣，難以冷靜下來。可以聽聽音樂，做幾個深呼吸，盡量放鬆心情，才能找到問題的原因。財運較差，捏緊荷包免得無法控制購物的衝動，致使錢財不知不覺流失。

【愛情運★★★☆☆】

倘若兩個人在一起覺得有點黏膩了，可以適當分開一段時間，會有小別勝新婚的喜悅喔！

【事業運★★☆☆☆】

有些以自我為中心，聽不進其他人的意見，這樣的態度會讓你的工作很難完成進度。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太好，注意入不敷出，寅吃卯糧。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00am 鉑金灰

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：活躍與積極的態度是今日愛情順遂的關鍵。

【整體運★★★☆☆】

單身者盡量出席各種形式的活動，會有意想不到的艷遇等著你；閒暇時就讓身體多動動，流流汗，活力、運氣都會因此而動起來；有朋友要你請客，這讓你的額外支出費用又多了一筆。

【愛情運★★★★☆】

單身者不適合傳遞情書或直接表白，易遭到拒絕；戀愛中的人容易有喜事降臨。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很不好，像洩了氣的皮球般，不太推得動，持續力也不好，要注意不要草率行事，否則製造出爛攤子自己一樣要善後。

【財富運★★★☆☆】

投資較難獲利，要以穩定為考量。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 乳酪白

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：感情有點小困惑，樂觀的心態很重要。

【整體運★★☆☆☆】

單身者對感情較執著，對方表現得若即若離，使你有點沮喪，不妨暫時冷卻追求的熱度，靜心思索今後的打算。投資上有機會遇到「柳暗花明又一村」的情形，興奮之餘更要為下一步的計劃做好準備哦！

【愛情運★★☆☆☆】

單身者戀愛機會多，但你對另一半的要求很高，戀情短暫；已婚者容易因錢而起爭執。

【事業運★★☆☆☆】

精神狀態不太好，易被家事纏身，難以專心投入工作，出錯的機率高。

【財富運★★★☆☆】

投資應三思而後行，切莫太過冒險。對於熱門股別急於投注，先觀察、多關注。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：鄰里關係也挺重要，別太冷漠。

【整體運★★★★☆】

成功博得心儀對象好感的機率高，今天不妨約對方出去走走，進一步增進彼此的感情。財運狀況不太好，頻繁出入商業場合，容易有散財的危險。事業中機遇頗多，切忌眼高手低，放長線方可釣到大魚。

【愛情運★★★★☆】

異性緣不錯。多與人接觸，你會感受到自己是很有魅力的喔！

【事業運★★★★☆】

情緒很高昂，能夠妥善完成交付給你的重任。但疑心過重，常常去打探對方心裡的想法，容易讓他人生厭。

【財富運★★☆☆☆】

理財上顯得漫不經心，因為不重視，即使有好的機會，也容易錯過。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00am 朝霞紅

開運方位：正東方向

【延伸閱讀】

【透視】他會是你的靈魂伴侶嗎？

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】