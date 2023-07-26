每日星座運勢／獅子注意自己的態度 太強勢引反感

2023-07-26

牡羊座

短評：思緒比較混亂，應做好情緒管理。

【整體運★★☆☆☆】

情緒不太穩定，工作上很容易出錯，特別是技術工作者，小心因細節上的問題而影響全局。單身者愛情運較平淡，需主動與異性互動才能提高機會。投資上應謹慎為妙，不過，有閒錢的話可以投資較穩妥的基金。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣佳，單身者有機會在職場中結識有緣人，感情進展平順。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不理想，負面思考太過嚴重，面對壓力會產生委屈心態或強烈的情緒反應，唯有控制自己的EQ才能搞定今日的工作喔！

【財富運★★★☆☆】

想留住錢財的話，就少到購物中心閒逛。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00am 嫩芽綠

開運方位：正南方向

金牛座

短評：助人為樂，易有善報的一天。

【整體運★★★★☆】

今天多幫助身邊有困難的人，你的小小善意就能讓受惠的人感動，而且你還會因此招來好運。另外，有機會在同事、朋友的介紹下，結識志趣相投的異性朋友，有機會發展一段新戀情喔！

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，然而在職場上，容易得到異性的助力喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，雜事、瑣事特別的多，只能耐著性子處理囉！別想摸魚，因為今天沒有什麼摸魚的機會咧！

【財富運★★★☆☆】

錢財進帳機率不高。要注意的是，不太適合跟會或替人作保，否則恐有無妄之災。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00pm 葡萄紫

開運方位：東南方向

雙子座

短評：有時不妨讓自己的想法再單純點。

【整體運★★☆☆☆】

單身者站在純感情的角度認識異性，你會發現對方是一個值得發展的對象。緣木求魚式的生財之道只會令你離目標越來越遠，需學會轉換角度。不要獨攬工作中的麻煩，應學會讓下屬分擔你的辛苦，讓他們也得以成長。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者與另一半討論事情時，因堅持己見而引起口角的機率高，應多聽聽對方的意見才好。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運背了些，本身就已經有點欠缺方向感，再受到壓力時會顯得更緊張，自己得自求多福囉！

【財富運★★★☆☆】

記得在消費時要量入為出，不要一昧追求完美的高品質，導致入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-7:00am 珊瑚橙

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：合理利用現有資源，以智取勝。

【整體運★★★☆☆】

猜不透對方的想法，在愛情面前躊躇不前，與其自己獨自猜測，還不如直接詢問對方。理財上，容易因判斷失誤而造成財產損失，投資之前一定要謹慎。看書學習應講求方法，死記硬背會很辛苦。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者的感情較平淡，不妨多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇，雙方都會更有激情！

【事業運★★★★☆】

工作順利，與人合作的機會多，互動愉快，但成績平平。

【財富運★★☆☆☆】

財運一般，有利學習理財之道。如果把太多心思投入到金錢遊戲中，小心錢財散盡難復還。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 乳酪白

開運方位：東北方向

獅子座

短評：過去擱置的計劃可在今日提出。

【整體運★★★★★】

今天是感情的幸運日哦！無需過度顧忌在對方面前的表現，自然的你早已深得他的歡心；工作運會在正午之後掀起小高潮，好的建議和意見能得到同事的認同，滿足感強烈；偏財運不佳，不適合參與賭博類活動。

【愛情運★★★★★】

大膽示愛的好日子，趕快跟心上人說「我愛你」吧！單身者也有機會遇到理想中的情人喔！

【事業運★★★★★】

事業運很好耶！有差遣他人辦事的力量，也要注意自己的態度，免得太強勢會引來反感！

【財富運★★★☆☆】

投資應顧全大局，有些細節可不予考慮，切莫因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00am 乳酪白

開運方位：正西方向

處女座

短評：「嘗試錯誤」也很有必要。

【整體運★☆☆☆☆】

與另一半兩地相隔，會有種思念到痛的感覺，不妨打個電話給對方，既解相思之苦，還能讓對方感受到你濃濃的愛意。財運低潮期，還是在家看看報紙吧！

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中人易遇到感情阻力，來自雙方父母的壓力最為明顯，應多與長輩溝通。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，腦筋有些不靈光，反應會遲鈍點，把腦袋瓜放空一點，不要鑽牛角尖。

【財富運★☆☆☆☆】

切莫硬著頭皮亂投資。宜耐心等待新行情，有所準備才更能把握好機運。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00am 鉑金灰

開運方位：正南方向

天秤座

短評：對生活挺滿意，顯得信心十足。

【整體運★★☆☆☆】

在理財方面顯露出自己潛藏的天賦，且在親人及朋友的幫助下會有更明顯的收效。化工作壓力為動力，調節自身情緒是你獲得突破的關鍵。仔細觀察，便會發現桃花正慢慢向你靠近。

【愛情運★★☆☆☆】

家是你最好的避風港，感覺身心疲憊時，不妨與另一半安排一個輕鬆的約會。

【事業運★★☆☆☆】

如果無法收斂情緒，不懂運用資源，不僅幸運女神會躲得遠遠的，還可能招來掃把星光臨！

【財富運★★★☆☆】

存肥己之心，無利他人之意，恐因失人心而自擋財路！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00am 鈦晶金

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：應學會巧妙的解決問題。

【整體運★★★★☆】

其他異性對你的追求會令戀人感到緊張，聰明的你可以妥善利用這點，來增強他對你的關心；財運比較不錯，但資金的周轉可能對你的投資有礙，改一部分為短期投資會是不錯的選擇；客服工作者對客戶的產品投訴顯得有些不耐煩，當心你的服務態度也遭到投訴哦！

【愛情運★★★☆☆】

愛情運普通，主動飄來的桃花數量有限，彼此能看得上眼、有交往意願的更不多。

【事業運★★★☆☆】

對現有工作缺乏興趣，會迫不及待地想換工作，但是，運勢不強，還應做好規劃。

【財富運★★★★☆】

直覺靈敏，想到就行動，易有財運。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00am 珊瑚橙

開運方位：正南方向

射手座

短評：充分發揮你的主觀意志與行動力。

【整體運★★★☆☆】

異地戀情易遭受外界衝擊，盡量與戀人保持聯繫，表達出你思念之情。財運穩健攀升，在小數目的金錢遊戲上反而易有可觀的收益。沉悶的工作中，因你的一個經典搞笑動作或者小笑話，而使辦公室氣氛漸趨活躍。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者聚會多，想戀愛卻不易。有伴侶者情緒變化較大，千萬別生悶氣，應坦誠與伴侶交流。

【事業運★★★☆☆】

易受他人的影響而改變初衷。已經決定的事情就放手去做，別四處聽取他人的意見！

【財富運★★★★☆】

有機會在聚會中結識金融高手，虛心請教對你很有助益。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-1:00pm 竹葉青

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：要主動創造機會。

【整體運★★★☆☆】

上班族因雜事困擾使得自己心浮氣躁，工作效率降低，有加班的可能；與人交流時，記得保持自信的微笑；單身者在熱鬧的派對中易邂逅心儀對象，若想好好發展，帶他離開喧囂，找個有情調的地方繼續你們的故事吧。

【愛情運★★★☆☆】

情緒的好壞直接影響感情生活，心情愉快時感情甜蜜，心情不好時吵架不斷。

【事業運★★☆☆☆】

與個性不合的同事相處較多，讓你感覺有些彆扭。其實只要拋開成見，敞開心扉與對方溝通，你們的相處將會變得很愉快。

【財富運★★★☆☆】

把物質看淡一點，心情會更好。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-7:00am 水晶紫

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：不畏懼失去，才易有所得。

【整體運★★★★☆】

愛情運勢達到最高點，你喜歡的對象其實也在關注你。記住：放下不快樂，才能在生活中重新找到快樂！失去學習興趣的學生，在老師及同學的幫助下，有了重新認識自己的機會，繼而再次燃起希望。

【愛情運★★★★★】

愛情運非常旺，適合扮演主動者的角色。想要告白，就要把握今日的良機；戀愛中人，不妨主動的安排該去哪兒約會。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，做點例行公事吧！下午時刻容易感到力不從心，那就把腳步放緩，不要把自己逼得太緊了。

【財富運★★★☆☆】

慾望多的一天，對於物質的企圖心特強，相對的賭性也會增強，花錢也特別的大手筆咧！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00am 睡蓮紫

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：危機感增加，感到有點不安。

【整體運★★★☆☆】

今天愛情上的表現一般，與對方會發生小摩擦，不過處理得當則問題不大。工作方面表現比較平常，應該多與同事互動，調節自己的人際關係。財運方面較差，投資上的波動讓你有些頭疼。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運還不錯，與另一半相處宜輕聲細語對待，會獲得對方熱情的回應，感情升溫。

【事業運★★★☆☆】

自我表現時，要特別注意並選擇適當的時機，以免表現得不合時宜，反而降低你在上司、同事心目中的印象。

【財富運★★☆☆☆】

與金錢無緣的一天，把焦點放在其他的事情上面吧！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00am 秋葵綠

開運方位：西北方向

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