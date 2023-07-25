每日星座運勢／水瓶把握表現的機會 切忌太過冒進

2023-07-25

牡羊座

短評：幸運的一天，目標也很明確。

【整體運★★★★☆】

今天多花點心思打扮，平時買來的化妝品和漂亮衣服不要老是放在家裡擺著，改變形象會為你帶來旺盛的桃花運！投資風險較小，不妨去股市轉轉。工作上知道自己想要什麼，勤奮又努力，收穫頗多。

【愛情運★★★★★】

今日你能全程掌握兩人間的微妙變化，雖然彼此若即若離，卻從不會出差錯，更不會把關係搞砸了。牢牢鎖定目標，終會如願以償。

【事業運★★★★☆】

會有出色表現！可以清楚依據長期觀察的心得，找到自己的工作志向，或能透過不同社交團體的運作，參與不同領域的工作。

【財富運★★★★☆】

機會與挑戰同在，有賺錢的機運！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00am 橄欖綠

開運方位：正南方向

金牛座

短評：今天很容易想起往事。

【整體運★★★☆☆】

與心儀的他獨處時，突然感覺到對方異樣的眼神，要小心哦，這是他在向你發送愛的訊號；正財得來較輕鬆，多出去走動走動會有意外收穫；今天的工作積極性不夠高，偷懶時會被上司抓到小辮子。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻、戀人之間的感情有不斷升溫的趨勢，以往的隔閡可望消除！

【事業運★★☆☆☆】

別為了追求速度而偷工減料，一些工作上的小細節要多多注意，小失誤也會釀成大錯唷！

【財富運★★★☆☆】

財運可望有所發揮，但千萬別在不熟悉的領域下注，以免得不償失。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00pm 燻鮭紅

開運方位：西南方向

雙子座

短評：做的和說的一樣好。

【整體運★★★☆☆】

能夠看到戀人的優點，約會的過程中更能體貼對方，你們的感情將不斷得到昇華；今天口才極佳，適合進行工作談判或指導會議；容易在不知不覺中做出購買行為，應避免逛街為妙。

【愛情運★★★★☆】

單身者與異性接觸的機會多，有閃電結婚的傾向；戀愛中的人可望與戀人走上紅地毯。

【事業運★★★☆☆】

適合默默做事，只要把自己的各項事務處理好就好了。

【財富運★★★☆☆】

做好錢財規劃，小心入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00pm 可可棕

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：不要把黑鍋往他人身上推哦！

【整體運★★☆☆☆】

今天的幸運色會幫你的大忙，連平時視你為冤家的他都會有眼前一亮的新鮮感；財運的風向不錯，開開窗對提升運勢有助益；工作中易分神，有闖禍的危險，勇於承擔責任局勢反而好轉。

【愛情運★★★☆☆】

愛情較平順，已婚者容易得到另一半的支持；單身者無心戀愛，一心投入工作。

【事業運★★☆☆☆】

情緒極不穩定，稍有不順便覺得很煩心，失去耐性，工作必然會屢遭挫折。

【財富運★★★☆☆】

因嘗到一時的甜頭，而賭性、貪念大發或縱於玩樂，只怕會捅出難以收拾的麻煩。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 可可棕

開運方位：正南方向

獅子座

短評：平靜的一天，知足則易感到愜意。

【整體運★★★★☆】

距離是一種升溫劑，真正相愛的人才能體會到這一點，有了變化不妨讓對方知道。財運較普通，難有驚喜，今天還是踏實做事吧！工作較順利，上司對你很放心，讓你放鬆不少；不過，可別玩過頭哦！

【愛情運★★★★☆】

適合戀愛的日子，只要三言兩語就能激起兩人愛的火花。此外，你渴望近距離的接觸，讓兩人關係快速進展，但在相處過程中也要保持耐心才行。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，若能秉持快樂的心情來工作，趁著休息時間與同事多互動，會讓你倍感開心。

【財富運★★★☆☆】

今日有損財跡象，購物時多留意商標和生產日期，小心買到過期商品。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00pm 蜜瓜黃

開運方位：西北方向

處女座

短評：愛情溫馨又甜蜜的日子。

【整體運★★★☆☆】

異性緣不錯，單身者只要細心觀察身邊的異性同事，有機會擦出愛情火花！財運不佳，別過分相信直覺，投機取巧的方式難圓富翁夢，還是腳踏實地的工作吧！

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，單身者多留意職場中的異性，有機會遇到不錯的對象。

【事業運★★★☆☆】

活在自我的世界裡，不太願意與人交流，思想易受到侷限，工作進展較緩慢。

【財富運★★☆☆☆】

容易感受到經濟上的壓力，要勒緊褲帶過日子，應把壓力化為賺錢動力。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00am 玳瑁棕

開運方位：正北方向

天秤座

短評：精神飽滿的一天，情緒很激昂。

【整體運★★★★☆】

與伴侶和睦相處，兩人互動融洽，共進晚餐更能增進彼此的感情。旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在投資市場上大有收穫。工作上能與同事友好合作，群策群力之下，讓你的才能得到更好的發揮。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富的一天，無論是否有實質的進展，自己幻想一下倒也無妨！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有好有壞，好事指向同事間有良性的互動，壞事則是自己提不起勁！

【財富運★★★★☆】

冥冥之中你似乎能感覺偏財已經朝你走來，但你能抱著一顆平常心，得失隨天意。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00pm 橄欖綠

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：注意安全。

【整體運★★☆☆☆】

過馬路時切忌橫衝直撞，否則危險系數明顯增加。愛美的女性會因銷售員的稱讚而衝動購買價格不菲的化妝品，造成荷包的損失。朋友邀請你去參加派對的機率明顯升高，打扮方面若突出你的個人特質能為你的形象加分，有機會邂逅夢中情人。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半別太強勢，多瞭解對方的想法，才能維繫良好的夫妻關係唷！

【事業運★★★☆☆】

情緒較低落，容易委屈自己，人前笑口常開，人後卻想得較多，易傷心落淚。

【財富運★★☆☆☆】

賺取清貴之財，此運宜行正道、賺取乾淨錢。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00pm 青金石藍

開運方位：西南方向

射手座

短評：暴躁的脾氣影響和睦的人際關係。

【整體運★☆☆☆☆】

人際運下降，與他人相處時，不耐煩的表情以及尖銳的言詞都會引起雙方不愉快，少到人多的地方湊熱鬧，方可避免矛盾。財運欠佳，藉口心情不好，放縱自己衝動購物來發洩心中的不滿是很不好的習慣，修身養性是必修課哦！

【愛情運★★☆☆☆】

單身者想尋找愛情，不妨多與好友互動，或參加休閒娛樂活動，將有不錯的對象出現！

【事業運★★☆☆☆】

耳根子變軟，會將別人的話不假思索就信以為真，容易遭人利用而影響自己的職場聲譽。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不如意，不宜金錢交易的日子。意外損財的機率高，少帶現金出門為妙。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00am 水晶紫

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：今天顯得感情用事。

【整體運★★☆☆☆】

感性多情的一面突顯，單身者很容易投入一段感情。外界誘惑多，理性一些才好。工作需要面臨較大的挑戰，你顯得急躁，憑直覺判斷，在重大事情的處理上易出錯。多聽聽他人的意見，可讓工作進展更順利。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者別指揮另一半，對方會做得很好；單身者對心儀的對象多說甜言蜜語可打動對方。

【事業運★★☆☆☆】

與人交往時須多控制下自己的情緒，注意下自己的言行，方可減少與同事間的摩擦。

【財富運★★☆☆☆】

今天損財大多是因為貪心，受人煽動而受騙、判斷錯誤造成的居多。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-3:00pm 墨玉綠

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：熱情洋溢的笑容，是與人接觸、拉近距離的武器。

【整體運★★★★★】

今天的工作能發揮出你的才華，可望得到老闆的賞識。已婚者與另一半吃頓富有情調的晚餐，可為平淡的感情生活製造激情，讓兩顆心更加貼近，愛情有如沐春風的感覺。學習、吸收能力很強，適合英語、文科方面的學習，會有事半功倍的效果。

【愛情運★★★★☆】

有利相親的好日子，立刻安排行動吧，有親友介紹的對象可別錯過；有伴侶者感情升溫，驚喜不斷。

【事業運★★★★☆】

機會頗多的一天，但重點是把握好現有領域的表現機會和提升機會，切忌太過冒進。

【財富運★★★★☆】

金錢活動頻繁的一天，呈現有進有出的雙重跡象，例如：金錢入帳後，又把錢轉手出去。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00pm 蘋果綠

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：學會控制情緒是關鍵。

【整體運★★★☆☆】

愛情來得快、去得也快，勉強得來的愛情並不如預期的甜美，放棄才易拾獲真正的幸福。今天的財運高低完全取決於你的情緒，切忌太過急躁。工作上責任心極強，渴望得到他人認可的心態讓你幹勁十足。

【愛情運★★☆☆☆】

情慾強烈，易衝動。想戀愛不妨多聽聽周圍朋友的建議，畢竟旁觀者清。

【事業運★★★★☆】

行動力十足，有利於新計劃的執行，如果能放開心胸接受不同意見，成功的機會更大。

【財富運★★★☆☆】

凡事以平常心對待，別被金錢所困擾。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00am 瑪瑙黑

開運方位：正北方向

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