每日星座運勢／牡羊性情開朗者會是 你的事業貴人

2023-07-24

牡羊座

短評：性情開朗者會是你的事業貴人。

【整體運★★★★★】

單身者會遇到不錯的桃花，且相處上頗為愉快，心動的感覺不禁油然而生；對數據頗為敏感，易與合作者達成投資共識；今天工作成效頗為突出，注意協調性會讓你在工作時如魚得水。

【愛情運★★★★☆】

情慾高漲，單身者渴望戀愛；有伴侶者可多製造浪漫情調，讓感情生活多姿多彩。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合運用小技巧來達成工作目標。可是，最好要聽命行事，一意孤行只會讓完成的事情被上司不斷地挑剔、修改。

【財富運★★★★☆】

競爭、計較中得財。如果沒有積極地計算，就無法發現財神爺的蹤跡；除此以外，錢特別容易花在交際應酬上。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00pm 水晶紫

開運方位：東南方向

金牛座

短評：講信譽者得好運。

【整體運★★★☆☆】

平常積累的良好信用使你今天在職場上順風順水，但是小小的成績不值得拿出來炫耀，免得讓其他人忍不住來挖苦你，謙虛謹慎的態度才能更好地維持良好形象。與同事之間要多進行工作上的交流，會受益匪淺。

【愛情運★★★☆☆】

注意穿著打扮，也顯得格外溫柔體貼，讓伴侶有耳目一新的感覺。

【事業運★★★☆☆】

頗有自己的主見，能獨立完成CASE，但與同仁溝通深度不夠，易造成人際關係緊張。

【財富運★★★☆☆】

不宜盲目投資，可以把錢花在知識、感情投資上，為日後的豐厚回報打基礎。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00pm 青金石藍

開運方位：正南方向

雙子座

短評：以不變應萬變。

【整體運★★★★☆】

對感情甚為重視，一有風吹草動則易起疑心，為情所困擾；今天盡量不要做創新的提議及開創性的工作，明哲保身雖然不是處事態度，卻是你唯一的選擇；健康運一般，要留意腸胃方面的健康。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，戀愛中人可以互相包容、和睦相處；單身者別想太多，專心工作吧！

【事業運★★★☆☆】

工作上被上司挑剔的機率高，但謙虛的態度又能讓你扭轉情勢，化險為夷。

【財富運★★★★☆】

有許多賺外快的機會，可大膽出擊，只要小心操作，就能有不錯的回報。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00pm 櫻桃紅

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：情緒波動較大，小心過激行為。

【整體運★★☆☆☆】

今天對身邊的很多人、事、物都看不順眼，容易為一些雞毛蒜皮的事情動怒，顯得浮躁。對朋友的一些舉措看不習慣，別直接抨擊，委婉提醒更有效果。有機會與極具個性的異性接觸，在聊天中擦出愛情火花。

【愛情運★★★☆☆】

桃花運雖不是很旺，但是辦公室的浪漫戀情就是和你有緣，有機會擦出愛情火花。

【事業運★★☆☆☆】

有機會接到拿手的任務，讓你可以好好表現，但要處處謹慎，以免有人有意或無意的作梗。

【財富運★★☆☆☆】

破財之日，賭性、貪念大發或縱於玩樂。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00pm 深茄紫

開運方位：東北方向

獅子座

短評：節省一點，消費要注意合理性。

【整體運★★★☆☆】

感情非常穩定，另一半在你的建議下工作會有不錯的進展，愛情有了相知的昇華。財運欠佳，容易動輒得咎，還是休息一下為妙。工作流於平淡，有點提不起精神，難有變化。

【愛情運★★★★☆】

愛情運頗佳，單身者有機會遇到不錯的對象，戀愛的感覺濃烈。

【事業運★★★☆☆】

運勢普通，工作上讓你有種難以向前的感覺。先別急著往前衝，調整步伐多思考。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲等等！但不至於有大礙。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 芥末黃

開運方位：西南方向

處女座

短評：心情開朗的一天，自信心十足。

【整體運★★★★☆】

能在平淡的感情生活中享受愛情的甜蜜，感覺恬逸。貴人運不錯，會得到許多幫助，無論是財力還是經驗方面，都會有人願意向你伸出援手。工作無太大變化，可做好行程安排，做好時間管理。

【愛情運★★★★☆】

今日單身者容易在聚會中邂逅心動對象，志趣相投情意濃；有伴侶者與伴侶有說不完的情話。

【事業運★★★☆☆】

事業普通，是個聽命行事的日子，不宜做任何重大的決定，只要把分內之事做好就行囉！

【財富運★★★★☆】

財運超旺之日，得財輕鬆不費力。有利憑藉敏銳的理財眼光，在股市上得財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00am 薰衣草紫

開運方位：正西方向

天秤座

短評：待人處事不可做作，真實的你更可愛。

【整體運★☆☆☆☆】

在異性面前吹牛，會有被對方揭穿老底的危險，還是實事求是的好。對信息資料的理性分析，今天可派上用場，在投資上將有不錯的收益。切忌在工作時間研究理財產品，會有小人告密而受到批評的危險。

【愛情運★☆☆☆☆】

有伴侶者寂寞感強烈，宜翻看照片，回憶過去的甜蜜時光，緩解相思之苦。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，容易發生事與願違的情形，少說點話多做事，自可遠離是是非非。

【財富運★★★☆☆】

理財主觀性頗強，宜以守代攻！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 櫻桃紅

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：做一些小改變，會讓人有耳目一新的感覺。

【整體運★★★☆☆】

桃花運較差，單身者把一成不變的造型轉變一下，就能吸引異性的接近，愛情運會有所提升。單調而枯燥的工作容易使人產生厭倦感，何不嘗試新的工作方法，新奇的感覺可大大挑起你的積極心！

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運勢像陰天，烏雲密布，有點失去信心了！

【事業運★★★☆☆】

工作上缺少精益求精的精神，很少對「如何才能做到更好」多花心思。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，正是錢財回收期。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00pm 珠貝白

開運方位：正北方向

射手座

短評：喜歡比較，斤斤計較。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛中的人會有被疏離的感覺，不安全感越來越重，不如攤開告訴他 你的想法；工作中同事的一個不明眼神、上司的一句稍微重一點的話都讓你想得較嚴重，神情沮喪；投資方面進展不明顯，需耐心等待。

【愛情運★☆☆☆☆】

千萬別腳踏兩條船，不僅容易翻船落水，還容易惹來感情麻煩事。

【事業運★★☆☆☆】

事業運低迷，工作忙碌但不討好，別什麼事情都獨攬責任。

【財富運★★★☆☆】

做事不專心又投機取巧，那無疑是使不穩定的財運雪上加霜。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00pm 嫩芽綠

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：用心做事才能有收穫。

【整體運★★★★☆】

今天你對工作容易產生怨懟的情緒，想推卸責任，缺乏責任感的你可是很難獲得同事信任哦！戀愛中的人易有約會遲到的狀況，若能事先記下並設定手機提醒，可避免不愉快。

【愛情運★★★☆☆】

感情進展不順，有些感情當斷則斷，糾纏不清對彼此都是一種傷害。

【事業運★★★☆☆】

工作推進不太順利，適合把主力放在研究、分析、自我反省上，別急於執行。

【財富運★★★★★】

事業上有增資擴充的慾望，順利的財運對於增資有正面幫助。金錢上的貴人多來自長輩。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00am 象牙白

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：人無完人，亡羊補牢，猶未晚矣。

【整體運★★★☆☆】

今天疑心病過重，易錯怪朋友，用最有誠意的方式向朋友道歉吧！去逛書店，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通驅散掉。財運不錯，但不能太貪心，應見好就收。

【愛情運★★★★☆】

感情生活平淡，讓你覺得有點悶。何不主動創造，讓生活更有情趣呢？

【事業運★★☆☆☆】

少管閒事，靜心修身。做好本職工作就好，管得太多易得罪人。

【財富運★★★☆☆】

在大筆金錢運轉的前夕，多搜集資訊，勤勞做點功課，偷懶而草率做出決定，肯定會有危險！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-7:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：與異性的交往不可太曖昧。

【整體運★★☆☆☆】

戀人對這種友誼可不馬虎，你也要把握好分寸，若想腳踏兩條船，到頭來只會玩火自焚。多看看財經新聞，瞭解一些最新信息，把前期進行的投資再冷靜地分析一下未來的走向，免得到時搞砸局面可就頭痛了。

【愛情運★☆☆☆☆】

易與伴侶產生衝突的日子，遇到意見不一時，少說兩句可避免激烈爭吵；單身者戀愛機會少。

【事業運★★★☆☆】

還是保持謙遜的態度較好，勇於承擔責任才會給大家好印象。

【財富運★★☆☆☆】

求財方式激進極端，略為短視近利。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00pm 碧空藍

開運方位：西北方向

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