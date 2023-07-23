每日星座運勢／天蠍單身戀愛機會多 錢財進出快速

2023-07-23

牡羊座

短評：理財有計劃，別急於行動。

【整體運★★★★☆】

今天你過於急躁的表現容易被對手發現，沉著冷靜才不失風度；今天是已婚者重拾愛火的好時機，抓住難得的機會讓對方感覺你很重視這份戀情；觀看財經類的電視節目，對你的投資會有很大的啟發。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會與令你心動的異性談天喝茶；戀愛中的人彼此間的感情濃烈。

【事業運★★★★☆】

易從朋友口中獲得振奮人心的好消息，先別聲張，夢想成真時再與親友分享你的收穫。

【財富運★★★☆☆】

在投資方面，最好要循序漸進，不要操之過急。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 遠洋藍

開運方位：西北方向

金牛座

短評：切忌含糊其辭，以免發生誤解。

【整體運★★★★☆】

愛與被愛要做出果斷的選擇，單身女性不可腳踏兩條船，莫陷入情感誤區。購物運不錯，可以買到不少經濟又實惠的精美家居用品，會令你心情開懷，笑臉盈盈。今天也是出遊的好日子，沿途的美麗風景盡收眼底。

【愛情運★★★☆☆】

在戀愛上不妨表現出一點點任性，偶爾撒撒嬌，會讓你更吸引對方，愛情運上升！

【事業運★★★★★】

頗具創意，對新資訊特別敏感，多看一些專業最新資訊，能很快從中獲取靈感，創作出屬於自己的作品。

【財富運★★★★☆】

儲蓄的效果明顯，對於個人的錢財心裡有踏實的感覺。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00pm 琉璃銀

開運方位：西北方向

雙子座

短評：重視環境的清潔衛生，可提升好運。

【整體運★★★☆☆】

今天的愛情溫度剛剛好，約對方看場電影，可讓平淡生活散發出玫瑰的氣息；注意平復緊張或興奮的情緒，學習的狀態才能達到最佳；至於生意人，衛生環境的好壞對你的生意極有影響，檢查一下店面、貨物甚至你腳上的皮鞋是否乾淨。

【愛情運★★★☆☆】

單身者會有些不順，容易遇到不適合的桃花，讓你費心勞神；已婚者暫時小別，以免爭吵。

【事業運★★★☆☆】

會忙著私事，忙碌的同時多少會讓你有點疲憊，要多注意身體。

【財富運★★★☆☆】

錢財進出頻繁，不過錢財花在自己身上居多。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00pm 嫩芽綠

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：幹勁十足，充分釋放自身的能量。

【整體運★★★★☆】

積極向上的生活態度，讓你贏得家人及朋友的肯定。有機會在眾人面前展現才華，讓異性對你刮目相看，有人主動靠近你。別因忙碌而忽視身體狀況，多關心身體健康也是今天的重要工作。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有戀愛的機會，來得突然令你有些措手不及，調整好心態，思考一下未來的生活吧！

【事業運★★★★★】

思維敏捷，智慧迸發，提出的意見易被認同和採納，要好好把握時機。

【財富運★★★★☆】

事業上有增資擴充的慾念，金錢上的好運多來自於籌資順利，尤其若想要有實質收入則需要花費更多的勞力與體力囉！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-1:00pm 香吉士黃

開運方位：正東方向

獅子座

短評：你選擇快樂你就會快樂。

【整體運★★★☆☆】

今天容易受情緒的影響而莫名地鬱悶，其實快樂是一個選擇，你選擇了快樂，你便會快樂；愛好裝扮的美眉今天會有邂逅桃花的機緣哦，加強自身的涵養和內在會讓你更具魅力；開車族今天不妨出去兜兜風，會遇上工作機緣。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易因工作的緣故，而結識情投意合的對象，要好好把握！

【事業運★★★★☆】

有知名度彰顯的機會，意味著你的言行舉止容易受到關注，凡事宜謹慎行事喔！

【財富運★★☆☆☆】

不利與異性之間有金錢往來，否則恐因色破財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-3:00pm 玫瑰紅

開運方位：西北方向

處女座

短評：面子大於裡子。

【整體運★★★☆☆】

桃花來時，難免讓你有些得意，但猶豫不決又會錯過良緣哦；從事服務行業的人，憑藉和善的態度，會得到他人的讚揚；礙於面子，產生一筆不小的消費，事後又讓自己後悔不已。

【愛情運★★★★☆】

桃花運強，會有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握這個千載難逢的機會。

【事業運★★★☆☆】

忙碌的狀態，比較容易讓你產生成就感，而今天乃清閒之日，就會讓你有些無所適從。

【財富運★★☆☆☆】

不要放太多的現金在身邊，少點玩樂機會方可降低散財指數。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 艷棗紅

開運方位：正南方向

天秤座

短評：衝動是魔鬼。

【整體運★★★★☆】

投資時要謹慎，利用好每一分錢，衝動行事只會讓你蒙受損失；與人相處時要和氣，即便遇到意見不合時也別逞一時之快而大發脾氣，不然先前建立起來的形象就這樣消失殆盡；煮蓮子湯喝，可降心火，讓脾氣不那麼暴躁。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會遇到心儀的對象，別表現的太小家子氣，大方地與對方交往會有好結果喔！

【事業運★★★☆☆】

人際關係欠缺圓融，與人溝通應注意自己的態度。

【財富運★★★☆☆】

進的雖說是小財，但是小錢積蓄可觀。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00am 芒果黃

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：今天宜行動，可別待在家裡浪費時間。

【整體運★★★★★】

感情上一個微笑，一個眼神，對方都能感受到你濃烈的愛意。財運良好，獨特的眼光讓你發現大賺一筆的機會，看準時機，果斷出擊。處於失業中的人今天不妨出去走走，會有不錯的求職機會。

【愛情運★★★★☆】

桃花紛飛，已婚者在外容易受到異性誘惑，應加強自控能力；單身者戀愛機會多。

【事業運★★★★★】

運勢旺盛，嘴甜心善，易得長輩照顧，有什麼要求都可以提出來，易獲得滿足。

【財富運★★★★☆】

財運頗優，但花錢海派，錢財進出快速，得來的錢財大多都花在吃喝玩樂上。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-7:00am 臘梅白

開運方位：西北方向

射手座

短評：知足常樂、感恩常樂。

【整體運★★★☆☆】

給他送個小禮物，讓對方趁早明白你的心意，會有意想不到的回應；起始的投資讓你嘗到些許甜頭，但不要輕易加大投資額度，今天還略欠些火候；一起去運動吧，是減壓放鬆的好機會，強健的體魄會成為工作中決勝的籌碼哦。

【愛情運★★☆☆☆】

熱戀中的人有想結婚的念頭，這可能是你單方面的想法，還得多與戀人商討才好喔！

【事業運★★☆☆☆】

有杞人憂天的傾向，想得太多易讓你陷入矛盾，適合安排短程旅行，放鬆身心。

【財富運★★★☆☆】

有財近在眼前，但貪念會帶來麻煩。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00am 古銅青

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：很有愛心與同情心，適合扮演傾聽者的角色。

【整體運★★★★☆】

感受力很強的一天，特別能體會他人的內心感受，朋友也都願意找你聊心事，讓他人獲得安慰的同時，你也得到了助人的快樂。財運不錯，親友請客、收到禮物、中獎的機率高。

【愛情運★★★☆☆】

感情順其自然就好，保持樂觀的心態，多與人接觸交流，桃花將會不請自來！

【事業運★★★☆☆】

良好的人際關係是你的優勢，會因同事的幫忙而使得進展順利。

【財富運★★★★☆】

財神降臨，受到貴人提攜，出現收入增加的絕佳契機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00pm 臘梅白

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：多聽聽他的聲音。

【整體運★★★★☆】

容易因為戀人漏接了你的電話，心存猜忌為此而生悶氣，不妨聽對方的解釋再下斷定；今天是維護與主導同事間關係的好時機，把好東西與大家分享最能收買人心；今天與長輩聊天易有所收穫。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者眷戀居家生活，無意介入外界的種種紛擾；單身者容易結識趣味相投的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，心情愉快的一天，身邊的人也受到你的感染。

【財富運★★★★☆】

錢財來得快，積蓄會越來越多。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-4:00pm 夕陽橙

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：心情平靜，享受平淡中的快樂。

【整體運★★★☆☆】

錢財方面支出不會太大，對美食愛好者來說，可以去經濟實惠又有特色的餐館嘗鮮。對找到真愛的情人們來說，激情降溫，但是敞開心扉地進行交流，一些隱私也能開誠布公，平淡中內心又有一絲甜蜜！

【愛情運★★★☆☆】

另一半有時需要一個人安靜地思考，此時你不必過多打擾，問得太多只會自尋煩惱。

【事業運★★★☆☆】

樂於助人，看到身邊的人有困難都願意伸出援手，人際關係不斷拓展。

【財富運★★★☆☆】

會有一些小財小利，積少成多。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00pm 湖水綠

開運方位：正西方向

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