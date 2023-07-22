每日星座運勢／巨蟹多與人分享快樂 有助提升人氣
2023-07-22
牡羊座
短評：運勢上揚，各方面表現都很不錯。
【整體運★★★★☆】
桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細臉皮厚可是成功的關鍵哦。投資機遇不錯，今天可以放手一搏，不過必要的分析還是要先做好的。精神太過於緊張可以給自己沖杯咖啡，可以舒緩神經。
【愛情運★★★★☆】
愛情運很不錯，有許多喜悅的事情發生。如果沒有特殊狀況，不妨自己創造驚喜。
【事業運★★★★★】
精力旺盛，充滿信心，對新任務的執行很有能量。不過對於他人提供的不同意見，需多花心思加以分析。
【財富運★★★★☆】
適合與人合夥求財，要充分相信朋友的眼光！
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：6:00-7:00am 水鑽藍
開運方位：東北方向
金牛座
短評：點綴自己點綴生活。
【整體運★★★★☆】
求職者今天參加面試應注意衣著服裝，莊重的打扮必能為你的面試加分；不肯花錢去買投資方面的資料，單憑自己的感覺操作，成功的機率很小；愛情少了些事物來點綴，已婚者可擺一束鮮花在餐桌上增加用餐時的情調。
【愛情運★★★★☆】
愛情升溫，多用感性方式和另一半促膝談心，可消除誤會，增進了解。
【事業運★★★★☆】
幹勁十足，貴人助力強，很適合實行新計劃或著手生活事務，會有很不錯的成果。
【財富運★★★☆☆】
不利於靠小額現金交易的買賣業。短期投資容易發生中途變故。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：4:00-6:00am 艷棗紅
開運方位：正北方向
雙子座
短評：運勢一般，多了幾分和氣，少了幾分刻板。
【整體運★★★☆☆】
愛情上心思敏感度增加，獨處時易覺得寂寞無聊，情緒不定易受他人影響。財運一般，錢財上沒有什麼特別的進出。閒暇時可外出購物，多走走看看，認真比較就能發掘到價廉物美的實用商品。
【愛情運★★☆☆☆】
對另一半表現得較為強勢，容易起衝突。別企圖控制對方或是主導一切，相互尊重才好喔！
【事業運★★★☆☆】
較重視職場人際關係，並能如期完成份內工作，容易得到他人的欣賞。
【財富運★★★☆☆】
金錢的用法趨於保守，更為看重錢財的累積。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：4
吉時吉色：5:00-7:00pm 香吉士黃
開運方位：正西方向
巨蟹座
短評：運勢強盛的一天，好運就降臨到了你的身上。
【整體運★★★★★】
今天你的愛情熱情似火，又如冬日暖陽，讓你和你的另一半都覺得舒暢不已。今天對需要喬遷新居的你來說是個好日子，不要猶豫了，趕快行動吧。今天會遇到貴人，在你最需要幫助的時候向你伸出援助之手，讓你覺得真愛尚在人間。
【愛情運★★★★★】
今日異性緣超旺喲！主動的參加團體活動，多對外接觸就能多創造一份機緣喔！
【事業運★★★★☆】
若想提升自己的人氣，則需多與周圍的人分享你的快樂。
【財富運★★★★☆】
財運還不錯唷！少勞多穫的一天，嘴巴甜一點，笑容多一點，就有機會得到禮物或金錢。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：9:00-11:00pm 羽絨白
開運方位：正東方向
獅子座
短評：心潮澎湃，很想熱烈的動起來，去跳舞能讓你盡情揮發活力。
【整體運★★★★☆】
今天身邊的異性朋友們都異常活躍，多點勇氣，給自己一些機會。適宜與家人相處，能感受到濃濃的親情，幸福的感覺油然而生。空閒時不妨看看偵探小說，對提高分析能力有助益。
【愛情運★★★★☆】
交際應酬的次數增加，為工作努力的同時，也別忽略了另一半的心情唷！
【事業運★★★★☆】
與人互動增多，想與人交流的慾望強烈，也讓你結識了不少朋友，對工作、生活很有利。
【財富運★★★☆☆】
想要聚財就得降低交際應酬、玩樂的頻率。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：1:00-3:00pm 和闐玉白
開運方位：正南方向
處女座
短評：旅遊運佳，適合外出散心。
【整體運★★★★☆】
今天別窩在家裡，安排一個短程旅行會有好運降臨。把工作放一邊，懷著輕鬆愉快的心情親近大自然，在旅途中有機會與很有個性的異性結緣，極具浪漫色彩。對人熱情一些，有機會獲得貴人助力。
【愛情運★★★★☆】
單身者適合旅行，旅途中有機會邂逅不錯的對象；已婚者不妨適當安排約會，感受浪漫。
【事業運★★★☆☆】
生活較順心順意，但太過安逸又會讓你覺得缺少了點激情，不妨找些喜歡的事情來做。
【財富運★★★★☆】
今日你是超級幸運兒，有從天而降的財運，例如：收到獎金、紅包、禮物等。真是令人眼紅啊！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：8:00-9:00am 翡翠綠
開運方位：西北方向
天秤座
短評：強烈的占有慾會讓你的愛情受到損傷。
【整體運★★★★☆】
與異性交往時要懂得循序漸進，慢慢培養感情，太直接的占有慾會容易把對方嚇跑；今天財運不怎麼明朗，不宜做重大投資、採購、簽約等決定；注意調整好的情緒，感到壓力時可去咖啡廳待一會兒，舒緩心情。
【愛情運★★★★☆】
單身者自我保護意識較強，難以打開心扉，對方難以靠近你；已婚者關係融洽，愛情得到升華。
【事業運★★★★☆】
特別能為他人分憂解難，在生活、工作中都很受歡迎，讓你很有滿足感。
【財富運★★★☆☆】
要多注意時下的財經新聞，對你很有幫助。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：10:00-11:00am 寶石藍
開運方位：正北方向
天蠍座
短評：抱持著一定要超前進度的理念來行動，將帶來很大的幫助。
【整體運★★★★☆】
單身者的戀愛運有種原地打轉的感覺，想要出擊卻又不願邁出第一步，找朋友聊聊可得到解決辦法；直覺敏銳，對股票市場的數據變化有種很強的感應，今天宜入股市；即便是與同事或朋友的閒聊也能得到不錯的建議。
【愛情運★★★☆☆】
單身者有機會與意中人約會，不妨好好打扮一番，給對方留下好印象，輕鬆度過甜蜜時光！
【事業運★★★★☆】
展現幽默風趣的一面，在人群中特別受人關注，有利拓展人脈，尋找合作夥伴。
【財富運★★★★☆】
小財不斷，讓你感到錢財的寬裕。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：5:00-6:00pm 珊瑚橙
開運方位：東北方向
射手座
短評：相互信任是維護感情的基礎。
【整體運★★★☆☆】
你顯得有些多疑，心機太深，另一半對你都有種畏懼感，你們倆的關係會有些不夠穩定；今天如與他人合夥入股，須注意參與者的信用問題，剛開始不要被高利所惑，風險性要妥為評估；要注意口中留德，惡語成章極易惹怒別人，易遭報復。
【愛情運★☆☆☆☆】
情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒什麼力氣去經營感情，應及時調節。
【事業運★★★☆☆】
運勢雖然沒有前段時間那麼高昂，但其實還是很平順的，不要讓自己太懶散喔！
【財富運★★★★☆】
財運很不錯，投資的錢會有較好的收益，不過可不要太貪，否則會得不償失。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-11:00am 雪花銀
開運方位：正東方向
摩羯座
短評：口才佳，容易給異性留下良好的印象。
【整體運★★★★☆】
已婚者在另一半面前多表現溫情，可以營造出溫馨、甜蜜的氛圍，讓兩人的感情不斷升溫。單身者在與異性約會時，表現落落大方，言語幽默風趣，在自然輕鬆的氣氛中，增進彼此的了解。
【愛情運★★★★★】
感情超級豐富的一天，很容易被感動！單身者稍微有異性對你好一點，你就易被電到。
【事業運★★★☆☆】
求知慾望強烈，有時間不妨多到圖書館看書，會讓你很充實。
【財富運★★★★☆】
財運好到讓人羨慕眼紅，適合投資理財的好日子，股票族有機會大賺一筆。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：7
吉時吉色：5:00-7:00am 睡蓮紫
開運方位：正南方向
水瓶座
短評：感情纖細，易有新的感觸。
【整體運★★★★☆】
今天你的心思多放在家庭生活上，雖然為家人破費不少，但花錢讓大家開心，製造良好的家庭氛圍很值得。夫妻感情融洽，你若能表現出熱情如火的一面，更能挑動起對方的熱情；單身者因親友撮合而結識不錯的對象。
【愛情運★★★★☆】
展現溫柔體貼的一面，笑容燦爛，情人節還不忘送上貼心的禮物，感情迅速升溫。
【事業運★★★★☆】
好運相伴，容易有心想事成的喜悅，多與身邊的人分享你的快樂，你會更快樂！
【財富運★★☆☆☆】
過度冒險，沒有充分的分析，只會讓金錢大筆流失。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：4:00-6:00pm 琥珀橙
開運方位：東北方向
雙魚座
短評：心境明朗，化解誤會之日。
【整體運★★★★☆】
工作的事情可以先放一邊，適度休息才能專注在工作。今天沉靜下來後會想清楚很多事情，以往與朋友、親人間的誤會都可以在今天表明態度，打開心結會讓你有豁然開朗之感。愛情運優，單身者有機會遇到強烈的電波。
【愛情運★★★★★】
愛情運很棒，是魅力四射的一天，有機會遇到優秀的追求者。
【事業運★★★☆☆】
容易受到一些小小的打擊，但能讓你更有動力，下午運勢逐漸提升。
【財富運★★★★☆】
財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎得財、撿到錢等等。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-6:00pm 珊瑚橙
開運方位：西北方向
【延伸閱讀】
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言