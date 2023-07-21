每日星座運勢／射手投資應看準時機 切莫操之過急

2023-07-21

牡羊座

短評：有計劃就要有所動作。

【整體運★★★☆☆】

是不是又想到什麼好的小妙招逗他開心了？那就行動吧，強勁的愛情運會幫你達成所願哦；今日投資不要輕易相信朋友，自己再琢磨琢磨會更有利；幫助身邊的人，會讓你發現自己的價值。

【愛情運★★★★★】

有伴侶的人適合在熱鬧的場景中互動，訴說真心話；單身者多到咖啡館坐坐，易有機緣。

【事業運★★★★☆】

精力充沛，工作上有機會涉足新領域，發揮管理上的能力，謙虛的態度會讓你更受歡迎。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣狀況混亂，容易為了金錢而擔憂，特別要注意莽撞之下做出衝動的決定。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 珠貝白

開運方位：正南方向

金牛座

短評：喜悅不知不覺便洋溢在臉上。

【整體運★★★★☆】

已婚者享受著被疼愛的感覺，有了情感的滋潤，做事的熱情尤其濃厚。創業者商機源源不斷，關鍵時刻還能獲得意想不到的幫助，即便有難關亦能順利度過。今天的工作可得用心一點，上司正在看著你喔！

【愛情運★★★★☆】

想緊緊黏在心上人身邊！放下自我設限的原則，感情上會急速加溫。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，只要把分內之事做好就行囉！職場上或許有些流言蜚語，聽聽就好，不要干擾到自己的情緒唷！

【財富運★★★★☆】

財運不錯的一天，宜進不宜出，理財宜保守。當有金錢入帳時，要快點存起來，自然可以規避風險。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00pm 香檳金

開運方位：正西方向

雙子座

短評：面對工作信心十足。

【整體運★★☆☆☆】

今天與情人相處的時間不多，但你們的感情並不會淡化；錢財流失較快，大部分的開銷會用在家人的身上；先前提出的方案，今天會稍有眉目，讓你對工作信心倍增。

【愛情運★★☆☆☆】

感情進展頗為順利，有伴侶者遇事多與另一半商量，以免引起對方的誤會。

【事業運★★★☆☆】

學習和工作方面容易陷入困境，應調整好心態，休息好了才能更理性做出判斷。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣不穩定，宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，注意莽撞之下做出衝動的決定。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 秋葵綠

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：易沉浸於過去的時光。

【整體運★★★☆☆】

今天顯得特別懷舊，適合與戀人一同回憶往日的甜蜜，此刻會感到特別的溫暖；過去失敗的教訓讓你難以釋懷，投資時會變得畏首畏尾，小心因此錯過最佳的投資時間；很想念過去單位的同事，不妨通個電話，方能解除你的牽掛。

【愛情運★★★★☆】

已婚者雖常小吵小鬧，但增添了不少生活情趣，感情生活多姿多彩；單身者戀愛機會多。

【事業運★★★☆☆】

腦袋瓜千頭萬緒理不清，對未來產生不確定感，內心不停尋求精確的答案。

【財富運★★☆☆☆】

賺錢不容易，當省則省。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00pm 遠洋藍

開運方位：正南方向

獅子座

短評：工作帶勁，很有動力。

【整體運★★☆☆☆】

今天在感情上多付出並關心伴侶，會有甜蜜感；不應盲目求財，做好計劃、了解市場資訊會讓你更有收穫；面對挑戰別退縮，若能不畏艱難勇於嘗試，會有不一樣的收穫。

【愛情運★★☆☆☆】

表現力強，對異性很有吸引力，但虛榮心也隨之彰顯，容易傷害到情侶唷！

【事業運★★★☆☆】

重複著同樣的工作會讓你感到厭煩，不妨涉足新領域或挑戰新任務，這樣有利於激發你的創造力。

【財富運★☆☆☆☆】

財運較弱，在錢財上要理性對待，切莫有佔小便宜的心理，小心上當受騙。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00pm 珠貝白

開運方位：正西方向

處女座

短評：事業、愛情皆豐收。

【整體運★★★★☆】

有月老相助，主動向對方示意，就大有希望從朋友變為戀人；財運上升，有機會享受到一頓免費的午餐；工作運極佳，過去所學的知識派上用武之地，讓你大顯身手。

【愛情運★★★★☆】

已婚者經由讚美另一半而獲得更多的關愛；單身者會有一段美麗的邂逅。

【事業運★★★★★】

事業運頗旺，有付出必有收穫，特別有利於業務工作者、藝術創作者。

【財富運★★★☆☆】

多了解新資訊，才能帶來財運。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00pm 墨玉綠

開運方位：正南方向

天秤座

短評：從豐富的早餐開始，讓一天的精神都飽滿。

【整體運★★★☆☆】

適當地為身體補充營養，精神好辦事效率才會高。有機會參加聚會，能夠認識不同年齡層、不同職業的人。手機是今天幸運的小工具，對初次見面有好感的人留個號碼，有利日後深入交往。奢侈的消費品少買點，以免荷包乾癟。

【愛情運★★★★☆】

已婚者對另一半很關心，也容易獲得對方更多愛的回饋，在溫存中日子過得飛快。

【事業運★★★☆☆】

在處理不好事情時，會為自己找藉口，合理化過失。雖減輕了心理壓力，但易消磨積極向上的心態。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太穩定，收款入帳多有一波三折的現象，不適合在今日做財務決定。想買東西先緩一緩，省得買到瑕疵品。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 鈦晶金

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：做好份內事，少參與他人的討論。

【整體運★★☆☆☆】

談感情易發生不愉快，適合獨處的一天。工作繁忙，具有時限性的任務較多，冷靜下來積極處理可確保進度；精神不集中者出錯機率頗高。在與人溝通時多留意言行舉止，言多必失，小心惹來錢財糾紛。

【愛情運★★☆☆☆】

脾氣一點就燃，不宜跟伴侶靠得太近，更不要翻舊帳；單身者宜修身養性，不利約會、示愛。

【事業運★★★☆☆】

工作中雖然會遇到一些突如其來的麻煩，但有貴人相助，能順利渡過難關。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣混亂不穩定，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為損失將隨之發生。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00am 香檳金

開運方位：西北方向

射手座

短評：充滿自信的一天。

【整體運★★★★★】

今日自信滿滿的你，在工作上可以選擇一些有挑戰性的任務來執行，很容易做出成績；你全心全意地投入在工作之中，難免對伴侶有所忽略，不過對方並不會就此埋怨你；財運還不錯，但投資還應看準時機，切莫操之過急。

【愛情運★★★★☆】

有利約會、戀愛，有伴侶者可安排一起吃飯、看電影等。單身者可得熱心親友推薦，與有緣人相遇。

【事業運★★★★★】

事業運很不錯喔，是福星高照的好日子！工作得心應手外，心情也非常愉快，午休時間還可以跟同事去享受一頓美食呢！

【財富運★★★★☆】

想賺錢，需要費點口才；而花錢呢，卻能換得快樂。不妨趁今日輕輕鬆鬆的犒賞自己，大方的花錢來享受一番！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00am 琉璃銀

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：今天情緒低落，不論做什麼都不順心。

【整體運★☆☆☆☆】

今天過多關心現實層面，令對方對你有所誤會，感情也出現裂痕，趕緊解釋清楚吧。財運方面今天不宜投資，購物慾卻很強烈，很難抵檔商家的誘惑而買下一堆無用的東西。工作中容易遇到突如其來的變故，讓你難以招架。冷靜些，多運用人際關係可化解難題。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情低潮期，什麼也別想，想愈多愈容易庸人自擾！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，負面情緒比較多，容易急躁或是虎頭蛇尾，克制一下自己的情緒喔！

【財富運★☆☆☆☆】

易產生不勞而獲的念頭，但是動力不足，多停留於空想階段，難有進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00am 墨玉綠

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：今天心情愉快，做事也很順利。

【整體運★★★★☆】

與另一半互動較多，不管是改變髮型還是增添新衣，都特別有情趣。處理人際關係得心應手，也因此結識貴人，為自己累積了寶貴的人脈資源。工作上也容易得到貴人相助，要好好利用。

【愛情運★★★☆☆】

有異性邀約，就大方赴約吧，不必刻意打扮；太過客氣、講究，反而容易令對方不悅！

【事業運★★★★☆】

貴人助力強。工作上遇到困難，可以多向身邊的人求助，易獲得幫助，讓工作順利進行。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，易收到好友的贈禮。別忘了禮尚往來，請朋友吃頓飯，好好聚一聚吧！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00pm 大理石灰

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：浪漫無處不在。

【整體運★★★☆☆】

今天戀情會依照你想像的劇情發展，反而讓你失去驚喜感；財運波動得較大，需看清形勢再做投資；開闊的思維，讓你非常有自我主張，提出的方案被上司採納的機率極高。

【愛情運★★★☆☆】

單身者獲得愛情的能力很強，特別是在交際場合，很容易成為異性追隨的對象。

【事業運★★★★☆】

思考比較有創造性，容易有新突破，可受到上級好評。

【財富運★★☆☆☆】

花錢享福的好日子，手邊有閒錢時不妨去做頭髮、買漂亮的衣服、品嚐美食！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00pm 艷棗紅

開運方位：正北方向

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