每日星座運勢／處女幫助身邊的人 易有好運降臨

2023-07-20

牡羊座

短評：留意自己的言行舉止，以免惹來是非。

【整體運★☆☆☆☆】

財運弱，在與人合作時易因口氣不佳、不近情理而受到排擠的可能性大，求財不易。對伴侶少說挑剔、埋怨的話，才可避免發生紛爭；工作態度較被動，工作進展較慢，擺正態度才能看到成效。

【愛情運★☆☆☆☆】

又發生爭執了嗎？雙方意見不合是常有的事，不要想得太嚴重了！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，壓力多來自於上司客戶，放下主觀意識，默默配合吧！

【財富運★★☆☆☆】

必須先評估一下自己的實力，拿出老本投資可不是明智之舉。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00am 臘梅白

開運方位：正南方向

金牛座

短評：誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。

【整體運★★★☆☆】

今天對另一半顯得相當嚴苛，晚上還是哄哄他吧，如此愛情才能天長地久；物品稍有破損，便丟棄一旁，顯得毫無節省意識，錢財流失不少；工作中不痛不癢的態度會讓你的工作效率打大折扣哦！

【愛情運★★★☆☆】

單身者易在娛樂活動中結識性情溫和的異性朋友；戀愛中的人戀情穩定，彼此關心。

【事業運★★★☆☆】

若不是團隊合作，少參與他人的事務，以免太過雞婆，做出費力不討好的事。

【財富運★★☆☆☆】

多留意金錢往來，小心因錢起紛爭。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00pm 艷棗紅

開運方位：正北方向

雙子座

短評：今天是儲備能量的好日子。

【整體運★★★★☆】

單身者沒有什麼很好的桃花運，有伴者不妨帶著另一半在外面散散步，體會一下老夫老妻的感覺。工作中的事多與前輩深入溝通，會發現自己的諸多不足，加以改正後則受益匪淺。適合交友，生活再忙碌也不能放棄與朋友們交流。

【愛情運★★★☆☆】

熱情如火，宜約會。有利邀請心上人去飽餐一頓，彼此都會有心滿意足的喜悅喔。

【事業運★★★★☆】

心境豁然開朗，很有活力與衝勁，工作進度有超前的趨勢。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，可以把一部分資金投入到自己熟悉的領域中，容易有豐厚的回報喔！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00am 琉璃銀

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：切勿貪得無厭。

【整體運★★★☆☆】

和戀人在一起時，你的囉嗦會引起對方的反感，無關痛癢的話盡量少說，方能避免不必要的紛爭。微薄的收益難以滿足你的貪慾，應及時抑制，否則煮熟的鴨子也會跟著飛走。工作順利，亦無煩惱。

【愛情運★★★☆☆】

有頗多機會與異性接觸交流，但多是工作上的溝通往來，想要談情說愛還需要耐心等待。

【事業運★★★☆☆】

表現平平，做事缺乏計劃，缺乏積極進取的激情。

【財富運★★☆☆☆】

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題，任何理財方面的小道消息宜經過求證再吸收。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00pm 秋葵綠

開運方位：東北方向

獅子座

短評：很有主見，也能顧及他人的想法。

【整體運★★★★☆】

今天在待人接物上能表現出眾的個人魅力，風度翩翩，易獲得旁人的支持。愛情進展順利，單身者有機會結識新的異性朋友，愛情電波很強。財運有些波動，投資者需看清情勢再做決定。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人感情進展順利，易獲得家人的支持與祝福；單身者有機會邂逅異地情緣。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，積極一點，堅持一點、公正一點，才能順利把手頭上的工作完成。

【財富運★★★☆☆】

今日投資應步步為營、量力而行，先求穩再求多。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-4:00pm 冷泉藍

開運方位：東南方向

處女座

短評：替人著想，肯犧牲奉獻，易有好運降臨。

【整體運★★★★★】

對人熱情，因幫助身邊的人而有好運突發的機緣。單身者對柔弱、謙和的人頗有好感，易產生憐惜之情，可望加入愛情長跑的行列。工作上勇於運用新方法，也頗能聽取旁人的意見，成效不錯。

【愛情運★★★★☆】

表現幽默、體貼、細心的一面，可以讓你整天備受疼愛。

【事業運★★★★☆】

考試或工作能否順利，端視你調節心態的應變能力。

【財富運★★★★★】

運用智慧、腦力、分析、創意生財的日子。創意工作者特別有財氣。有小小的賭運。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 碧空藍

開運方位：西南方向

天秤座

短評：適合戶外活動，放鬆身心。

【整體運★★☆☆☆】

今天窩在家裡會讓你喪失活力，走出家門，安排一些休閒娛樂活動，會讓你身心舒暢，在與他人的互動中，也能讓你收集到一些最新的信息。花一些錢請客可增進朋友間的感情，而且有機會結識不錯的異性朋友。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛、渴望被關心，單身者多參加一些集體活動，容易得到異性關注。

【事業運★☆☆☆☆】

今日的事業運糟透了，大部分多是個人判斷錯誤所引起的，尤其是金錢相關的領域，不宜做任何重大的金錢決策，免得造成無謂的損失。

【財富運★★☆☆☆】

投資理財時恐因貪心、無法定心鎖定目標而遭致損失。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00am 翡翠綠

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：貴人運很強。

【整體運★★★☆☆】

與戀人間會為瑣碎之事而發生口角，不要太在意，當作是感情生活中的小插曲就好；財運頗旺，易從他人身上獲取利益；不放棄是最好的工作態度，即使遇到困難，也要勇往直前，這樣關鍵時刻才有峰回路轉的可能。

【愛情運★★☆☆☆】

想表白？還是再忍耐一下吧，心急吃不了熱豆腐，水到自然渠成。

【事業運★★★☆☆】

工作有效率，閒暇時間多，但你反而覺得空虛，不妨下班後約同事一起健身、娛樂，既能豐富生活還能增進感情。

【財富運★★★★★】

財運較旺盛，資金充足，有利落實投資計劃，會有一筆可觀收入。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00pm 葡萄紫

開運方位：東南方向

射手座

短評：心情愉快，做起事來幹勁十足。

【整體運★★★★☆】

今天工作起來特別愉快，效率增加了很多，也不會感覺太累。愛情方面需要潤滑，不要讓情感在平淡中疏遠。財運方面今天不是很穩定，還是不要急於做決定，先進行合理的分析，才能做出正確的判斷。

【愛情運★★☆☆☆】

容易疑神疑鬼的一天，懷疑對方在外面亂放電而產生摩擦。

【事業運★★★★★】

事業運頗優，外來助力很強，適合扮演輔佐的角色，對外接觸、談合作能獲得佳音。

【財富運★★★☆☆】

想投資？應多聽聽親友意見。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00pm 古銅青

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：容易因金錢煩惱的一天。

【整體運★★☆☆☆】

不必擔憂暫時的周轉不靈，可以向親友求助來解決燃眉之急。工作進展還算順利，不過還是需要提高效率，若延誤進程會讓你難以應付。在家待著時，注意室內的通風透氣，對身體健康有利。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半的愛要用言語和行動表達出來，你的誠意會令對方很感動喔！

【事業運★★★☆☆】

偶爾聽取他人的意見，對你往後的工作才會有幫助。

【財富運★★☆☆☆】

頻頻轉變賺錢方式，略顯欠缺長期眼光。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00pm 古銅青

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：思維活躍，文采不錯，有創意。

【整體運★★★☆☆】

工作運佳，對文案、創作工作者特別有利，想像力豐富，文思泉湧，容易有不錯的作品出爐。有伴侶的人多愁善感，對另一半的言行易產生懷疑，影響彼此的感情。財運平順，可以花些錢買自己喜歡的東西，取悅自己。

【愛情運★★☆☆☆】

今天約會，出門時可別忘了帶錢包，買單時沒錢付帳可就糗大了。

【事業運★★★★☆】

適合提出升職加薪的要求，當然前提是你已具備相對的能力和條件。

【財富運★★★☆☆】

投資應考慮較穩定的項目。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：持續勤奮努力，方能獲得佳績。

【整體運★★☆☆☆】

感情因自己的惰性而漸漸冷卻，他對你會有猜疑，那就變得勤快起來吧；找個棋友，在社區幽靜的亭子裡開始你們智慧的巔峰對決吧，對身心健康頗有助益；工作中的麻煩不少，但是有同事的指點和幫助，又免去不少煩惱。

【愛情運★★★☆☆】

單身者想戀愛還需多與人互動，躲在角落裡容易錯過良緣。

【事業運★☆☆☆☆】

顯得有點急躁的日子，容易把簡單的事情複雜化。不宜做出重大決定，易判斷失誤。

【財富運★★★☆☆】

行事宜低調、守法，小心傷財勞神。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00pm 祖母綠

開運方位：東北方向

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