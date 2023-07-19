每日星座運勢／雙魚發揮專業的技能 易得上司好評

2023-07-19

牡羊座

短評：正面思考可帶來好運。

【整體運★★★★☆】

今天是戀愛中人拜見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物，效果還會更明顯。與合作夥伴的默契會得到實質上的進展，交流互助機會明顯增多。工作上非常積極，但欠缺機會，還需耐心等待。

【愛情運★★★★☆】

戀愛運小佳，不妨去熱鬧的地方約會，例如：逛街、看電影等，戀情發酵。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，亂七八糟的雜事特別多，不過沒關係，只要耐著性子，一樣可以順利完成手邊的工作！

【財富運★★★★☆】

財運很棒，對勤勞者特別有利，適合談判金錢、傭金問題，只要積極開發，就會有訂單。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00pm 竹葉青

開運方位：東北方向

金牛座

短評：內心的感覺要適時表露。

【整體運★★☆☆☆】

壓抑已久的情緒極欲爆發，找個時間向對方說明，讓他瞭解你的心情；財運平平，有好的東西盡量與大家分享；易得到貴人指引；工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益匪淺。

【愛情運★☆☆☆☆】

不太了解伴侶的心意，容易誤惹對方不開心，或者大意之下，誤踩對方的死穴。

【事業運★★★☆☆】

上午較平淡，下午將要面臨重大的挑戰，要與不同類型的人溝通、周旋，會有點累！

【財富運★★★☆☆】

得財順心、守財難之運。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：東北方向

雙子座

短評：今天你的情緒不太穩定，看事情容易偏離本質。

【整體運★★★☆☆】

兩個人的相處距離過遠，產生隔閡，今天應多抽出時間來陪伴對方。財運上今天花銷較大，不過都屬於必要的開銷，不要太在意。工作上易與同事意見不合，影響工作情緒，要妥善處理。

【愛情運★★☆☆☆】

今天面對感情特別容易情緒化，也易感傷，不利談情說愛，宜運動健身、自我調節。

【事業運★★★☆☆】

有機會推行新的計劃，但在執行的過程中應反覆思考和審視，以免出錯而不得不延遲。

【財富運★★★☆☆】

暗財運偏弱，所以不適合盤算、計劃私下且額外的賺錢之舉。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00pm 珍珠白

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：虛心學習朋友們的投資心得。

【整體運★★★★☆】

大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花了眼哦！朋友們的投資日見成效，看得你相當眼紅，投資熱情不斷高漲；淺嘗輒止的學習作風會在今天讓你的收穫同樣微薄，轉變想法才可望突破、心想事成。

【愛情運★★★★★】

感情超級豐富的一天，很容易感動！單身者稍微有異性對你好一點，你就被電到囉！

【事業運★★★★☆】

工作上有好消息降臨，讓你興奮不已。正是發揮才能的時期，好好把握機會吧！

【財富運★★★☆☆】

花錢應量入為出。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00pm 杜鵑粉

開運方位：西南方向

獅子座

短評：工作壓力較大，造成思緒混亂。

【整體運★★☆☆☆】

今天你對待感情顯得溫和了很多，對另一半的無理取鬧也只是一笑而過。投資上不會為了賺錢而盲目投資，反而把錢用於知識和感情的投資上，為日後的豐厚收入埋下伏筆。工作帶來的負荷過重，要注意調整。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人戀情變化起伏，上半天彼此間的誤會也比較多，下半天狀況慢慢改善。

【事業運★★☆☆☆】

不要想太多，把該做的事情優先處理好，別因小事而分心。

【財富運★★☆☆☆】

錢財上有斤斤計較的現象，不易進財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00pm 可可棕

開運方位：東南方向

處女座

短評：事業、愛情都順利的一天。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人為對方製造小浪漫，能讓對方感受到你的無限愛意，回報給你的也是同樣熱烈的情意。開動機敏的頭腦，工作上找準方向，就能出奇制勝。不過也不可得意忘形，以免引起上司的反感。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，特別是與不同興趣、不同領域的人接觸的機會多，容易獲得好消息。

【事業運★★★☆☆】

工作較順心，外出機會多，有機會出差或是面見客戶，正是與人交流、談判的時機。

【財富運★★☆☆☆】

財運相對穩定的日子，宜安穩度日，不利向外汲汲營營，若太過冒險，想要以小搏大，錢財易有去無回。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00am 淺海藍

開運方位：東北方向

天秤座

短評：情緒略有起伏。

【整體運★★★☆☆】

愛情運較弱，付出難以得到相應的回報，充滿失落感，耐心一點，一切將變得很好；工作上略有成就得意忘形，但要切記莫把你的快樂建立在別人的痛苦之上；財運很旺，對市場的波動很敏感，能夠很好的躲避風險。

【愛情運★☆☆☆☆】

頻頻爭執不合的一天，盡可能保持距離以策安全。

【事業運★★★☆☆】

工作態度夠積極，但要避免孤軍奮戰。加強部門間的溝通交流，才能讓事情辦得更加順利。

【財富運★★★★☆】

正財、偏財運佳，會有樂觀進帳，但錢財進出頻繁，應提高敏銳度才能創造更多財富！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00pm 水晶紫

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：愛情運走高的一天。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人一句暖心的話、一份小禮物就能哄得戀人笑容滿面，而且對你加倍的體貼；單身者別待在家中，易錯過良緣。與朋友在一起時，千萬別擺排場，錢財會很快流失，打腫臉充胖子的事情不做也罷。

【愛情運★★★★☆】

單身者要勇敢、增強行動力，積極尋求親友的幫助，可加速愛情的到來。

【事業運★★★☆☆】

面對紛繁、冗雜的事務，會讓你身心疲憊，感覺難於應付。只有合理安排現有的人力資源，發揮團隊合作精神，才能有所突破。

【財富運★★☆☆☆】

花錢容易賺錢難的一天，想賺錢就得辛苦奔波，不畏辛勞，苦力勞動者可小有進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 古銅青

開運方位：西北方向

射手座

短評：工作順利，財運不錯的一天。

【整體運★★☆☆☆】

今天有機會在大型會展中拋頭露面，與不同階層的人士接觸，有利拓展人際關係。單身者會受到年長者的關愛，讓你溫暖一整天。財運較順利，業務工作者意外之財頗多，但不可太貪心。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會與久未謀面的異性朋友相逢，言語投機，但對方卻不是戀愛對象。

【事業運★★★☆☆】

求職者難覓合適的工作，不如趁機多提升個人的能力比較好。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，投資者別盲目投資，可以選擇穩定性較好的投資項目。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00pm 薔薇粉

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：不妨在習慣上做一些小改變吧！

【整體運★★★★☆】

今天的你很有幽默感，極易親近他人，但也要小心用詞，不然很容易讓對方誤會你是個輕浮之人；財運不錯，做些投資能有很好的收益；今天早點出門，可以避免上班遲到帶來的麻煩。

【愛情運★★★★☆】

感情較平淡，另一半無緣無故生悶氣的機率高；多運用你善解人意的一面哄對方開心吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，想要偷閒是不太可能的啦！今天適合積極表現個人的專業才能。

【財富運★★★★☆】

開發財源的好日子。股票族可以採取短線進出的策略，見好就收！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-2:00pm 大理石灰

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：情緒不佳，注意調節。

【整體運★☆☆☆☆】

今天沒有什麼心情理財，身體不太舒適，做什麼都提不起勁來。工作中比較鬱悶，繁雜的任務無法按時完成，自己倍感沮喪。還好，戀人的細心照料讓你疲憊的心又得到不少安慰。

【愛情運★★★☆☆】

注意提升精神生活，避免壓力過大，容易得到呵護疼愛，會有不少溫柔體貼的追求者喔！

【事業運★☆☆☆☆】

今日的事業糟透了，大部分是個人判斷錯誤所引起的，尤其是與金錢相關的領域，不宜做任何重大的金錢決策。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢困擾多多，恐有難言之隱，也容易為財而與人發生口角爭執，損失錢財的機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00pm 香吉士黃

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：好運不斷向你靠近。

【整體運★★★★★】

今天是突顯能力的好時機，盡情發揮你的專業技能，易得上司好評；你對戀人的支持，將是他最大的動力，試著幫他做些事情，分擔他的負擔吧；投資運不錯，獲利的機會較大，不過金額大的項目還需謹慎才好！

【愛情運★★★★☆】

異性緣很好，單身者有機緣遇到喜歡的人，戀愛中人也能有快樂、豐富的一天。

【事業運★★★★★】

事業運頗旺，上司、長官的助力強，也有機會被重用。今日也很適合展現權威的一面，大膽的主導大局發展吧！

【財富運★★★★☆】

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務、洽商工作者來說，好運的力量較強，只要積極地奔波，多與人接觸，不難創造好績效。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-5:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

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