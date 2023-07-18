每日星座運勢／天秤偏財須見好就收 可有實質收穫

2023-07-18

牡羊座

短評：運勢旺盛的一天。

【整體運★★★★☆】

今天桃花旺盛，說想說的話，做想做的事，不要為自己的癡情而感到不好意思。投資機遇不錯，可以放手一搏。但是，不宜與他人合夥投資，易因意見分歧而引發矛盾。精神過於振奮容易疲勞，喝點綠豆湯可讓你恢復元氣。

【愛情運★★★★☆】

多用智慧、體貼來關心伴侶，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，可感動到對方。

【事業運★★★★★】

事業運強旺，能夠積極投入工作，專心運作下頗能創造成就感。

【財富運★★★★☆】

好運降臨！財運不錯，但需要靜心等待。若是你的求財慾望過強，反而會把它嚇跑，讓機會流失。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00am 珍珠白

開運方位：東南方向

金牛座

短評：憑一己之力不易成功。

【整體運★★☆☆☆】

單身者在聚會前往自己的包包裡噴點香水，愛情運會得到提升。花錢花得一點也不心疼，即使荷包殷實也不該把錢花到毫無用處的地方哦！付出的多收獲卻甚微，內心難免感到有點失落。

【愛情運★★★☆☆】

單身者在感情上風平浪靜，少有波瀾；已婚者對另一半顯得挑剔，小心對方受不了。

【事業運★★☆☆☆】

追求的慾望異常強烈，過於重視得失，易使你產生憤世嫉俗的情緒，不知審視並改正自己做得不足的地方。

【財富運★★☆☆☆】

今天的運氣、心情都不太好！不適合在外到處奔波，以免求財不成反遭虧損。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00am 艷棗紅

開運方位：西北方向

雙子座

短評：工作、興趣同樣可以培養。

【整體運★★★★☆】

小別離成了感情的催化劑，距離帶來的美好感覺讓分居兩地的情侶更顯甜蜜；將多餘款項存入銀行，不如拿出一部分做點小投資，會有不錯的收益；將工作熱情繼續保持下去，重大的突破就在不遠處了。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶者與對方有說有笑，彼此都易感受到被愛；單身者易有桃花困擾。

【事業運★★★★☆】

工作情緒高漲，專挑苦事、難事來做，扮演前鋒的角色，易取得良好的成效。

【財富運★★★☆☆】

量入為出，合理用錢。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 燻鮭紅

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：說話做事前先細細思考一番。

【整體運★★★☆☆】

不要把希望寄托在別人身上，否則有加班到很晚的情況發生；情人間親切的擁吻是今天活力的興奮劑，不要忘記出門前給彼此一個擁抱；公共場合有遇到尷尬的可能，盡量做到三思而行。

【愛情運★★★★☆】

單身者有喜歡的對象，但不停付出卻得不到對方回應，不要放棄，堅持就能看到希望。

【事業運★★☆☆☆】

覺得做什麼事都不太順利，似乎有人處處跟你做對。趕緊打起精神來，多從自身找問題。

【財富運★★★☆☆】

偶爾花些錢滿足口腹之慾無可厚非，但千萬別嘗試賭博。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-3:00pm 香吉士黃

開運方位：西北方向

獅子座

短評：車到山前必有路，別自己嚇自己。

【整體運★★☆☆☆】

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道；進財遭遇空前的困難，不要著急，車到山前自必有路；手忙腳亂的時候更要注意細節，這樣會幫你節省不少時間。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者想戀愛，表現你的活力會讓你很有魅力，桃花將會漸漸多起來！

【事業運★★★☆☆】

需要加班的機率較高，讓你的心情浮躁，要特別注意調整好心態，盡快把手上的工作完成。

【財富運★★☆☆☆】

開銷較大，注意節制。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-3:00pm 玫瑰紅

開運方位：正北方向

處女座

短評：較煩悶的一天，工作壓力大，造成思緒混亂。

【整體運★☆☆☆☆】

今天你對待感情顯得溫和了很多，因為有心事，對另一半的無理取鬧也只是一笑而過。對錢財的慾望很大，小心因慾望蒙蔽了心而盲目投資，造成嚴重虧損。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者與另一半的關係呈現兩人都很忙的情況，因此見面聊天的機會較少，有疏遠感。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很差，要收斂強勢，不要太狂妄或自以為是，小心因此得罪人。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣呈現混亂跡象，不宜投資，寧可把錢拿去繳帳單也不要白白浪費。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00pm 薰衣草紫

開運方位：正北方向

天秤座

短評：別因慾望強烈而影響事態進展。

【整體運★★★★★】

今天可是你的愛情高峰日，書店是你遇見桃花的好處所；女生路過商店時，會有很強的購買慾，忍不住買下一大堆的食品，雖然很便宜，不過數量卻不少；今天宜出門拜訪客戶，會有不錯的收穫。

【愛情運★★★★★】

詩情畫意的一天，適合約心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐喔！

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，雖然辛苦了點，可是會有實質的進展喔！尤其是遇到瓶頸時，今日會有明顯的突破。

【財富運★★★★☆】

有偏財運，但必須見好就收，不貪心的狀況下，可以有實質收穫。正財方面，則需要積極開發，對於商務、業務工作者的影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00am 琥珀橙

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：今天你顯得特別節儉。

【整體運★★★☆☆】

很懂得節省，即使是適當的消費也會讓你不捨，小心這樣會讓異性覺得你很吝嗇，偶爾慷慨一些，對你的財務並無影響，還能給對方留下好印象，且有利於你們的發展；給同事一句問候，都能增進同事間的情誼。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不太穩定，外力干擾挺多，耐著性子別動怒了。

【事業運★★★☆☆】

頗為平淡，工作上沒有太大的變化，空閒時不妨多與同事聯絡感情，建立良好的人際關係。

【財富運★★★★☆】

採取速戰速決的投資戰略容易進財。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00am 湖水綠

開運方位：西南方向

射手座

短評：身心疲憊時，應暫停稍作休息。

【整體運★★☆☆☆】

認為自己的付出並沒得到相應的回報，過於斤斤計較只會損害你們的感情。投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到突破口。工作學習有點找不到頭緒，稍做休息，先理清思路，才能更好的繼續手頭上的事情。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者易獲得異性的關心，小心別把同情當愛情；已婚者可以好好享受家的溫馨。

【事業運★★★☆☆】

特別願意為他人付出，帶給別人喜悅的同時，自己也收獲了快樂。

【財富運★★☆☆☆】

留不住錢財，出門在外花費大，常是口袋空空而歸，一些不必要的應酬盡量拒絕。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 珠貝白

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：適合學習的一天。

【整體運★★★☆☆】

由於理解的偏差，和異性溝通易有困難，惟有耐心解釋，才能讓對方明白你的想法；投資時，你會感到惶恐不安，無把握的投資還是暫時擱置為妙；思維很活躍，適合學習數學，效果極佳。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，戀愛中人感情困擾多，容易產生鬱悶或不甘心的情緒。

【事業運★★★☆☆】

情緒起伏較大，無聊的工作會讓你顯得無精打采，但一聽到有好玩的事又會馬上活力十足，常會被人取笑。

【財富運★★★☆☆】

在小錢上勿過於斤斤計較，小心淪為朋友眼中的小氣財神。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00am 蕃茄紅

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：運勢佳，可別把大好時光浪費在家裡！

【整體運★★★★☆】

桃花運極強，參加婚宴的朋友可以多注意身旁是否有不錯的異性對象，主動出擊勝率高。財運良好，有大賺一筆的機會，適合瞄準時機，果斷出手。求職者應積極爭取面試機會，會有好消息。

【愛情運★★★★★】

對於有情人或配偶者來說，穩定的感情對你的事業是最大助力；至於單身者，今日仔細觀察職場上接觸到的異性朋友，或許能找到理想情人。

【事業運★★★★☆】

以謙虛、真誠的態度待人，將有機會靠近核心高層人士，並可從對方身上學習到不少的經驗，對你也是一種自我提升。

【財富運★★★★☆】

與資歷豐富者合作，可為你的投資增添助力。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00am 珊瑚橙

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：情緒較穩定的一天，宜把心力放在理財上。

【整體運★★★☆☆】

今天沒有什麼很好的桃花運，單身者可把生活重心放到更重要的事情上。財運欠佳，花錢慾望強烈，財務計劃容易被打亂，需要重新規劃一番。多吃水蜜桃、李子、楊梅等水果，有助於開運。

【愛情運★★★☆☆】

有時間不妨到娛樂場所放鬆身心，有機會遇到令你心動的異性喔！

【事業運★★★★☆】

在減少衝動、三思而行方面再加把勁，更能贏得大家的青睞，得到助力。

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定的一天。容易產生投機的念頭，想想就好，不要有大的動作。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 櫻桃紅

開運方位：正北方向

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