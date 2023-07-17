每日星座運勢／牡羊有挑戰的工作 讓生活有重心

2023-07-17

牡羊座

短評：感情較低落的一天，不要壓抑自己的感情。

【整體運★★★☆☆】

今天有愁緒飄過心頭，會讓你想起很多過往的事情，有些許傷感。工作上能妥善完成各項任務，只是會感到疲勞，需合理安排好時間。投資上新的機會不大，不過現有的投資有利可圖。

【愛情運★★☆☆☆】

雙方的相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

【事業運★★★☆☆】

適合嘗試一些具有挑戰性的工作，雖終日勞碌，但能讓你感覺充實、生活有重心。

【財富運★★★☆☆】

克制自己過強的購物慾，才能壓抑投機之心。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00pm 寶石藍

開運方位：正南方向

金牛座

短評：做自己感興趣的事會很愉快。

【整體運★★★☆☆】

在喜歡的人面前還是注意點好，若是不懂裝懂反而會讓對方反感；做事老是慢半拍，若不及時調整，那些有時間限制的工作，可能會在自己的手中搞砸哦；不要吝嗇那麼一點時間，問候一下朋友讓友情升溫。

【愛情運★★☆☆☆】

談錢傷感情，雙方間容易為金錢而起紛爭喔！

【事業運★★★☆☆】

會有許多的想法，嚮往著跨越到更高層次，但又常會覺得外部環境不能很好地配合自己。

【財富運★★★☆☆】

好好休息，身體健康是最大的財富。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00am 深茄紫

開運方位：東北方向

雙子座

短評：專心工作是你快樂的源泉。

【整體運★★☆☆☆】

感情有些撲朔迷離，很難把握感情的方向，不宜談情說愛。工作機會多，面臨兩難選擇，一定要認真思索才行。身居要職者沉重的工作壓力讓你覺得有些疲倦，晚上不妨去跳舞、聽歌劇，會獲得好心情。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者發生婚外情的機率高，應注意克制自己的內心慾望；單身者別輕易表白，易遭受拒絕。

【事業運★★☆☆☆】

領導慾望強烈，喜歡對屬下發號施令，導致屬下陽奉陰違，讓你的工作處於停滯狀態。

【財富運★★★☆☆】

投資理財上應採取保守策略。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-4:00pm 冷泉藍

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：充滿自信的笑容，是帶來好運的法寶。

【整體運★★★★☆】

愛情順利，單身者選擇今天向追求一段時日的對象表白，易如願以償。財運一般，對金錢的敏銳度不太高，玩金錢遊戲易失算。晚上約上好友去歌劇院看看現場表演，會感覺輕鬆愉快，還有機會結識新朋友。

【愛情運★★★★☆】

愛情運勢旺，別板著臉，多一點自然的微笑，愛神就會眷顧你喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，心態上有點陰晴不定，時而開心積極，時而沉默緩慢，是個變化多端的工作天。

【財富運★★★☆☆】

普通的一天，專心的工作吧，不適合處理或規劃財務問題！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 脆梅青

開運方位：東南方向

獅子座

短評：口舌紛爭多，少加入講人是非的漩渦中。

【整體運★★★☆☆】

人際運較差，與左鄰右舍的交往還是要保持距離才好，閒話說得太多容易惹來紛爭。購物運還算順利，但是在交易的過程中，應多留意物品的保存期限，小心讓劣質商品敗壞了今天的心情。

【愛情運★☆☆☆☆】

伴侶間吵架機率高，兩人容易為了雞毛蒜皮的小事鬧彆扭，雙方都需要控制好情緒。

【事業運★★★★☆】

喜歡追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣，挑戰新領域或新任務能讓你精神亢奮。

【財富運★★★☆☆】

購物慾望強烈，應加以控制。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-7:00am 杜鵑粉

開運方位：正南方向

處女座

短評：有好的想法，也要注意自己的表達方式。

【整體運★★★★☆】

另一半對你似乎有雞蛋裡挑骨頭的感覺，別急著責備對方，多反省自己，才不會引起爭執。偏財運良好，財運多半在外，賴在家裡只會讓機遇白白溜走。與同事相處融洽，易得貴人相助。

【愛情運★★★☆☆】

減少閒聊的時間，給對方一點清靜的空間，不要過度干預對方，免得對方會深感不耐煩！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便偶有小難題出現，也不會困擾到你！

【財富運★★★★☆】

有得財的機會，而且今日對金錢的敏銳度高，有利於小額投資。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00am 芒果黃

開運方位：西北方向

天秤座

短評：容易與人產生口角，少說話為妙。

【整體運★★☆☆☆】

戀人之間也不必長時間黏在一起，適當給對方一些空間，可以減少摩擦。工作上就算有不順心的地方也不用把痛苦寫在臉上，想想自己的工作程序是否還有改進的餘地？感覺不順時，到安靜的環境休息片刻，有助逃離壞運氣。

【愛情運★★☆☆☆】

運勢略顯沉悶，對於愛情，今日你心中易產生不安情緒，會壓抑感情的萌發。

【事業運★★☆☆☆】

比較敏感，對小小的失誤都會耿耿於懷。多與人互動可讓你釋懷。

【財富運★★★☆☆】

花費應量入為出，以備不時之需。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 薔薇粉

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：親切對人。

【整體運★☆☆☆☆】

對別人的背後批評不要太放在心上，為了做不到的事而浪費工作時間就不值得了；出門尤其要注意保管好自己的隨身物品，以免造成金錢上的損失；記得要提醒自己保持親切的態度對待別人，特別是親密的人最容易被你忽略。

【愛情運★★☆☆☆】

工作忙碌讓你分身乏術，無心顧及感情，但能得到另一半的理解，內心頗感欣慰。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太好，工作上雜事特別多，有亂糟糟的感覺，宜平心靜氣的來面對。

【財富運★☆☆☆☆】

破財日，有金錢耗損的跡象，易惹來錢財是非，避免與人有太多錢財往來。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-3:00pm 鉑金灰

開運方位：正東方向

射手座

短評：今天財運較低，入市須謹慎。

【整體運★★☆☆☆】

今天愛情較平順，雖然會有些小的爭執，但這種小吵小鬧很正常，不需在意。財運方面稍微低迷，手頭有投資計劃者今天不宜開展。工作上進展順利，不過要注意與同事的相處，不要因為一時的失誤造成別人的誤會。

【愛情運★★☆☆☆】

顯得比較黏人，希望伴侶時常陪伴自己，若不能如願會有失落感。

【事業運★★☆☆☆】

要多關注人際關係，處理不好容易影響你的工作和生活，帶來許多煩惱。

【財富運★★★☆☆】

得財後宜見好就收，莫讓貪念引發財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-4:00pm 祖母綠

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：財運特別突出，是個好日子。

【整體運★★★★★】

前期的投資容易在今天獲得回報，賺個滿載而歸，令你樂開懷。愛情運勢良好，心情好自然情人怎麼看都覺得順眼，會有激情迸發的衝動哦！事業上表現得較為成熟，做事時能考慮周到。

【愛情運★★★★☆】

單身者有不期而遇的好桃花；有伴侶者在對方面前試著表達你感性的一面，會有驚喜唷。

【事業運★★★★☆】

事業運還不錯，極具魅力和影響力，適合進行商務洽談，談成機率高。

【財富運★★★★★】

財運暢通無阻，有利於金錢運作，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、投資、佣金或薪資談判等等！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00pm 象牙白

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：很有衝勁，積極進取。

【整體運★★★★☆】

今天在工作上很有成就感，自己的構想得到老闆的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不是很足，宜多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓到桃花。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。

【愛情運★★★☆☆】

關心對方固然是好事，如果管太緊，會令對方吃不消喔！

【事業運★★★★★】

事業運很不錯，企圖心也旺盛，對事物充滿鬥志與熱忱，是表現個人專業以及優勢的好機會。

【財富運★★★★☆】

投資和儲蓄兼顧，金錢為你帶來快樂，也為你帶來成就感和生活上的安全感。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-1:00pm 杜鵑粉

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：逃避並非是解決問題的好辦法。

【整體運★★★☆☆】

今天你的愛情運不錯，上班時多留意自己的儀容與穿著，辦公室正是你偶遇桃花的幸運場所。財運弱，不要攜帶過多現金在身上，破財機率高。教育工作者身體狀況欠佳，須在調養上加倍用心。

【愛情運★★★☆☆】

桃花漸開，只要能及時釋放想要好好戀愛的信號，就有機會吸引到同頻的異性關注。

【事業運★★★☆☆】

工作方面顯得較被動，有表現機會但不易把握住，難有大進展，需積極主動一些才好。

【財富運★★☆☆☆】

外力干擾多，恐有為錢擔憂的傾向；放輕鬆點，凡事急不得喔！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-4:00pm 鉑金灰

開運方位：西南方向

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