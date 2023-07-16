每日星座運勢／雙魚工作要把握重點 精力不宜分散

2023-07-16

牡羊座

短評：今天是展現口才的一天。

【整體運★★★★☆】

愛情運普通，情侶間可透過甜言蜜語來調劑，但要注意場合，避免尷尬發生；生意之人，交易方面稍作妥協更能促成買賣；做事時很容易進入狀態，因全身心投入，任務能較快的完成。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易在社交活動中結識異性朋友，可望戀愛；戀愛中的人愛情平穩發展。

【事業運★★★★☆】

精神飽滿的一天，有機會擔任重要角色，別急著發號施令，先從自己做起。

【財富運★★★☆☆】

避免腦袋發暈，投入超標。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00pm 白鋼銀

開運方位：西南方向

金牛座

短評：善於營造氣氛，能帶動大家的情緒。

【整體運★★★☆☆】

今天參加聚會，你幽默風趣的話語吸引著眾人的目光，在你的周圍總是洋溢著歡聲笑語。財運一般，應給大腦充充電，補充一下知識營養，而不是急於投資。有閒錢的話不妨做些公益，會有好運降臨。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會邂逅心儀的對象。別緊張，只要真心真意，對方自然會感受到你的誠意！

【事業運★★★★☆】

成功帶來的成就感，讓你心情飛揚，一旦閒下來反而讓你覺得有些無所適從！

【財富運★★★☆☆】

進財與事業有關，勇於開拓是關鍵。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00pm 檸檬綠

開運方位：正南方向

雙子座

短評：你的愛情有點像苦咖啡。

【整體運★★★☆☆】

想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法；財運平平，今天還是把投資的衝勁收斂收斂的好哦！努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會與讓你心動的異性結緣，但你缺少安全感而遲遲不肯表露自己的情感。

【事業運★★☆☆☆】

流言蜚語不絕於耳，表面上不在意，但內心卻很難受，向親友傾訴，尋求支持方可克服。

【財富運★★★☆☆】

想留住更多的財富可裝裝窮、藏藏私房錢，最怕錢財露白，一旦讓人知道你有錢，易引來借錢者！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-2:00pm 芒果黃

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：魅力散發，與異性特別有緣。

【整體運★★★★★】

感情豐富，渾身散發著迷人的光彩，異性主動靠近，單身者的情慾也隨之增高，易受到誘惑，墜入熱戀。有伴侶的人異性助力強，遇到難題有機會得到異性朋友的援助，特別是年長的異性，給你的支持很多。

【愛情運★★★★☆】

另一半顯得較強勢，對你喜歡用命令的口吻，你別生氣，多包容對方才好。

【事業運★★★★★】

自信十足，做起事來特別順利。你的熱情積極也感染了身邊的人，生活氛圍很好。

【財富運★★★★☆】

令人羨慕的財運，有得財、收到禮物的機會，雖然不是很多，可是因為大多是意料之外的收穫，所以心情上會有幸運的感覺！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 白鋼銀

開運方位：東南方向

獅子座

短評：社交活動頻繁，吃喝玩樂的機會多。

【整體運★★★☆☆】

單身者有機會在朋友聚會中結識極具個性、眼光獨到的異性朋友，激情碰撞，讓你感受到愛情的火熱。雖然請客花掉一筆不小的錢財，但你的消息靈通，能從朋友不經意的言語中受到啟發，從中挖掘到商機。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易成為眾人矚目的對象，但真想戀愛還得耐心觀察，太快投入一段感情會後悔！

【事業運★★★☆☆】

同事間關係良好，有機會獲得助力，但也容易因為對方的疏忽而讓你的名聲受損。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，小部份的資金方可投入短線、高風險的範圍。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-9:00am 青金石藍

開運方位：西北方向

處女座

短評：相信自己的判斷。

【整體運★★★☆☆】

與人商談時，不管遇到什麼樣的情況，都要強勢表態，這樣才能壓住對方的氣焰；單身者若有相親對象，可好好裝扮一番，遇對人的機率很高；不要被周圍的雜音所影響，今天比較能信賴的還是自己的判斷力。

【愛情運★★★★☆】

桃花運旺盛，對有好感的對象不妨多安排幾次約會，加深彼此間的感情，促成美好姻緣。

【事業運★★★☆☆】

聽到他人異動的消息讓你也有了想法，別管別人了，活出自己才是重點。

【財富運★★★☆☆】

想要賺錢不易，難有大額入帳。勤儉節約會讓你今日過得更安穩。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00pm 雪花銀

開運方位：西南方向

天秤座

短評：歡歡喜喜的過一天。

【整體運★★★☆☆】

剛接觸的異性會因為你的不修邊幅而不再想搭理你，要注意自己的儀容；今天的財運比較不錯，雖然會有支出，但收入也會不少；多去親戚朋友家拜訪，增進一下感情。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人應珍惜情人，玩愛情遊戲容易失去愛情；單身者對異性熱情一點，可提升戀愛運。

【事業運★★★☆☆】

在實施計劃的途中，看似困難重重，但你的堅毅不拔會為你帶來契機，要堅持喔！

【財富運★★★☆☆】

有閒置資金的話，可進行小額投資 。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00pm 羽絨白

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：適合出外拜訪友人的一天。

【整體運★★★☆☆】

對於較久時間沒有聯絡的朋友，不妨去對方家走動走動，一方面可以增進友誼，另一方面也可以了解對方近期的生活狀態。給朋友的父母帶點小禮物作為見面禮，更顯你的細心，同時也能贏得朋友家人的好感。

【愛情運★★★★☆】

在聚會中可結識不少異性朋友，其中會有讓你心動的對象，多找些有趣的話題可拉近彼此的距離。

【事業運★★☆☆☆】

人際關係緊張，容易與人發生衝突、誤會，應心平氣和地處理問題，以免關係惡化唷！

【財富運★★★☆☆】

財運不怎麼樣，利用撿小便宜發財，會讓你白白浪費許多時間和精力。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00pm 杜鵑粉

開運方位：東南方向

射手座

短評：付出多能有所回報。

【整體運★★★☆☆】

今天要花很多心思討好戀人，腦細胞損失不少，但能獲得想要的效果，很值得；感情的投資是一筆不小的數目，但這種花費也沒白費，不要太心痛了；心情愉悅，讓你做起事來都感覺輕鬆許多。

【愛情運★★★★☆】

已婚者和另一半在忙上忙下的同時，別忘了感謝對方陪你共同努力的辛勞唷！

【事業運★★★☆☆】

運勢轉明，可藉機嘗試新的挑戰，改善並擴大人際交往，會有豐厚的回報。

【財富運★★☆☆☆】

複雜、高難度型的金錢遊戲不太適合在今天玩。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00am 橄欖綠

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：享樂的一天。

【整體運★★★★☆】

今日你很有自信，散發出一種獨特的魅力，對異性特別有吸引力，單身者參加聚會可望獲得愛情；休閒娛樂方面的花費將占據你大部分的開支；從事服務行業的人要注意對待顧客的態度，不要把私人的情緒帶到工作中。

【愛情運★★★★★】

異性緣旺旺日，大多是別人主動來接近你。

【事業運★★★☆☆】

遇到困難，不可礙於顏面而不願尋求幫助，最後延緩了解決時機更糟糕唷！

【財富運★★★☆☆】

不利小額現金交易、快速買賣業。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00am 深海藍

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：精力較充沛，信心十足。

【整體運★★★☆☆】

學生族的愛情有萌芽的趨勢，把握好尺度，這樣衍生出來的友誼很穩固。物慾得不到滿足，賺錢慾望強烈。在與新朋友互動溝通時，容易欠缺方法，不妨請教請教長輩，會得到不錯的建議。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，不妨發揮積極爭取的勇氣，去尋訪真心誠意的伴侶，感情發展會很順利喔！

【事業運★★★☆☆】

人際關係運不錯，和朋友將會有良好的互動，和同事之間談心將會給你帶來很多新想法喔！

【財富運★★★☆☆】

少去可刷卡的商場購物，這樣對你的購物慾望就會有些限制。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00am 脆梅青

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：嘴甜心善，非常受歡迎。

【整體運★★★★☆】

今天你心情愉快，身邊的人也感受到你的善意與熱心，大家都很願意和你在一起，也願意幫助你。應酬較多，金錢上的花費不小，不過，也因此交到許多志同道合的朋友，花點小錢很值得。

【愛情運★★★☆☆】

單身者別因感情問題而鬱悶，樂觀自信些；已婚者宜多找些娛樂活動，豐富感情生活。

【事業運★★★★☆】

感覺很不錯的一天，各方面都可以做得很好，但要注意把握重點，精力不宜分得太散！

【財富運★★★★☆】

人際關係圓融者可獲得更多商機。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 碧空藍

開運方位：西南方向

【延伸閱讀】

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

2023年你能擁有幸福嗎？輸入姓名立刻算

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】