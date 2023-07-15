每日星座運勢／水瓶工作冷靜有轉機 謙虛掌握知識

2023-07-15

牡羊座

短評：財運較突出的一天，好好利用這股順風。

【整體運★★★☆☆】

單身者對愛猶猶豫豫，容易有所顧慮，不想錯過就去爭取，免得讓自己後悔。花點心思去了解市場訊息，加上不錯的財運，會有機運送上門。對成功的渴望僅限於自己的能力之內，顯得有點保守，不如大膽設想，積極行動。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人應認真培養感情，不輕易放棄才能盼來開花結果的時候。

【事業運★★★☆☆】

心情平和，懂得為他人著想，同時也會享受到幫助他人的快樂。

【財富運★★★★☆】

在努力積極的行動中能使財運亨通。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 玳瑁棕

開運方位：正北方向

金牛座

短評：被愛包圍。

【整體運★★★★☆】

今天戀人顯得特別溫柔體貼，若能及時給予對方回報，將有機會享受到對方為你提供的更多服務；小的物品看似不起眼，但購買量多，開支也不少；積極配合老師的指導，學習狀況將能得到突破。

【愛情運★★★★★】

愛情是很私密的事，要小心那些喜歡對你的愛情指手畫腳的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

情緒高昂，對什麼事情都表現積極、活躍，為身邊的人排憂解難，很受人歡迎。

【財富運★★★☆☆】

有免費的午餐，但小心日後要付出多出幾倍的代價。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 玉髓紅

開運方位：正北方向

雙子座

短評：桃花運旺盛。

【整體運★★★★☆】

單身者不要老待在家中，外出走走就有機會俘獲愛情。財運平平，需要提防陌生人的好意，有些好意後面隱藏的是金錢陷阱，失去的反而比得到的多。學習力強，積極性也頗高，去書店轉轉，能夠找到實用的書籍來充實自己。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，也容易發生曖昧不清的關係。若沒有戀愛的想法，請盡快與對方保持距離。

【事業運★★★☆☆】

平順的一天，應採取積極主動的態度，在穩定中求發展；多向他人學習，提高能力。

【財富運★★★☆☆】

善心大發時，出手闊綽，錢財流失較快。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00am 蘭花紫

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：過開心的一天。

【整體運★★★☆☆】

偶爾當個討眾人歡心的開心果，也是炒熱場子氣氛不可或缺的角色，它將為你聚集更多人脈與運勢；艷遇發生率很高，但也容易讓你陷入兩難的境地；對成功的慾望，無時不在激發你奮鬥的熱情。

【愛情運★★★★☆】

外界的誘惑較多，已婚者應加強自制力；單身者約會的機會較多，應有所取捨。

【事業運★★★☆☆】

休閒時間充足的一天，假日不妨陪同家人到郊外或是公園逛逛，會感到非常輕鬆快樂喔！

【財富運★★★☆☆】

過大過多的消費，讓你在經濟上感到力不從心。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-3:00pm 石榴紅

開運方位：東南方向

獅子座

短評：將廢棄品進行回收利用。

【整體運★★★★☆】

辛苦了好長一段時間，可趁今日閒暇之時到餐館享受美食，慰勞一下自己；已婚者可利用閒暇時光和伴侶一起在家進行大掃除，將會清出不少可循環利用的廢棄品，既能使家裡變得整潔溫馨，還能將這些廢棄品換取零用錢。

【愛情運★★★☆☆】

與戀人有良好溝通的機會。愛情運很不錯，使你心情更加愉快，戀情朝更好的方向邁進。

【事業運★★★★☆】

容易接觸到有魄力、有風度的成功者，經驗得到了提升，對日後的事業發展很有利！

【財富運★★★★☆】

錢財寬鬆，可支援兄弟好友，表現愛心，促進友誼。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00pm 橄欖綠

開運方位：正西方向

處女座

短評：脾氣易暴躁。

【整體運★★★★☆】

對方的作為你稍感不如意，都會大肆的指責他，小心戰爭由此爆發；樂觀的態度去迎接挑戰，你會發現事情其實並沒有你想像的那麼難；今天將錢財交給他人打理，可避免破財的危險。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人感情容易出現小狀況，千萬別輕易說分手，說出口會讓你後悔喔！

【事業運★★★★★】

對於自己的決策敢於肯定並堅持，盡全力去完成，事情會如你所願走入佳境。

【財富運★★★★☆】

小投資，大收穫。在生意上，會暗中得到他人的幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00pm 辣椒紅

開運方位：正北方向

天秤座

短評：別把健康不當回事，要有正常的作息時間。

【整體運★★★☆☆】

雖然是休息日，但也不宜玩通宵，這對身體沒好處。已婚者晚上要早點回家，不然另一半會產生不滿的情緒，與其吵吵鬧鬧，還不如防患於未然。可以適當地買點保健品進補，對增加身體營養的吸收有促進作用。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間別吝嗇付出與表達愛意；單身者別為了追求一時的歡娛而放縱自己。

【事業運★★★☆☆】

有機會成為核心人物，同時也身負重任，除了好好表現外，還得小心應付！

【財富運★★★★☆】

金錢上有支援者。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00pm 珠貝白

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：用心裝扮，讓你生活充滿色彩。

【整體運★★★☆☆】

有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，妝點一下生活的色彩；與他約會時對方整場下來都沒什麼話說，只是一昧的聽你說或者隨聲附和，這時可要警惕，他其實對你沒什麼感覺哦；業務人員今天的收穫比較不錯，聯繫的客戶對你的合作項目興趣濃厚。

【愛情運★★☆☆☆】

很容易感動，有異性稍微對你好就會覺得很溫暖，會有被愛的感覺。

【事業運★★★★☆】

良好的社交與人脈，讓你爭取到更多的賺錢管道，要注意把握，會有樂觀的進帳哦！

【財富運★★☆☆☆】

貪心、野心大者易使財運暴起暴落。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-2:00pm 水鑽藍

開運方位：正南方向

射手座

短評：按計劃行事，切忌強出頭。

【整體運★★★☆☆】

今天與朋友在一起的時間較多，會聽到一些議論，讓你心潮起伏，若一時衝動出手會釀成惡果，忍一口氣則能風平浪靜。在與另一半相處時，以對方的話為標準，可避免爭吵。多行善，會有意外財。

【愛情運★★☆☆☆】

一個人若有所思的樣子也很有吸引力，但態度過於冷淡會讓追求者望之卻步喔！

【事業運★★★☆☆】

事情雖然如排山倒海般地湧現，但你能保持清醒的頭腦，再多的難題也能迎刃而解。

【財富運★★★★☆】

有財務難題時，得親人幫忙周轉而化解。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 蘭花紫

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：今日情緒較為愉悅。

【整體運★★★★☆】

今天在房事上情侶倆易達到和諧與高潮，感情也暗暗迅速滋長；正財的收益較可觀，但偏財卻不如人意，金錢遊戲少沾為妙；與家人或朋友去野外踏青會讓你的心沉醉於大自然的氣息中。

【愛情運★★★★★】

桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光。有時不小心就會引來不喜歡的蜜蜂蝴蝶喔！

【事業運★★★★☆】

沒有太大的壓力，精神格外清爽，出門走走或與朋友聚會都不錯，是享受親情和友情的一天。

【財富運★★★☆☆】

即使心情不佳，也能理性消費，控制支出。因此，在錢財上不會有太大的損耗。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00pm 金桔綠

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：謙虛就能掌握更多的知識。

【整體運★★★☆☆】

愛情起伏不斷，徘徊在對方的好與壞之間，難以抉擇。賺錢的慾望不強，可以安排時間休閒，以此積聚自己的財運。學生族不願妥協於他人的學習方法，卻又想不出更適合自己的方法，虛心接受會讓你有新的發現。

【愛情運★★★☆☆】

感情上還需要多花點心思，耐心處理好與情人之間的關係，還應和氣對待另一半！

【事業運★★★☆☆】

很多臨時狀況會不定時的冒出來，雖然很讓你頭疼，但只要冷靜面對，便會有所轉機。

【財富運★★☆☆☆】

有經濟上的難題，讓你懊惱不已。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00pm 玳瑁棕

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：朋友是你的引線人。

【整體運★★★★★】

有機會結識朋友的朋友，如想有進一步了解和發展，可讓朋友充當紅娘進行遊說，並給你們創造機會；商業應酬中透過朋友或同事的引見，能接觸到行業中資歷深的人士，對日後事業大有助益；對品牌服飾的追求會讓你有所破費。

【愛情運★★★★☆】

想從另一半身上獲得更多的溫存，不妨多花些時間和心思在對方身上，自然能感受到甜蜜。

【事業運★★★★★】

心態相當的不錯，事情雖不少，但你感覺都能輕鬆應對，能抽出時間做自己感興趣的事。

【財富運★★★★☆】

財神爺送錢來囉！有得財的機會，多是收禮等他人之贈送財，輕輕鬆鬆就有鈔票入袋。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00pm 蘋果綠

開運方位：東南方向

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