每日星座運勢／射手工作需多份細心 以表現求發展

2023-07-13

牡羊座

短評：收斂強勢，你會獲得更多的支持。

【整體運★★☆☆☆】

投資時會有犯迷糊的危險，對真假信息識別不夠仔細，致使投資困難重重。工作上小有成效，頗得人心，但需小心背後眼紅的人哦！戀愛中的人在感情上大花心思，讓對方也倍感甜蜜。

【愛情運★★★☆☆】

陪同另一半散散步，或看場愛情劇都會讓他感到很開心，從而把更多的愛回饋給你喔！

【事業運★★★☆☆】

需要處理的事務繁多，讓你有些無法招架，設法與人合作可大大減輕負擔。

【財富運★☆☆☆☆】

投資風險係數高，不宜進行冒險性活動，以免受傷、損財等。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00pm 珍珠白

開運方位：正南方向

金牛座

短評：懷抱希望，自信又自強。

【整體運★★★★★】

今天是相親的大好日子，似乎月老早有安排，記得要精心打扮一番。財運旺盛，適合行動，不要思慮過多或吹毛求疵，容易錯過好時機。工作上發揮出色，任務能順利完成。

【愛情運★★★★★】

易受身邊戀情影響，嚮往燦爛絢麗的愛情生活，也有機會邂逅一段曖昧情緣。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，有利運用口才，表達很有說服力。今日也有利與人競爭，比個高下。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，但不是從天而降的那一種。宜自己大膽去開發，而後才看得到財路。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00am 古銅青

開運方位：東南方向

雙子座

短評：有機會獲得幸運之星的眷顧。

【整體運★★★☆☆】

單身者一臉苦悶的樣子令異性頓生憐憫，有機會擦出愛的火花。受到財神的眷顧，財運顯得格外不同，即使選錯方向，到最後也會有峰迴路轉的幸運出現。從事創作工作的人不妨暫時把工作放到一邊，出去走走會得到想要的靈感。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人多與戀人互動，你會發現兩人有許多共通點，讓你對這段感情更有信心喔！

【事業運★★☆☆☆】

工作進展不太順利，不妨抽時間去拜訪一下曾經幫助過你的客戶，易有奇遇。

【財富運★★★★☆】

小有偏財運，可以抽獎或買一兩張彩券碰運氣。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-2:00pm 芥末黃

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：別輕信他人，多一些自己的主見。

【整體運★★★★☆】

盲目的跟隨潮流進行投資，會讓你摔個大跟頭。父母會在你耳邊不停的嘮叨，督促你趕快戀愛或結婚，讓你很無奈。就讀或從事藝術方面的學生或工作者，易得到專業人士的賞識。

【愛情運★★★★☆】

異性緣還不錯，在外活動容易受到異性的青睞。單身者易有全新的愛情體驗。

【事業運★★★★☆】

今天是學以致用的好日子，有機會表現特殊才藝，令上司、同事刮目相看。

【財富運★★☆☆☆】

你經手的東西特別容易損壞，所以，今日不適合穿著、佩戴、使用價格貴重的物品！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00pm 玫瑰紅

開運方位：正西方向

獅子座

短評：送人玫瑰手有餘香。

【整體運★★★☆☆】

多去讚美你的伴侶，這樣即使為你做再多的事他也心甘情願；工作中與同事配合默契十足，事情完成得很好，心裡有強烈的成就感；買東西討價還價時看到賣主不好的臉色或是聽到對方譏諷的言辭，心中憤憤不平，易與人發生口角。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情進展平穩，兩人多在一起做家務、聊心事，可增進彼此的感情。

【事業運★★★★☆】

親和力和幽默感增強，與同事相處時多找一些有趣的話題可拉近大家的距離，為你累積超強的人氣。

【財富運★★★☆☆】

切忌投機取巧，理財適合穩當操作！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 乳酪白

開運方位：正北方向

處女座

短評：善於發現生活中的亮點。

【整體運★★★☆☆】

憑著敏銳的頭腦，能夠發掘到不少商機，充分加以利用能招財進寶。對愛情充滿期待，只要鼓起勇氣向心愛的人坦白，就有希望得到對方的認可。好心情要與大家一起分享，讓快樂感染周圍的人。

【愛情運★★★☆☆】

戀人、夫妻整天黏在一起，感情衝突較多；採取若即若離的相處方式，可化解不合。

【事業運★★☆☆☆】

遇事三思而後行，不能被表面現象所迷惑！多向年長人士請教，他們的經驗能助你突破職場混沌不明的狀況，更易於打開新局面。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，可以買兩注彩券試試手氣！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00am 夕陽橙

開運方位：西南方向

天秤座

短評：凡事不可操之過急。

【整體運★★☆☆☆】

對方的約束力越強，讓你越是想逃避，有種話不投機半句多的厭煩感覺；不把別人的建議當回事，而自己卻也找不到更好的投資方向；幹勁十足，沒有別人的幫助，反而讓你發揮得更加出色。

【愛情運★★☆☆☆】

注意自己的態度，別拒人於千里之外，身邊的人都很關心你唷！

【事業運★★★☆☆】

事業上易有變動，應勇於嘗試，能讓你在這些嘗試當中學到新知識，體會到不一樣的驚喜。

【財富運★★☆☆☆】

財神過門不入，保守者破小財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00pm 碧空藍

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：愛情發揮了奇特的魔力。

【整體運★★★★☆】

在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態面對難題，較為緊張、繁忙的工作也不會覺得有多辛苦，反而幹勁十足；不過，也要注意休息唷！

【愛情運★★★★★】

熱情如火又感性的一天，把你的滿腔熱情讓對方知道吧，他會很感動的！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，要注意自己的莽撞行為是否會造成同事的困擾。

【財富運★★★☆☆】

慾望多多的一天，對於物質的企圖心特強，可是貪念越重壓力也越大！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-9:00am 芙蓉晶粉

開運方位：東北方向

射手座

短評：多份細心和貼心。

【整體運★★★☆☆】

幾句讚揚，就能收買愛人的心，他對你的服貼讓你很是滿足；工作中會因粗心而犯下常規性的錯誤，需多份細心；古典風味的餐廳、茶樓都是洽談的地利環境，談成生意的機率很大。

【愛情運★★★☆☆】

多抽時間陪陪另一半，假日看場愛情電影會讓對方感動喔！

【事業運★★☆☆☆】

應調節好心態，自信一些，以實際的工作表現才能謀求發展。

【財富運★★★☆☆】

購物慾望強烈，錢財流失很快。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 脆梅青

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：依賴心理過於強烈，可不是好事！

【整體運★★★★☆】

對其他異性過分熱心，可是會讓另一半吃醋唷，小心因此失掉幸福；財運不錯，與其期望從家人、親友處獲得財力支持，不如依靠自己的力量反而勝算更大；出差在外者貴人運頗強，遇到困難時會得到他人善意的指點。

【愛情運★★★★☆】

與情人發生爭執時，別太固執，退一步海闊天空。單身者無感情困擾，可以好好享受獨處時光！

【事業運★★★★★】

事業運如日中天，頗能得到上司的賞識或讚美。特別有利於技術研發、業務工作者，因為今日的開發、突破力量很強。

【財富運★★★☆☆】

投資者今日不可盲目投資新項目，若希望加碼，最好在現有的基礎上擴大規模，才能有望進帳！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-9:00am 大理石灰

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：給需要的人一些關懷。

【整體運★★☆☆☆】

今天小小的貼心舉動會提升自己的財運，記得幫助你身邊的人，他們會給你理財上的提示哦；工作上有些開小差，若不及早打起精神，有被上司訓話的可能；愛情機運不高，不宜在今天表白。

【愛情運★★☆☆☆】

與異性接觸的機會多，但僅止於工作關係，想戀愛還得耐心等待一段時間。

【事業運★☆☆☆☆】

一意孤行、傲慢、強出頭難得人助，工作難推進。多與人合作，虛心請教方為上策。

【財富運★★★☆☆】

適當克制自己的購物慾望。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-7:00am 湖水綠

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：運勢欠佳的一天。

【整體運★☆☆☆☆】

街頭偶遇心儀對象是件值得欣喜的事，但對方身邊卻多了一位異性，難免讓你有些不開心；學生課堂上做小動作易被老師發現，但關鍵時刻都有貴人提醒，讓你避開危難；賺錢的慾望強烈，讓你忽略了市場存在的風險，很容易做出錯誤的判斷。

【愛情運★★☆☆☆】

有伴侶者易得到另一半的支持，不管外在壓力多大，回到家中就如同回到溫暖的港灣。

【事業運★★☆☆☆】

工作無力，易產生沮喪情緒，有拖泥帶水的傾向，應分清輕重緩急，依次進行。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢損失往往來自於親友或是賭性太盛。理財保守、謹慎者損失較小。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00am 青金石藍

開運方位：正西方向

【延伸閱讀】

【超多人算】你和他為何沒進展？

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】