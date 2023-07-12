每日星座運勢／天蠍應關注身體健康 工作謹慎應對

2023-07-12

牡羊座

短評：有了好心情，就會有好運相隨。

【整體運★★★★☆】

今天過得頗為充實，單身者對愛不會有太多想法，能好好享受一個人的自由生活；工作方面，一個人做事會比與人合作的效果好很多；財運很令人期待，多留意身邊的事物，你將有意外的發現。

【愛情運★★★☆☆】

今日你要面對為數不少的競爭者，一有鬆懈就會被別人搶了先機，苦心經營的感情紅線會被剪斷。盡情展現自己的個性魅力，才能壓倒群雄。

【事業運★★★★☆】

一旦潛能受到激發，便能展現出未曾察覺的能力。若加以發揮利用，可使你的能力增進和提升。

【財富運★★★★☆】

金錢難題可望在今日解決。遇到困難時，多用智慧就不難獲得援助；長輩是你的大貴人。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00am 橄欖綠

開運方位：東北方向

金牛座

短評：今天你的疑心病太重。

【整體運★★★☆☆】

對另一半有些疑慮重重，不太明白對方的好意，有疑問不妨直接說出來，這樣反倒利於矛盾的解決；得財快但散財也較頻繁，今天還是記下帳目的好，可避免錢財花費太隨意；易草率作出決策，使同事對你的信任感大打折扣。

【愛情運★★☆☆☆】

你與戀人雖然不缺交流，卻難以達到默契。你表露自己的喜怒哀樂時常常無所顧忌，雖然能讓人相信你的真誠，同時卻擾亂了對方的心境。

【事業運★★☆☆☆】

在決策上易受到他人左右，不夠果斷。反覆拖延容易錯過時機，對自己多一點信心，不要想太多。

【財富運★★★☆☆】

破財的機會不大，真要破財也是從小財流失。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00am 脆梅青

開運方位：東北方向

雙子座

短評：情緒比較低落，今天宜運動。

【整體運★★☆☆☆】

今天較感性，總是會緬懷過去，念及舊日戀人會覺得感傷。投資上的眼光不錯，發現新的切入點，不過還是要先做系統分析。工作上容易出現溝通方面的誤會，跟客戶談話最好能解釋清楚一點，不然可能會讓對方誤解。

【愛情運★★★☆☆】

單身者會注意身邊的每一個人，但行動力稍嫌不足，有喜歡的人應採取主動才好。

【事業運★★☆☆☆】

金錢觀比較淡薄，容易受到同事的慫恿花費錢財在請客上。

【財富運★★★☆☆】

需要主動爭取你的財路。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00pm 香檳金

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：運勢旺盛，貴人助力強。

【整體運★★★★★】

諸事順利，收穫頗多的一天。愛情運強盛，單身者有機會趕很多場約會，小小的虛榮心得以滿足；已婚者與另一半在一起時，總有說不完的話，溝通順暢，感情升溫。工作有收穫，有效帶動財運。

【愛情運★★★★★】

心情愉悅，多與另一半交流互動。往日的誤會可望在今日消除，和好如初。

【事業運★★★★☆】

今日事業就是忙得一團亂，許多事情一下子就擠在一起囉！

【財富運★★★★☆】

財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞的耕耘，與人競爭。對於頭銜大、職位高的人來說，幫助較明顯。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-4:00pm 白鋼銀

開運方位：東北方向

獅子座

短評：生活較平淡，需主動製造生活情趣。

【整體運★★★☆☆】

今天的生活步調依舊，會讓你覺得沒有新鮮感，主動找事做才能消除內心的空虛。工作上多與同事互動，在活躍的工作氣氛中可刺激大腦活動。閒暇時嘗試各種各樣的玩樂方式，會讓你有不一樣的感受。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運不太好，好好裝扮一下可以有所改善，但千萬別揮霍過頭，免得雙方產生爭執。

【事業運★★★☆☆】

工作上精神不太集中，總想著能快點放長假休息。把工作做好了，才能開懷玩樂唷！

【財富運★★★★☆】

財運不錯，投資上易有小筆進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 珊瑚橙

開運方位：正北方向

處女座

短評：三人行必有我師。

【整體運★★★★☆】

因缺乏信心而誠惶誠恐，這種情緒表現得越強烈，就越有失去的危險喔！「失之東隅，收之桑榆」，其實得到的比失去的還更有價值；虛心向他人請教，將有助於你突破目前的被動局面。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣很不錯的一天，可不要玩過頭囉！用欣賞的角度看待異性是一種享受，拈花惹草可就不好了！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，可是今日並不輕鬆呢，少有機會可以閒下來！

【財富運★★★★☆】

財運佳，有中獎、得禮金、收紅包的機會。當有意外收穫時，不妨拿點出來行善喔！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00pm 薰衣草紫

開運方位：東南方向

天秤座

短評：寬容更能顯示出你的魅力。

【整體運★★☆☆☆】

把問題細節化反而激化矛盾，大而化之對已婚者而言才是好方法；備受爭議的理財方法經你的驗證會得到不錯的評價，且頗適用於你；今天的你倍受冷落，對他人多一些信任，則同樣能獲得他人的信任。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者或熱戀中的人容易得到對方的關心，感受到互動的溫馨；單身者想戀愛得加把勁！

【事業運★★☆☆☆】

職場競爭激烈，各方的壓力洶湧而來，若信心不足而產生逃避的念頭，你將會變成他人成功的踏腳石。

【財富運★★★☆☆】

財運搖擺不定，顯得得而復失。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00am 硃砂紅

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：健康運有波動，女性更應關注身體健康狀況。

【整體運★★★☆☆】

除了飲食方面要注意外，路邊的東西少去碰觸，容易引起皮膚過敏。財運一般，與其讓錢財不知不覺的流失，不如添置一些生活必需品。工作上扮演低調謹慎的幕後者，會讓你更受寵。

【愛情運★★☆☆☆】

今日愛情運不佳，應與伴侶坦誠相待，千萬別說謊，易被識破造成嚴重後果。

【事業運★★☆☆☆】

有忙中出錯的狀況，切忌耍小聰明、急於求成，越忙越要靜下心來謹慎應對。

【財富運★★★☆☆】

眼光很不錯，可買到物美價廉的東西。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-4:00pm 蘭花紫

開運方位：西北方向

射手座

短評：收穫不小，但要有計劃和原則。

【整體運★★★★☆】

愛情來的時候，你卻絲毫沒有察覺到，顯得有點遲鈍，需借助他人的力量才能獲得愛情。財運頗好，易在基金及證券方面有所收效。熱情洋溢，與同事相處較為融洽，得到的幫助自然也不少。

【愛情運★★★☆☆】

出門前，戴些特殊的小配件在身上，能提升愛情運唷！

【事業運★★★★☆】

與人合作，最好表達清楚自己的意圖和目的，工作進展才會順利。

【財富運★★★★☆】

一定要細心留意親朋好友的動向，他們會為你帶來賺取偏財的消息資訊。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00pm 櫻桃紅

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：對愛情過於嚴苛，反而會失去它。

【整體運★☆☆☆☆】

不要一昧地要求對方，越想掌控對方，他就越想逃，換成是你也會不想被別人左右思想吧。小心，工作上一個不細心，就會導致必須重頭再來的狀況發生。受到委屈千萬別借酒澆愁，不但於事無補，還有損健康，找朋友陪陪可驅散你的鬱悶。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運進入颱風日，有風狂雨驟的跡象，還是保持距離比較妥當。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，容易因粗心大意或是說錯話而惹來麻煩，凡事還應謹言慎行。

【財富運★★☆☆☆】

凡事小心吧！此乃破財之運，破財往往是無預警的喔！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00am 竹葉青

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：從實際出發。

【整體運★★★☆☆】

對金錢的收益比較看重，好高騖遠使理財的精準度有所降低，靜心多觀察反而是權宜之策；善於利用自身優勢，順利完成上司交待的任務；約朋友吃吃火鍋、烤肉類的東西能讓心情放鬆。

【愛情運★★★☆☆】

在聚會中有機會認識新朋友，也有互相看對眼的異性朋友，可望發展一段感情。

【事業運★★★★☆】

人緣佳，憑借隨機應變的能力在交際場合如魚得水，有難題只要開口就能得到貴人幫助。

【財富運★☆☆☆☆】

有經手錢財的機會，但多是過路財神，對於投機財別抱太大希望，純當娛樂就好。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 淺海藍

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：一波未平一波又起。

【整體運★★☆☆☆】

相互的信任極為重要，否則第三者的介入會讓你們之間產生很大的誤會；將你的財物進行一下風險的分散，方可避免破財運給你造成的巨大損失。工作上出現一些紕漏，問題不大，多份細心，問題就會迎刃而解。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運還不錯，單身者在社交場合容易結識異性朋友，能快速點燃積蓄已久的熱情。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，判斷能力有降低之虞，放下主觀聽聽別人的意見，對於陌生領域宜虛心接受。

【財富運★★☆☆☆】

交際應酬多了點，宜提防不知節制而引發財務危機！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-2:00pm 蘭花紫

開運方位：東南方向

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