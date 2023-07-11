每日星座運勢／天秤接手重要的任務 尋求解決方法

2023-07-11

牡羊座

短評：容易吃醋的一天。

【整體運★★★☆☆】

看到戀人和其他異性相處融洽，不問青紅皂白就生氣，只會鬧出笑話來；今天你很注重人情世故，會想要花錢買些禮品送予他人；整理一下零亂的辦公桌，工作也會變得井然有序。

【愛情運★★☆☆☆】

你太在意自己的感受，會猜疑自己在對方的心中是否還不夠重要。給對方更多的關愛，你也才會得到相同的回報，愛永遠是需要相互付出的。

【事業運★★★☆☆】

太過埋頭於眼前工作，會忽略審視全局，有必要停下來，重新確認一下自己的位置。

【財富運★★★☆☆】

制訂理財目標，把錢花到實處。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00am 淺海藍

開運方位：正東方向

金牛座

短評：正是修煉心性的好日子。

【整體運★★☆☆☆】

做事較粗心，錯誤會連續發生，之前所做的努力化為泡影，及時地改正才能從危機中脫身。與戀人相處之時，說錯話不要緊但不可蠻不在乎，會傷到對方的心。去外面走走，看看周圍的風景，有助心境的安寧。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻雙方適合獨處，給彼此一些思考的空間，長時間黏在一起容易鬥嘴。

【事業運★★☆☆☆】

注意調整好心態，千萬別讓壞情緒影響工作。

【財富運★★★☆☆】

慾念多多，物質需求強烈。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00am 橄欖綠

開運方位：西南方向

雙子座

短評：狀態不佳，很多時候會有說不出的苦悶。

【整體運★☆☆☆☆】

今天你的工作繁忙，抽不出多餘的時間陪伴對方，隨意的推拖會造成對方的誤會。財運較差，看不清市場的動態讓你很難有出手的機會，強行出手只會血本無歸。工作上任務很重，不過經過努力能很快完成。

【愛情運★★☆☆☆】

另一半的一些舉動容易引起你的不滿，別擺臉色給對方看，那只會激化矛盾。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不好，心態容易呈現不平衡狀態，例如：覺得自己特別辛苦啦、別人無法理解你的努力啦等等；特別要注意的是，不要光想著埋怨，想想如何解決眼前的問題會實際些！

【財富運★☆☆☆☆】

錢財宜進不宜出，對於親友提供的投資專案應審慎評估，輕易投資易蒙受損失。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 寶石藍

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：今天頗受異性歡迎。

【整體運★★★☆☆】

異性緣良好，易遇到以試探性方式向你示以好感的異性，瞅準目標，今天是個收穫愛情的好日子；錢財守得太緊反而容易散財，小額借出款項會有意外驚喜；工作中太謹慎會給人畏首畏尾的感覺，具備膽識才是你發揮優勢的關鍵哦！

【愛情運★★★★☆】

是表白的好日子，單身者可大膽向心儀的對象示愛；有伴侶者可正面向伴侶表達愛意。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不太穩定，不宜處理紛繁複雜的事務；管理者應授權，放手讓部屬來做。

【財富運★★★☆☆】

千萬別投機，因為投機運奇差無比。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00pm 雪花銀

開運方位：正東方向

獅子座

短評：會出現不少好的機遇。

【整體運★★★★☆】

投資方面會出現柳暗花明的新景象，眼明手快的作風能讓你抓住好財運。愛情的滋潤讓沉默寡言者開朗許多，甜蜜又幸福的笑容常掛臉上，令旁人看了羨慕不已。工作上雖然有期限壓力，但多能全身而退。

【愛情運★★★★☆】

伴侶間有利付出實際行動，這比甜言蜜語更能打動對方，彼此更親密。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，好壞參半，就看個人如何操作囉！需要注意的是，凡事不要躁進，並且多注意與同事間的溝通。

【財富運★★★★☆】

財運順暢，賺錢不太費力。股票族可憑著直覺與分析而小有收穫，商務談判者有機會接到訂單，對一般上班者則是影響力不大。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00am 青金石藍

開運方位：東北方向

處女座

短評：精神恍惚，無法集中精力工作的一天。

【整體運★★★☆☆】

出現小錯誤在所難免，因此要時刻提醒自己不能疏忽大意。在辦公桌上放一盆植物，多看看它會有安神醒腦的作用。空閒時間可以與同事去戶外打打球，有助恢復精力。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與心靈相通的異性交往，多製造神秘感和意外驚喜，很容易吸引對方喔！

【事業運★★☆☆☆】

工作中夾雜著錯愕、機會與煩惱，對事情的掌握度不夠精準，事故重複出現的指數較高，常在同一地方摔倒兩次或兩次以上。

【財富運★★★☆☆】

有時間不妨多充電，閱讀一些理財方面的書籍。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00am 脆梅青

開運方位：正南方向

天秤座

短評：好運旺旺來，連走路都有風。

【整體運★★★★☆】

有機會接手重要任務，不但能手到擒來，還能令上司對你刮目相看。與心儀的對象在一起時，不妨再勇敢一些，向對方表白成功的機率高。遇到好事要與人一起分享，邀幾個朋友到家裡開個派對吧！

【愛情運★★★☆☆】

有利約會的日子，不必拘泥於形式或太過傳統，用新奇的方式可拉近彼此的距離。

【事業運★★★★☆】

面對工作中的狀況，不再那麼思前想後、猶豫不決，能積極主動的尋求解決方法。

【財富運★★★★☆】

有不錯的偏財運，有好機會就試試手氣吧！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 萊姆黃

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：多站在對方立場上考慮。

【整體運★★★☆☆】

男女朋友間的聚會可能會因為時間上無法配合，而不得不延期或者取消，耐著性子好好給對方解釋，謹防因此橫生枝節；上午你思維活躍，適宜外出商務洽談；財運頗旺，朋友的指引會成為今天進帳的主要來源。

【愛情運★★☆☆☆】

易產生失落感，渴望被疼愛，可是多會事與願違。需要適時表達需求，別被動等待。

【事業運★★★★☆】

鴻運當頭，有機會受到長者賞識，彰顯實力，長輩、上司都是你的貴人。

【財富運★★★★☆】

很有先知先覺，對於錢財的把握很精準。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 香檳金

開運方位：正東方向

射手座

短評：運勢雖然低迷，但你的心態很樂觀。

【整體運★★☆☆☆】

愛情運平淡，單身者無心談感情，享受獨處的時光也能心情愉悅。財運較普通，手中的投資計劃可繼續持有，對於新的投資計劃應持觀望態度，不要盲目跟進。工作上困難較多，但信心很足，對自己能力相當有自信。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者、戀愛中的人容易吃悶醋，別胡亂猜疑，有什麼話坦白說出來比較好。

【事業運★★☆☆☆】

和同事發生意見衝突，最好採用以退為進的方式。

【財富運★★★☆☆】

思維易受外界影響而改變，所以謹防受騙上當。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00pm 青金石藍

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：與伴侶互動應用心。

【整體運★★☆☆☆】

對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇挫折會使心情產生動盪。與伴侶在一起時，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方身上，對感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻易在同一問題上爭執不下，只要有一方願意先妥協，就能很快化解不愉快的氣氛。

【事業運★★☆☆☆】

切忌喜怒無常，即便面對自己不喜歡的人也不應不屑一顧，以免你的傲慢態度會讓你錯失貴人。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，在心平氣和之下，反而容易看見賺錢的契機。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00am 竹葉青

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：充滿幹勁，積極上進。

【整體運★★★★★】

今天是愛情的大吉日，似乎愛神早有安排，單身者要把自己打扮得漂亮一點喔！財運旺盛，是投資的好時機，不要在產品的選擇上花費太多心思，很容易浪費掉好時機。想法較為開明，即使遇到工作瓶頸，也能憑著敏銳的思路，讓問題迎刃而解。

【愛情運★★★★☆】

今天你的魅力彰顯，頗具吸引力與感染力，對於單身者而言，特別適合約會、應酬。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，很適合忙碌，不要讓自己太閒喔，否則會欠缺成就感！

【財富運★★★★★】

財神爺光顧囉！財富不會從天而降，只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債，或與人談判金錢、佣金問題！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00pm 玉米黃

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：靈感不斷，創意十足的一天。

【整體運★★★★☆】

頭腦清晰，先前累積的工作能著手處理。從新的角度考慮問題，採取超越常規的作法，是工作突破的重要關鍵。投資上眼明手快，能抓住機遇，但還是要有適當的風險管理意識！

【愛情運★★★☆☆】

收起說教的功夫，來點甜言蜜語，雙方關係會更和諧。

【事業運★★★★☆】

工作起來會感覺比較辛苦，但你所流的汗不會白流，辛勤付出總能得到相對應的回報，甚至有機會收到更多成效。

【財富運★★★★☆】

今天可以投資比較熟悉的標的，易有進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00pm 蘭花紫

開運方位：西南方向

【延伸閱讀】

2023年你能擁有幸福嗎？輸入姓名立刻算

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】