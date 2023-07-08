每日星座運勢／巨蟹用壓力化為動力 少吃熱性食物

2023-07-08

牡羊座

短評：相當愉悅的一天，各項事務都比較順利。

【整體運★★★★★】

與伴侶和睦相處，兩人關係融洽。旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在虛擬市場上大有收穫。今天有時間可以邀約朋友共進晚餐，能得到很多不錯的訊息。

【愛情運★★★★☆】

舊情人重逢的日子，今日的你容易回憶舊情人，也有可能遇見舊情人喔！鬧分手的情侶今日容易復合。

【事業運★★★★★】

名利雙收的好日子，貴人很多，容易得到長輩、上司的協助。

【財富運★★★★★】

從事服務、代理相關工作者今日財運還不錯。特別是有小小的賭運，但宜見好就收！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 遠洋藍

開運方位：正東方向

金牛座

短評：尊重別人也是尊重自己。

【整體運★★★★☆】

伴侶在某件事情上表現較愚蠢，應克制自己別搶話或嘲笑，彼此尊重可讓兩人的關係更緊密；與人相處，哪怕是自己不喜歡的人也應尊重對方，嘲諷他人會讓周圍人懷疑你的修養；營銷者不宜實行降價策略，易給品牌帶來影響。

【愛情運★★★★☆】

人氣指數不斷攀升，有許多認識新對象的機會，讓你玩得不亦樂乎，感到浪漫甜蜜。

【事業運★★★☆☆】

可以多利用時間想想你的夢想，不要太過在意現在的成敗，心情會由低落轉好喔！

【財富運★★★★☆】

今天的財運有利於高額現金交易，適合操作大筆的買賣諸如土地仲介、移轉等。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00pm 芒果黃

開運方位：西北方向

雙子座

短評：不錯的開端。

【整體運★★★★★】

早上一起床的情緒就比較不錯，一天下來做什麼都充滿著熱情，因此也容易把事情辦好；送一份精美的元旦禮物給他吧，看著他如花般的笑容自己心裡也美美的；今天約同性朋友出去玩的話比較難以約到。

【愛情運★★★★☆】

單身者易與表現大方優雅的異性擦出愛情火花；戀愛中的人感情持續升溫，有想結婚的衝動。

【事業運★★★★★】

外來的助力很強，適合扮演配合輔佐的角色，對外接觸時會有喜訊。

【財富運★★★★☆】

輕鬆得財的一天，不用花費太多心力就有收穫耶，有中獎、得禮金、分紅的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00am 水鑽藍

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：用壓力化為動力。

【整體運★★★★☆】

資金短缺時承受外在壓力而不動用儲蓄或投資，利用壓力來激發你的財務天賦，能讓你想出新辦法賺到更多的錢來支付帳單；在外人看來不太相配的你們面臨閒言碎語時，更應活出自己的精彩；少吃熱性食物，以免上火。

【愛情運★★★☆☆】

要懂得控制自己的感情，做到收放自如，要不然很容易被感情支配，讓你煩惱。

【事業運★★★★☆】

有機會參加各種重大的活動，接觸到許多新鮮的人和事，讓你收穫頗多。

【財富運★★★★☆】

財運佳，有新的投資當然不能放過，在新領域中會讓你有新的發現。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-3:00pm 玫瑰紅

開運方位：東南方向

獅子座

短評：前方困難不是很大。

【整體運★★★★☆】

今天的戀愛指數很高，與戀人之間的感情即將得到進一步的發展；生意之人，選擇運動場所談生意，如高爾夫球場、保齡球館、騎馬場等地方，成交的機率很大哦；你寫的方案會有些地方需要修改，修改之後便能順利通過了。

【愛情運★★★★★】

這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別關在家裡，向外活動找機會吧！

【事業運★★★☆☆】

顯得有些固執，已經決定的事情不會輕易妥協、放棄，不易得人助喔！

【財富運★★★★☆】

偏財不多，正財旺盛，只能靠正義之道來取財，不宜投機取巧。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00am 翡翠綠

開運方位：東南方向

處女座

短評：贈人玫瑰，手留餘香。

【整體運★★★☆☆】

今天易得罪人而不自知，也聽不進別人的勸，應不斷提醒自己注意言行，不可把不耐全放在臉上；對伴侶要求很高，會不斷要求對方改善，這樣會讓他煩不勝煩；開源節流，增加收入，理性消費，是年輕人想要投資理財前最先要做的事。

【愛情運★★★☆☆】

透過朋友介紹可認識許多異性朋友，不必太在意是否受到大家的喜歡，自然一點就好！

【事業運★★★☆☆】

事情計劃安排好了就不要再東想西想，與其在無關的細節上鑽牛角尖，不如多做點事！

【財富運★★★☆☆】

購物前不妨預先列出清單，分批購買，此法雖無法節流，卻能掌握錢財的流向！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 玉髓紅

開運方位：正東方向

天秤座

短評：自信滿滿，活力四射。

【整體運★★★☆☆】

異性都願意主動親近你，對方不俗的談吐也易激發你想要更深入交往的心情，主動付出真情就會有回報。有機會為自己添置新的行頭，得體的服飾更顯你的成熟魅力。也可以為家人買些小禮物，表現你的愛心。

【愛情運★★★★☆】

單身者有許多戀愛的機會，愛苗順利滋長，好好享受愛情的喜悅與甜蜜吧！

【事業運★★★☆☆】

多與同事互動，能幫上忙的就伸出援助之手，幫他們一把，這有助於往後的合作喔！

【財富運★★★☆☆】

積極進取者得財順利，搖擺不定者則容易為財所困。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 杜鵑粉

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：起伏的情緒反而是助運的良藥。

【整體運★★★★☆】

單身者會有種不是冤家不聚頭的感覺，不論本人是男是女，女孩的淚水都會成為單身者獲得愛情的催化劑；財運良好，你會小有成就感，財富有累積的跡象出現哦！得到與付出難成正比，耐心些才有突破。

【愛情運★★★★☆】

期望對方為自己做些改變，要找個有智慧的方式傳達給對方知道，說話別太直喔！

【事業運★★★★☆】

頭腦靈活、創意多的一天，多多運用於感興趣的事物中，容易有很好的表現唷！

【財富運★★★☆☆】

做小生意者，可賺取更多意外之財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-1:00pm 葡萄紫

開運方位：西北方向

射手座

短評：有話就大膽表達。

【整體運★★★☆☆】

愛情運普通，情侶間肉麻的話不要羞於出口，這有助調劑感情；擁有自己部落格或網站的朋友會有意外收穫哦！買一幅清新自然的裝飾畫掛在臥室裡，有不錯的開運功效。

【愛情運★★★☆☆】

別把你的想法強加給另一半，對方會受不了；熱戀中的人多與戀人約會，感受浪漫。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，假日適合與家人在一起共享天倫之樂，與長輩談心會讓你有不少收穫喔！

【財富運★★★☆☆】

短線投資要見好就收，快進快出，拖久恐生變。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 蘑菇灰

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：親情是你堅實的後盾。

【整體運★★★☆☆】

偶有事態無法掌控的無力感，家人、伴侶熱切的關懷會增強你的信心；不要在意在異性面前表現得不好，自然的你才更有親和力；小心分辨來自朋友的訊息，以免被流言蜚語所誤導而使錢財無辜受損。

【愛情運★★★☆☆】

你太注重原則，凡事太講究條理，缺乏了點浪漫，容易引起對方的不滿唷！

【事業運★★★☆☆】

喜歡追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣。

【財富運★★☆☆☆】

財運弱，理財上還需理智一點。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-3:00pm 石榴紅

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：心情不錯，頭腦較清晰。

【整體運★★★★☆】

今天可與另一半進行互動，生活再忙碌也不能放棄與對方的交流，小心感情會逐漸生疏。財運上表現正常，你穩健的表現讓投資計劃進行得順順利利。靈感欠缺的時候可聽聽輕音樂，轉換一下思維，效果不錯。

【愛情運★★★★☆】

與異性接觸的機會增多，讓你有些眼花撩亂。已婚者與異性接觸時別太曖昧！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順的一天，適合奮起直追，不要讓自己太懶散喔！

【財富運★★★☆☆】

對金錢的態度較成熟，對金錢的利用更為合理，財運穩定。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 蘭花紫

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：心情很好，沒有什麼煩惱的事情。

【整體運★★★★★】

適合單身者向心儀的對象表白，對方易接受你的感情。人逢喜事精神爽，你對周圍的人都會顯得特別的友好，不妨讓大家分享你的喜悅。財運亨通，喜歡買彩券的朋友有機會中獎，不可貪多才好哦！

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人與戀人約會不要太過頻繁，保持一點距離和神秘感，更能增進感情。

【事業運★★★★☆】

研究心轉強，喜歡花心思去鑽研自己擅長的工作，你的專長會獲得很好的發揮機會。

【財富運★★★★★】

吉星、福星高照的日子，金錢上有錦上添花的機緣，得財不費力，多麼令人羨慕的運氣！還有小小的賭運唷。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-3:00pm 雪花銀

開運方位：正北方向

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