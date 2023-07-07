每日星座運勢／雙子勿浪費時間在家 異性緣超級旺

2023-07-07

牡羊座

短評：緬懷過去，但切忌沉迷於過去。

【整體運★★★★☆】

今天的你就好像是一支蓄勢待發的利箭，對愛情有著強烈的渴望；沉浸在過去的輝煌當中，卻又害怕失敗而顯得畏首畏尾，不敢付出行動；工作際遇平淡，無波無瀾，卻過得相當順利。

【愛情運★★★★★】

愛情運很棒，有實質的收穫，例如：收到小禮物啦，獲得有形的協助啦！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，今日宜裝迷糊，有錯就認錯，不宜與人爭長論短。

【財富運★★★☆☆】

今天你能根據對手的實力來決定大賭還是小賭，對於自己的賭資也能小心花用。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00pm 橄欖綠

開運方位：正南方向

金牛座

短評：焦躁的情緒讓你感到不安。

【整體運★☆☆☆☆】

今天情緒不太穩定，極易亂發脾氣，若不加以控制，你們的感情將面臨危機；財運還未降臨到你的身邊，把錢放在銀行裡更加穩妥；在工作以外的地方會偶遇同事，一個微笑、一句問候會帶來工作上的好運。

【愛情運★☆☆☆☆】

很容易受到異性誘惑，少應酬、多與伴侶互動，可有效減少感情困擾。

【事業運★★☆☆☆】

工作處在狀態外的一天，在迷迷糊糊之下，小錯誤接二連三發生的機率高。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，得財不順，出現金錢耗損難積存的跡象。生意人恐出現金錢困難，投資者要避免自信莽撞所造成的後遺症。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00pm 鈦晶金

開運方位：正北方向

雙子座

短評：今天可不要把大好時光浪費在家裡！

【整體運★★★★★】

桃花運極強，今天有參加婚宴的朋友，大可不必把自己當成配角，其實你也將是另一段良緣的主角；財運良好，會有大賺一筆的機會，宜瞄準時機，果斷一點；處於失業中的人，今天不妨出去走走，會有好機會。

【愛情運★★★★★】

異性緣超級旺，容易得到異性朋友的關照，也很適合參加團體活動喔！

【事業運★★★★☆】

今日事業運勢還不錯咧！多用腦袋瓜想想該如何運作，收起拖泥帶水的態度，便能有正面的收穫。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯！有小額的暗財、偏財運，適合藏私房錢。不要讓別人知道你有錢喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00am 祖母綠

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：總運很好。

【整體運★★★★☆】

今天很懂得與異性溝通，幾個笑話就能把對方逗得開懷大笑，彼此的好感不斷增進；滿腔的熱情在今天的工作上有充分施展的餘地；在朋友的聚會中會獲得不錯的投資機會，要好好把握。

【愛情運★★★☆☆】

感性的一面易突顯，單身者有機會在人群中遇到心儀的對象；有伴侶者激情滿滿，感情升溫。

【事業運★★★★☆】

很有上進心，明白只有努力工作才能獲得滿足，非常重視專業技能的提高與完善。

【財富運★★★★☆】

適合備妥投資計劃，再根據現實情況因應調整，可提高效率。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-1:00pm 蘑菇灰

開運方位：正北方向

獅子座

短評：遇事別著急，辦法總比困難多。

【整體運★★☆☆☆】

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道。進財遭遇空前的困難，不要著急，先做規劃，積蓄能量。工作任務重更要注意細節，如此才不會因小失大。

【愛情運★★☆☆☆】

容易因為一些事引起你對往日戀情的懷念及追悔；單身者可約異性好友出來談談心。

【事業運★★★☆☆】

很多事情擺在眼前，應分清事情的輕重緩急，有條理地進行，切勿因為貪圖個人玩樂而耽誤了工作。

【財富運★★☆☆☆】

少出入高級娛樂場所，若只顧著高興去尋求刺激的話，小心荷包一不留神就見底了喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00am 櫻桃紅

開運方位：正南方向

處女座

短評：今天需在工作上加強表現。

【整體運★★★☆☆】

事業運一般，若想有更好的發展，就要多加努力讓才能充分發揮，沒有坐享其成的好運。桃花運略差，在表達愛意時不可太直白，容易嚇到本想接近你的異性。財運較平順，上午是積蓄能量期，下午會出現樂觀的轉變。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運不太好，態度不要太強硬，如果態度硬邦邦的話，自己會吃悶虧的。

【事業運★★★☆☆】

接受任務時，要選擇適合自己的難度，量力而行，別太高估自己而達不成目標。

【財富運★★★☆☆】

別太投機，小心損財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00am 脆梅青

開運方位：正南方向

天秤座

短評：思維活躍，工作效率高。

【整體運★★★★☆】

今天能很快進入工作狀態，周圍的吵鬧也很難讓你分心，工作效果頗優，易獲得上司肯定。需抽出一些時間處理感情問題，特別是有伴侶的人，陪另一半用餐時多一點關懷，自顧自的會讓對方生氣喔！

【愛情運★★★☆☆】

出門前穿戴特殊的小配件在身上，能提升愛情運唷！

【事業運★★★★☆】

情緒激昂亢奮，對工作充滿了激情與衝勁，行動力佳，特別適合將積欠已久的事項一一解決。

【財富運★★★☆☆】

先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。有閒錢不妨拿點出來做人際關係，送禮物、請客來活絡感情。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-4:00pm 鈦晶金

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：今天處事宜低調，多忍讓會讓你獲得好運。

【整體運★★☆☆☆】

在與另一半的交往中，你有時憑直覺發表的言論，會在無意間說到對方的痛處。財運上難有適合的投資項目，在猶豫的邊緣徘徊著，不要強迫自己馬上做決定。精神狀態還不錯，可以趁今天處理一些比較消耗腦力的事務。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者易得到對方的理解與支持；單身者戀愛運不強，別把聊得來的異性當成戀愛對象。

【事業運★★★☆☆】

工作上有一些新的機會，但是你容易因礙於人情或其它壓力無法放手一博。

【財富運★★☆☆☆】

財務的損失多來自於迷糊，也有意外損財的機會，破財就看開點吧！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-1:00pm 艷棗紅

開運方位：西北方向

射手座

短評：愛情運勢極佳的一天。

【整體運★★★☆☆】

相信一見鍾情的人今天特別得異性歡心，桃花大有開放之勢。財運欠佳，必要時不妨為自己找個軍師。上司稍有不順，便會遷怒於你，面對工作應謹慎一些，以免成為無辜的受害者。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易結識笑容甜美、說話幽默的異性朋友；戀愛中的人與戀人約會的機會多。

【事業運★★★☆☆】

與人交流時，切忌滿口大話，一副無所不能、無所不知的樣子，否則你會被打入同事或客戶的拒絕往來名單中。

【財富運★★☆☆☆】

今日財務工作者在處理錢財時易出錯，宜放鬆心情，理清頭緒。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00pm 橄欖綠

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：平穩的一天，保持原狀就好。

【整體運★★★☆☆】

工作上力求表現，反而會吃力不討好，時機未成熟只會徒增煩惱，何不看淡一些呢？愛情進展不錯，戀愛中的人可以帶著戀人去湖心夜划小船，浪漫的情景為感情增色不少。找一件漂亮的裝飾品隨身佩戴，有助加強好運！

【愛情運★★★★☆】

期望另一半為自己做些改變，要運用一點小技巧來傳達給對方，太直、太生硬會讓對方難以接受！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太好，特別容易感受到小人的干擾。其實呢，只要能用正面心態面對接踵而來的小麻煩，就不會感受到有小人作祟囉！

【財富運★★★☆☆】

偏財運也不錯，有機會收到貴重的禮物。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-5:00pm 橄欖綠

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：疑人不用，用人不疑。

【整體運★★★☆☆】

工作中你過於小心謹慎，有些不信任他人，這對你的事業會造成很大的阻力；你在與伴侶相處時多運用同理心，讓你很容易揣摩、配合對方的想法，讓他感覺到你對他有多體貼；應把握市場脈動、看清變化趨勢，今天的投資收益很不錯。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者給對方很多的自由，甚至有些放縱，小心另一半變心喔！

【事業運★★☆☆☆】

顯得消沉，不知所措，對不確定的未來產生徬徨，渴望改變卻沒有方向。

【財富運★★★★☆】

眼光很不錯，可添置居家物品。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-3:00pm 薰衣草紫

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：切忌失去理智。

【整體運★★☆☆☆】

愛恨本只有一線之差，不可因一時的衝動而做出傷害對方的事情。財運較差，來路不明的財物只會帶來麻煩，別存在僥倖心理。學生族可以適當地做做家務事，不但可以保持居家環境衛生，還能鍛鍊你的自我管理能力。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中人多約會，創造浪漫氣氛，讓感情快速升溫；單身者別悶在家裡，出門就有機會！

【事業運★★★☆☆】

在工作中熱情洋溢，有機會接觸新的工作領域，但應謙虛一些，別太過自信。

【財富運★★☆☆☆】

財運弱，想存錢可能會困難重重。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00pm 葡萄紫

開運方位：正北方向

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