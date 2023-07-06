每日星座運勢／金牛注意與上司互動 不要耍性子喔

2023-07-06

牡羊座

短評：幸運的一天，擁有明確的目標。

【整體運★★★★★】

今天多花點心思打扮吧！買來的化妝品和漂亮衣服不要老是放在家裡擺著，今天正是它們幫助你的時候哦！投資風險較小，不妨去股市轉轉；知道自己想要的，勤快而努力，為工作日畫上一個圓滿的句號。

【愛情運★★★★★】

愛情運旺盛，適合主動出擊；老夫老妻呢，就不妨製造一點浪漫的情調吧！

【事業運★★★★☆】

今日事業呈現忙碌狀態，或許不會有即時效益，可是對往後的發展會有正面的幫助；只要積極一點，你的點子與想法容易受到肯定。

【財富運★★★★☆】

今日財運受到祖先、長輩的庇蔭。遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00pm 朝霞紅

開運方位：西北方向

金牛座

短評：有事別憋在心裡，敞開心胸與家人談談吧！

【整體運★★★☆☆】

情人的心意讓你有些捉摸不定，讓你多次產生放棄的念頭，今天是個好時機，不妨把想法說出來吧！財運良好，今天會有一種立竿見影的感覺。工作熱情較高，但缺乏機遇，埋頭苦幹時還需留意身邊的變化。

【愛情運★★☆☆☆】

雙方在相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

【事業運★★★☆☆】

工作上衝勁十足，很愛自我表現，但也顯得過於爭強好勝，容易引起同事的反感，需提醒自己收斂一些才好。

【財富運★★★★☆】

容易獲得異性的金援，別錯過機會。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00am 玉髓紅

開運方位：正北方向

雙子座

短評：情緒不穩，工作易走神。

【整體運★★☆☆☆】

今天易沉浸在玩樂當中，難收心投入工作，若不能及時調整情緒，將會頻頻出錯，給上司留下不好的印象。財運弱，不宜投機。愛情很甜蜜，戀愛中的人滿腦子都是浪漫的情境。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者對另一半的生活行蹤很感興趣，小心對方生氣；單身者易從朋友口中獲得愛情建議。

【事業運★★☆☆☆】

一大堆繁瑣的事情讓你忙得暈頭轉向，趕緊讓自己冷靜下來，避免情緒惡化。

【財富運★★☆☆☆】

在錢財上別投機，易被騙。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-3:00pm 薔薇粉

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：運勢平穩的一天。

【整體運★★★☆☆】

工作上有外出機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務。戀愛中的人有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，對你的感情有助益。資金周轉會出現吃緊的情況，可向父母求助解燃眉之急。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶者能坐下來好好溝通，遇事多能解決；單身者與性格迥異的異性特別有緣。

【事業運★★☆☆☆】

上級下達給你新的任務，對你而言會感覺有點難度，甚至會認為上司是在故意針對你。如果你能認真對待，這將是表現能力的好機會。

【財富運★★★☆☆】

在錢財上能收能放，才能不斷增多。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00am 琥珀橙

開運方位：東北方向

獅子座

短評：時來運轉。

【整體運★★★★☆】

戀情進展得相當平穩，送對方一個小禮物，還會得到意外的驚喜；甜蜜的愛情成為你財運的助力，讓你的投資略見成效；工作看來也很順利，但要注意一些細節，失手按下「刪除鍵」，就會讓你的努力付諸東流。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人約會頻繁，感情進展較順利，適合商談未來的計劃，易達成共識。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，當工作中遇到難題，一時找不到方向時，不妨虛心請教主管。

【財富運★★★☆☆】

你求財心切，反而容易造成更多的疏忽，尤其是在一些細節上，很容易出現失誤。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00pm 嫩芽綠

開運方位：正北方向

處女座

短評：情緒比較壓抑。

【整體運★★★☆☆】

心情感到壓抑，和戀人間缺乏溝通，但能得到對方的體恤；謹慎的投資，能讓你避開市場帶來的風險；工作上很難得到正常的發揮，緊張或煩躁的時候做做深呼吸，更能讓你靜下心好好工作。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻、戀人間感情相對平穩，沒有什麼大的問題產生；單身者異性緣佳，戀愛時機未成熟。

【事業運★★☆☆☆】

判斷力較弱，易受他人意見左右，應加強自我主觀意識，以免受他人影響而錯失機遇。

【財富運★★★★☆】

金錢支出較頻繁，不過貴人助力強，資金不足可向親友求助，多能如願。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00am 玳瑁棕

開運方位：東北方向

天秤座

短評：沒有負擔，做起事來也會感覺輕鬆很多。

【整體運★★★★☆】

飯後和戀人一起散散步，感情會更加穩固；擁有天時、地利的有利條件，生意上的洽談能夠順利的進行；工作一改平日的忙碌，可以忙裡偷閒，但不可就此鬆懈，被長官看到就糟糕了。

【愛情運★★★☆☆】

感情超級豐富的一天，很想黏住對方；沒有對象可以黏的，難免會出現寂寞的心情。

【事業運★★★★☆】

做事很有效率，容易找到又快又好的辦事方法，讓你能輕鬆應對突發事件。

【財富運★★★☆☆】

花錢比賺錢快，宜把錢交給貼心人管理。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00pm 水晶紫

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：自我調適，保持良好心態。

【整體運★★☆☆☆】

與普通異性關係能保持在很恰當的位置，與戀人的關係也很穩定。下班前會有突如其來的事情需要臨時處理，造成心情煩躁，平和對待便能順利完成。與久未聯繫的朋友通上電話，勾起許多往日的回憶，讓你很開心。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與心儀的對象相遇，可在聊天的過程中瞭解對方；已婚者進感情進展平順。

【事業運★★☆☆☆】

在工作上易受挫折，內心的不平靜讓你覺得周圍的人事物都是針對你。

【財富運★★☆☆☆】

財運不如意，不宜買賣。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-3:00pm 鉑金灰

開運方位：正北方向

射手座

短評：心情舒暢，閒暇之時可安排一些戶外運動。

【整體運★★★★☆】

今天情緒激昂，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方共進晚餐、看電影，感受兩個人的美好。工作上可以關注一些新的產品、市場或客戶，能夠有不錯的機會，而且能有效帶動財運。

【愛情運★★★★★】

戀愛中人特別容易得到伴侶的實質幫助，對方別出心裁的情意讓你很感動。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，在工作中多能保持愉快的心情，往往心情越快樂，工作效率就越高。

【財富運★★★☆☆】

今日出手大方、慷慨，所以呢，荷包有錢也不容易留住！適合請客來維持人際關係。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00pm 玫瑰紅

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：很有志氣，不服輸的一天。

【整體運★★★☆☆】

想要證明自己的能力，你便卯足了勁埋頭苦幹，對於旁人的挑釁也滿不在乎，辛苦付出頗有成效，也獲得了不少掌聲，讓你很有成就感。財運平順，適合開源。愛情運較弱，單身者會有心儀對象出現的機遇，但需主動才有希望。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中人少跟其他異性朋友互動接觸，否則會引來情人的不滿及妒意。

【事業運★★★★☆】

事業進展得十分順利，良好的口才使得他人都願意和你在工作上積極配合。

【財富運★★★☆☆】

潛藏的貪念一被引動時，恐因好大喜功導致判斷錯誤的危機。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00pm 深海藍

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：壓力過大，讓你的情緒有些低沉。

【整體運★★☆☆☆】

今天情緒比較激動，為了雞毛蒜皮的小事情也能和伴侶吵上一架，應該檢討檢討了。財運方面看起來對自己有利的項目，其實很可能只是鏡花水月。今天會碰到些意外事件，造成錢財損失，出門在外盡量小心。

【愛情運★★☆☆☆】

異性緣較弱，單身者少想戀愛的事，有時間獨自到自己喜歡的地方玩樂，會很有收穫。

【事業運★★☆☆☆】

想法頗多，並且藏不住話，但在工作會議中就應把握重點，要知道言多必失，以免給上司留下不好的印象。

【財富運★★★☆☆】

投資股票時往往在觀望的過程中錯失良機。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 祖母綠

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：顯得急躁，做事缺乏耐性。

【整體運★☆☆☆☆】

不要過多依賴於投資環境，盲目相信別人的推介，自己的實際情況才是你投資時應考慮的問題。工作上和上司在理念上有點分歧，容易造成不合，應小心自己的言行。可能的話今天就多動動身子骨，安排些健身運動會給你帶來好心情。

【愛情運★☆☆☆☆】

易感孤獨寂寞，可主動安排聚會，約朋友一起參加戶外活動，可提升愛情運。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，急躁、好大喜功容易惹得一身腥，乖乖的把份內事完成比較重要喔！

【財富運★★☆☆☆】

小氣財神附身，在小氣中雖可囤積財富，然恐使人際關係不佳。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00am 脆梅青

開運方位：西北方向

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