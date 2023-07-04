每日星座運勢／牡羊工作若效率不彰 容易落人話柄

2023-07-04

牡羊座

短評：事情進展不順，有延遲的傾向。

【整體運★☆☆☆☆】

工作運不佳，覺得自己不受重視，情緒波動較大，換個角度思考才能走出陰影。財運弱，不宜借出款項，小心有去無回。主動與朋友聯繫，與人群的互動讓你感受到強大的助力，不僅玩得盡興，還能獲得不少啟示。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情上衝突不斷的一天，保持距離，各自冷靜，可以避免一觸即發的火爆場面。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，工作上要專心點，如果拖泥帶水、效率不彰，很容易落人話柄。

【財富運★★☆☆☆】

別盡盯著那些看似誘人的利潤，風險評估可是當務之急。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00am 白鋼銀

開運方位：東北方向

金牛座

短評：試著從他人身上尋找突破點。

【整體運★★★★☆】

難以安於現狀，忽視眼前的美好，會使你瞬間失去現有的一切，而徒增失落感；財力受到威脅，因人際關係不佳而失去依靠，以致進展較為困難；工作難度越大越能激起你的鬥志，令你斬獲頗多。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，單身者在外出辦事的途中，易與幽默開朗的異性結緣，可望發展一段戀情。

【事業運★★★★☆】

表現慾比較強烈，對於表現自我的機會敢去據理力爭。不過得注意表達方式，以免遭人排擠。

【財富運★★★☆☆】

貴人運強，缺錢需要周轉時，不妨想想哪些長輩、舊識可以提供協助。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：東北方向

雙子座

短評：你不理財，財不理你。

【整體運★★★☆☆】

愛情方面，很想突顯自己強勢的地位，易給對方帶來壓抑感，溝通會有阻礙；財產需要及時的打理，有計劃的消費才能達到收支的平衡；工作時有機會偷懶，忙裡偷閒能讓你緩解壓力，但不可過於鬆懈。

【愛情運★★☆☆☆】

尊重彼此的觀念是很重要的，不要一口就否決對方，也不要擺出漠視的態度。

【事業運★★☆☆☆】

情緒較起伏，小心因此而做出錯誤決定，應多與前輩或上司商量。

【財富運★★★☆☆】

犯清高是損財的原因，當別人要給予你或協助你，你會把財神往外推。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00am 脆梅青

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：微笑是你的殺手鑭！

【整體運★★★★☆】

你的微笑在異性面前極具殺傷力，不妨在心儀對象面前露兩手，輕易就能俘獲他的心。今天很會帶動公司的氣氛，在輕鬆的工作環境下，工作起來也特別順心；但財運較弱，高額的投資很難得到同等的回報。

【愛情運★★★★★】

今日的你表面正經，內心對愛情卻非常狂野，那就努力的放電並製造一點樂趣吧！

【事業運★★★★☆】

易得幸運女神眷顧，不妨卯足勁將前幾天的疑難問題逐一解決。

【財富運★★★☆☆】

沒有什麼特殊的得財管道，千萬別做白日夢，辛勤付出才可望有收穫。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00pm 白鋼銀

開運方位：東北方向

獅子座

短評：相當普通的一天，諸事平和。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作方面容易遇到他人向你求助，善解人意是你提升人氣的關鍵，別吝嗇施以援手。愛情方面比較平靜，彼此享受著平淡的浪漫。領悟力頗強，晚上可抽出時間安靜的讀書做學問，收獲頗多。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會因親友介紹而結識不錯的對象；戀愛中人要注意因錢財而產生糾紛。

【事業運★★★☆☆】

有機會扮演智多星的角色，你的主意會給同事很大的啟發，對他的工作幫助很大，而你以後也很有可能得到他的幫助哦！

【財富運★★★☆☆】

貪念越重，損失越是慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 鈦晶金

開運方位：正西方向

處女座

短評：說到不如做到。

【整體運★★★★☆】

說話語氣過重，易讓對方誤解你的想法，因此易與戀人發生口角；嫌隙還是及時修復為好，時間太長會讓感情受損。生意人的人氣較旺，但關鍵時刻卻難得幫助。工作有條不紊的進行，提出的方案或建議也容易被長官所採納。

【愛情運★★☆☆☆】

情慾難耐，你對主動撲上來的桃花少有抵抗力，很容易陷入一段虐戀。

【事業運★★★★★】

事業運頗優，工作上事事順心，心情多能保持在愉悅的狀態中，可能還有機會跟同事去享受一頓可口的午餐呢！

【財富運★★★☆☆】

普通的一天，專心的工作吧，不適合處理或計劃財務問題！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 湖水綠

開運方位：西北方向

天秤座

短評：眼見未必為實。

【整體運★★☆☆☆】

即使他心有所屬也不代表自己毫無機會，拿出勇氣，阻礙其實只是自己給自己設的路障；理財易有自欺欺人的愚蠢表現，幸而有貴人從旁指點，方才避免損失；腦海裡有一連串的計劃，卻會因找不到合適的合作夥伴而擱淺。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者感到不安，很想找個知心異性聊聊，只希望有人靜靜聽你說話、靜靜陪著你。

【事業運★★☆☆☆】

今天有什麼好意見就大膽地表達，這樣才不會輕易錯過機會。

【財富運★★★☆☆】

賺錢勞心費力，需要主動與人競爭方能得財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 祖母綠

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：衝動和率性是一體兩面。

【整體運★★★☆☆】

從事翻譯工作的人，今天有機會邂逅異域桃花，新鮮感易讓你失去理智，切忌忽視現實問題。工作中容易因衝動而冒犯到同事，但你的坦誠又會讓對方很快原諒你。財運不錯，跟風投資也會獲得盈利機會。

【愛情運★★☆☆☆】

今日適合獨處，一個人安靜地待著，想想人生。唯獨不適合去約會唷！

【事業運★★★☆☆】

尋找捷徑的確能縮短到達成功的距離，但投機取巧會適得其反，千萬不要有投機心理。

【財富運★★★★☆】

財運旺盛。有儲蓄的話，你不妨去做些投資，可望賺到一些意外之財喔！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00am 瑪瑙黑

開運方位：正西方向

射手座

短評：感情困擾多，應把重心放在其他事務上。

【整體運★★★☆☆】

今天談感情易受挫，全身心投入到工作中反而能有所收獲。工作上稍微收斂強勢，特別是與上司溝通時，多表現服從才能讓工作更順利。財運佳，對現金交易特別有利，適合採取快進快出的賺錢方式。

【愛情運★★☆☆☆】

你用心良苦，但一些地方差強人意。愛對方，卻往往忘記也要愛對方身邊親近的人。首先要贏得廣泛的人緣，然後才容易贏得對方的真心。

【事業運★★★☆☆】

凡事別老是去做無謂的過度讓步，你的付出和寬宏大量換來的只會是對方幼稚的自得其樂。

【財富運★★★★☆】

財運頗優，生意人多與老客戶聯繫，有機會談成一筆大生意。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00am 寶石藍

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：過於專注一件事，有可能讓你忽略很多東西。

【整體運★★☆☆☆】

今天桃花旺盛，出門易邂逅美滿愛情，彼此欣賞，情愫漸生。理財上你顯得漫不經心，即使有好的機會，也會很容易錯過。工作方面，你的心緒似乎沒有放在這上面，迷迷糊糊很容易發生一些不該有的錯誤。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半的包容度下降，易因小事而爭吵；單身者易受感情困擾，你愛的人不愛你。

【事業運★★☆☆☆】

叛逆心較嚴重，喜歡獨立思考，卻不樂意接受他人幫助，對別人的指指點點，哪怕是善意忠告也會很反感。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，不宜投機，應把心思放在工作上，付出勞動才有收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 石榴紅

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：財運低落，為錢苦惱的一天。

【整體運★★☆☆☆】

今天花錢顯得有些不計後果，易造成囊中羞澀，經濟壓力較大。情緒不佳，但別把壞情緒帶給另一半，小心兩人的關係因此而鬧僵。調整好心態，去風景秀麗的地方散散步，可讓心中的烏雲散去。

【愛情運★★☆☆☆】

思緒頗多，面對感情問題容易鑽牛角尖，或是臨場退縮，桃花靠近時易動搖。

【事業運★★☆☆☆】

情緒顯得很焦躁，做事、說話都缺乏耐心，容易把不愉快的情緒發洩到周圍的人身上，導致與他人引起爭端。

【財富運★☆☆☆☆】

財運一團混亂，有拿捏不清輕重緩急的傾向，出門前還是別帶現金或信用卡唷！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00am 橄欖綠

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：運勢居高不下，能輕鬆應對各種事務。

【整體運★★★★★】

有伴侶的人有說不完的情話，彼此都能碰觸到對方最柔軟的心房；單身者多向外活動，會有特殊的姻緣際遇。工作上有機會發揮專業技能，一展絕活，很有成就感。財運順暢，稍加運作就能有不錯的進帳，對商務、業務、開發工作者影響較大。

【愛情運★★★★☆】

異性緣還不錯，在外活動容易得到異性的青睞。

【事業運★★★★★】

你有嚴謹的思想能力，談判時能應對自如喔！

【財富運★★★★☆】

財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞耕耘、與人競爭。對於頭銜大、職位高的人來說，幫助較明顯。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-5:00pm 玫瑰紅

開運方位：東南方向

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