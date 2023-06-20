下半年轉運靠端午！命理師湯鎮瑋教「居家5招」除穢又招財

國曆6月22日就是端午節(農曆5月5日)！命理師湯鎮瑋老師分享影片「一定要知，2023雙春端午招財轉運秘法！」，上半年你過得好嗎？下半年要承先啟後，年中想要招財轉就要看端午節這一天了。端午節是一個重要的關口，上半年如果過得不怎樣，快趁著端午節跟老師學這幾招，送走穢氣，下半年迎接財運。

端午節招財轉運步驟：

▎搶財氣

端午節財庫最旺的時間點在辰時，也就是早上七點到九點，建議這時間帶一包新米去拜土地公，大包或小包米都可以，因為要「換新米、造財庫」，2023下半年就能「五穀豐登，好運到」。

拜完土地公後，要把米帶回家，要把米放進廚房米甕，米甕最好是陶瓷材質，大小都可以。如果家裡平常不開伙，可以把拜完土地公的米整包放在米甕裡，不拆封也沒關係。把米甕放在廚房進門的45度角，也就是財位。或是放在爐灶火爐的下方的櫃子裡也可以。如果上面不行，也可以把米甕放冰箱上。

如果是沒有宗教信仰的人，或是不拿香的人，無法拜土地公，建議早上7點到9點到提款機或銀行領錢，譬如領一千元或是領五色鈔，象徵性「引財氣」。領錢之後，可以把錢放進米甕當底或是放進聚寶盆，等於把錢更新，下半年食祿豐收、財運豐收。

▎催財運

催財運最重要就是「煮財水」，一年三個日子「煮財水」效果最好，分別是立春、大年初一、端午節。今年老師也會在端午當天11時，直播帶領大家一起煮財水，搶時頭能量最強，催旺財氣，讓錢財進來。

煮財水要準備新台幣168元，取其「一路發」好兆頭，一元、五元、十元、五十元硬幣都可以湊出168元，如果是外國人幣值不同，16.8元也是可以，甚至88元的數字也可以。

煮財水，建議午時，也就是11點到12點半這段期間午時水能量最強，中午也可以。如果這時間沒空煮，當天也有幾個吉時可以參考，午時中午11點到1點，戌時晚上7點到9點，都是財庫能量比較強的時晨，煮財水效果好。

怎麼煮財水呢？

準備168元的硬幣、準備金屬鍋子，要接午時水，電磁爐或瓦斯爐皆可，在廚房煮更好，可以迎接火神的力量。硬幣放入鍋子，等水滾之後要聽到錢幣在鍋裡翻滾，要有叮叮噹噹的聲音，大概五到十分鐘，要讓錢滾動，水的蒸氣要催發出來。

趁著整鍋財水有蒸氣的時候，把水放在端午節當天財神的位置「東方」，也就是早上太陽升起的方位迎接財神，如果東方有窗戶或大門，建議要打開，代表「金生麗水，風生水起」，可以催旺財氣，迎請財神。整鍋財水大概放兩個鐘頭以上，等待冷卻。

財水冷卻後，裝玻璃瓶或寶特瓶都可以，切記這個財水不能喝，只是取好兆頭，財水瓶上可以寫「2023年端午財水」，也可以寫上自已名字或是想祝福的人的名字。財水滿一年後就才可以倒掉，去年端午的財水，建議可以倒在廚房水槽，代表「財入庫」，也可以倒入家裡的盆栽，取其生生不息寓意，也可以倒居家風水的流水盆，但切記財水不能倒馬桶、倒水溝。

財水一般建議放大門後，地上或是門後的櫃子裡外都行，另外，煮財水的錢幣，是可以重複使用的，去年煮過今年再煮一次也OK。煮過的錢幣，建議放在聚寶盆或存錢筒，錢幣也可以放在櫃子變成財櫃，有吉祥寓意。

準備五色豆

想要加碼的人，還可以準備五色豆。五色豆是綠豆、紅豆、黃豆、白豆(或薏仁)、黑豆都可以，容器最底層先放個紅包，裡面可以裝一百元或是五色鈔，接著依序一層層放豆子，最下面綠豆，依序紅豆、黃豆、白豆、最上面是黑豆，各層都約瓶子的五分之一，記得要加蓋。五色豆請放在抽油煙機上方或爐灶下面，或是廚房角落也可以。至於去年的五色豆，可以埋進家中盆栽的土裡回收處理。

▎除穢氣

端午要接午時水，「午時水」是一年中陽氣最旺的那天的水，相傳午時水可以治百病、除穢氣，依據民間習俗，長年的無名病痛，可以用午時水煮藥來吃，效果會很好。午時水可以煮藥、配藥、除穢，會趕走病氣，有好兆頭。

午時也就是中午11點到下午1點，如果當天天氣好，太陽能輛強，建議日正當中要曬衣服，尤其是運氣不好的更要曬衣服，曬完太陽衣服熱熱的，晚上洗完澡就換穿這套衣服，就能換新運除穢氣。想除穢，也可以準備喝的午時水，將煮開的水裝在玻璃瓶或非塑膠容器，趁著午時把水瓶放到太陽下曬曬，這個水是可以拿來喝的。

▎煮五寶草

收集午時水，晚上洗澡可以拿來泡澡，甚至可以把午時水和五寶草一起煮。五寶草是指香茅、抹草、艾草、芙蓉、薄荷等，都是陽氣很旺的植物，和五寶草一起煮滾過的午時水，可以除穢。

如果覺得最近不太順遂，穢氣很重，可以用午時水煮五寶草來泡澡，如果家中沒有浴缸，可以用五寶草水滾過的午時水拿來泡腳，或是象徵性從頭到腳噴灑，或是噴灑在家裡外各角落，將午時水灑一撒或是以葉子灑淨，幫家裡除穢氣。

▎戴紅繩或五色繩

以上儀式做完，建議身上可以戴五色繩或紅繩保平安。如果紅繩或五色繩自然斷掉，就是擋災、避邪、擋煞，如果覺得不方便可以戴琥珀。俗話說，「千年琥珀，萬年蜜蠟」，戴紅繩、五色繩當作結界，上半年的不好氣場不要帶進下半年，如果不方便帶飾品，穿紅色衣服、紅內褲也是可以的。

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