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舊愛最美？12星座「最容易和前任復合」 天蠍熱情忘不了、這星座攻勢讓人無法招架

聯合新聞網／ 綜合報導
有些星座的人特別容易和前任復合。圖片來源／ingimage
有些星座的人特別容易和前任復合。圖片來源／ingimage

有時即使分手了，但在偶然的機緣下，還是可能有復合的機會。日本網站「占TV」近來就分析12星座，排行最有可能和舊情人復合的星座有哪些。

第12名 牡羊座

牡羊座性子急，當和前任斷了聯繫之後，就會放棄這段感情。

第11名 獅子座

獅子座就算眷戀舊情人，自尊心也不允許他們主動回頭。

第10名 金牛座

金牛座容易想太多、猶豫太久，錯過了復合的好時機。

第9名 水瓶座

水瓶座要斷就會斷得徹底，反而會產生眷戀的會是對方。

第8名 射手座

射手座喜歡速戰速決，要是真的有機會，也會立刻行動。

第7名 處女座

處女座雖不擅長主動出擊，但會保持聯絡關係，保有一絲復合機會。

第6名 雙子座

雙子座如果想要復合就會直說。只要一場開心的約會，就能忘掉過去的不愉快。

第5名 魔羯座

魔羯座若想復合，就會擬定好完整的戰略計畫，像是定期傳訊問候或製造偶遇等等來提升成功率。

第4名 巨蟹座

在舊情人遭遇低潮時，巨蟹座的暖心問候，可能會讓對方重燃復合希望。

第3名 天秤座

桃花運旺的天秤座，比起自己主動要求復合，更容易會變成「不知不覺復合了」。特別是他們懂得維持住氣氛，即使在分手之後，彼此也能當好朋友，或在社群網站上保持聯絡，保留了復合的機會。

第2名 天蠍座

天蠍座在感情裡非常熱情，即使分手了，舊情人也多半會對天蠍念念不忘。特別是如果看到天蠍和其他人在一起，更可能會產生嫉妒的心情，讓對方主動來要求復合。

第1名 雙魚座

雙魚座屬於難以忘懷舊情人的類型。即使在分手後，他們還是會找各種藉口，想方設法和前任聯繫。甚至還會使用眼淚之類的攻勢，讓對方招架不住，最後還是決定復合。

星座 分手 約會

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