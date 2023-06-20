舊愛最美？12星座「最容易和前任復合」 天蠍熱情忘不了、這星座攻勢讓人無法招架
有時即使分手了，但在偶然的機緣下，還是可能有復合的機會。日本網站「占TV」近來就分析12星座，排行最有可能和舊情人復合的星座有哪些。
第12名 牡羊座
牡羊座性子急，當和前任斷了聯繫之後，就會放棄這段感情。
第11名 獅子座
獅子座就算眷戀舊情人，自尊心也不允許他們主動回頭。
第10名 金牛座
金牛座容易想太多、猶豫太久，錯過了復合的好時機。
第9名 水瓶座
水瓶座要斷就會斷得徹底，反而會產生眷戀的會是對方。
第8名 射手座
射手座喜歡速戰速決，要是真的有機會，也會立刻行動。
第7名 處女座
處女座雖不擅長主動出擊，但會保持聯絡關係，保有一絲復合機會。
第6名 雙子座
雙子座如果想要復合就會直說。只要一場開心的約會，就能忘掉過去的不愉快。
第5名 魔羯座
魔羯座若想復合，就會擬定好完整的戰略計畫，像是定期傳訊問候或製造偶遇等等來提升成功率。
第4名 巨蟹座
在舊情人遭遇低潮時，巨蟹座的暖心問候，可能會讓對方重燃復合希望。
第3名 天秤座
桃花運旺的天秤座，比起自己主動要求復合，更容易會變成「不知不覺復合了」。特別是他們懂得維持住氣氛，即使在分手之後，彼此也能當好朋友，或在社群網站上保持聯絡，保留了復合的機會。
第2名 天蠍座
天蠍座在感情裡非常熱情，即使分手了，舊情人也多半會對天蠍念念不忘。特別是如果看到天蠍和其他人在一起，更可能會產生嫉妒的心情，讓對方主動來要求復合。
第1名 雙魚座
雙魚座屬於難以忘懷舊情人的類型。即使在分手後，他們還是會找各種藉口，想方設法和前任聯繫。甚至還會使用眼淚之類的攻勢，讓對方招架不住，最後還是決定復合。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言