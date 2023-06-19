本週「血型+生肖」財運最旺TOP5！A型這生肖「財運滾滾來」：有大筆收益

在本週前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人將接獲緊急訂單，短時間內獲取豐厚收入，有人則能轉換跑道，讓自己的薪資三級跳，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬猴

所謂此處不留爺，自有留爺處，如果你對於目前的工作感到不如意，想要轉換跑道，本週就是你開始探索新世界的的時候了，自己不要猶豫，趕快上網尋找工作，有機會找到適合自己且薪資優渥的公司，在那邊你可以發揮才能，得到成就感，並讓自己的薪資三級跳。

第四名：血型A型+生肖屬龍

從事設計相關的工作者，例如程式設計、服裝設計、珠寶設計等，這週可是燒腦的一週了，你將會接到來自客戶的緊急案件，而且還是以最速件要求，需要你在短時間內完成工作，當然收益也會非常豐厚，所以在這段時間，請拿出最專業的能力，好好面對這腦力激盪的一週。

第三名：血型A型+生肖屬狗

本週的你，將有不錯的財運滾滾來，但是體力上的負荷極為龐大，尤其是對於從事維修或是保養機械的人，例如汽修方面，會有客戶不約而同的在同時間內出現，或是冷氣保養會接下一棟大樓的案件，這些突如其來的工作，將會為你帶來大筆的收益，但是加時加班在所難免，請一定要打起精神，千萬不要出錯。

第二名：血型O型+生肖屬羊

在經營網路販售相關的人來說，本週有機會遇到合作廠商的洽談，對方會帶來不錯的商品，並提供相當優惠的分成給你，請你一定要好好把握，並重視這段合作關係，因為該商品不僅能帶給你豐厚的利潤，而且能夠長長久久，在未來有機會成為你的主力商品，替你持續累積財富。

第一名：血型B型+生肖屬鼠

本週的業務工作者要出運了，將會得到一筆相當鉅額的訂單，特別是在醫療相關的工作者，如藥商或是醫療器材的業務，有機會跟醫院簽訂合作項目，雖然這是一個豐碩的成果，但是在往後的供貨中，一定要多加謹慎，必須保持良好的產品控管，除了能維持商譽外，更能保有長期合作的關係。

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