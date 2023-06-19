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唐綺陽星座運勢週報：桃花八卦滿天飛！天秤把握升官運 雙魚感情別退縮

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報6/19-6/25】

星象影響：冥王逆行魔羯、土木有相位、海王星停滯雙魚、金火獅子更趨近、太陽進巨蟹

冥王星逆行魔羯，事情講究秩序，在上位者或有力人士的失序之處，容易被大眾檢討。土木有相位，金錢、民生議題被凸顯，關注社會上有困境的人。海王星停滯雙魚，引發眾人關心藝文界、醫療方面和默默奉獻者的狀況，重視毒品、流浪者相關議題。金火獅子更趨近，眾人熱衷大型活動，桃花八卦滿天飛，須注意孩童安全。太陽進巨蟹，夏至來臨，節氣轉換能量場轉變，要注意說話方式，避免傷人傷己。

12星座個別運勢：

金牛：受批評就把自己做到最好，感情受挑釁別急著回應

雙子：資源缺乏要務實面對，約會的計劃容易掃興

巨蟹：工作上總缺臨門一腳，感情要互相體諒

獅子：就事論事別太敏感，另一半的言語別太介意

牡羊：事業上有利於居家餐飲類別，關心另一半要注意分寸

處女：工作上盡己職責就好，感情上須協調價值觀

水瓶：職場出現女性對手，談感情女方較強勢

雙魚：工作上要好好抓住機會，感情上別退縮而錯過

天秤：工作表現佳、把握升官運，感情也人紅氣勢旺

天蠍：與朋友共事是工作上首選，戀情可從友誼開始

射手：開始把錢當一回事了，打理外表可增加桃花

魔羯：工作上可扭轉乾坤，感情上與前任有緣

星座運勢 唐綺陽 每週星座運勢

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