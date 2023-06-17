廣末涼子出軌！算命師看「渣女」4面相特徵：臉圓性慾超強

日本已婚女星廣末涼子被日本週刊拍到與人夫，現年45歲的米其林一星名廚鳥羽周作在酒店密會。起初極力否認不倫戀，但14日事情卻180度轉變，廣末涼子與鳥羽周作竟雙雙承認出軌一事，令不少網友怒罵她是渣女。

廣末涼子在IG貼出道歉聲明，對於讓鳥羽家人受到傷害感到抱歉，並向自己3名子女說對不起，廣末涼子的經理人公司亦對她作出無限期活動停止處分，即時暫停她所有演藝工作。人夫鳥羽周作則在Twitter承認說謊，他對於廣末的家人、相關人士，以及餐廳客人與員工相當抱歉。

男女感情事本難分對錯，但已有另一半仍出軌都會被界定為「渣男」、「渣女」。「渣女」可以從面相看得出來嗎？有韓國算命師分析4種經常出軌的女生擁有的面相特徵，大家不妨留意下自己或心儀女生，是否有這些特徵。

(1) 嘴唇厚厚

嘴唇在面相學之中，是最能反映一個人是否經常出軌的證據。如果女生擁有又大又厚的嘴唇，代表她對性的感覺特別敏感，亦十分享受性愛。除此之外，嘴唇厚的女生，多數是大方、有品味、不過同時又帶有傻氣的人，這樣的魅力特別能吸引男生。

(2)大耳

雖然有指耳越大，福就會越多，不過在異性關係來說，大耳是一個不太好的特徵。耳越大的女生，成功被異性誘惑的機會就越高。不過，她們較堅持只能和戀人才會發生性關係，就算思想已被勾引，肉體上出軌的機會不大。

(3)鷹鼻

鼻頭越彎的人，就代表越多情慾，所以出軌的可能性亦越大。不過，擁有鷹鼻並不代表一切！這一點要和眼睛的特質一起看才準。眼睛看上去能給人善良的感覺，就是「安善口鼻」，加上鷹鼻的話，代表她是一名非常有能力的人，而且能聚富。相反，如果眼睛看上去可怕又兇惡的話，就是「安惡口鼻」，代表她擁有騙人的特質，而且出軌的可能性非常大。

(4)圓臉

臉型圓圓的女生，代表性慾非常旺盛。她們對性的看法是自由和開放，一旦被異性誘惑便很容易上當。在面相學上，圓臉的女生擁有樂觀的性格，在感情上亦是被支配的一方。另外，她們的心情起伏很大，而且性格亦放蕩。

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文章授權轉載自《香港01》