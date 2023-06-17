壞脾氣星座TOP6！這星座果然穩坐第一？

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「火爆星座」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的火爆星座排行。

每個人在遇到不順心的事時，多少都會感到煩躁易怒，不過好像就是有那麼幾個星座的朋友特別暴躁、絕對不可以招惹。你是否也對星座深信不疑？是否有注意過脾氣比較差的朋友是什麼星座呢？快來看看他們是不是上榜的其中一員吧！

牡羊、天蠍最火爆，穩重的金牛竟也排第三！ ▲ 網友熱議 TOP6 火爆星座 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友針對火爆星座的相關話題討論，發現「牡羊座」是網友熱議的火爆星座第一名。有網友分享自身與牡羊座女友的相處經驗，表示牡羊座的情緒來得又急又快，擋都擋不住，但同時也很快就消氣了，引來網友分享類似經驗「牡羊真的火爆，但也很容易消氣，而且要記得絕對不能使用冷暴力」，同時也建議「牡羊真的吃軟不吃硬，撒嬌一下應該就可以了」，足見在許多人眼中最為火爆的牡羊，或許只是一個情緒來去匆匆的豆腐心，下次再有類似情形，就可以參考網友提到的低姿態戰術來求和。

天蠍座也是許多人在說到「火爆」、「脾氣差」等關鍵詞時，腦中會浮現的星座之一。一名網友因為跟天蠍男友吵架後對方鬧失蹤且都不接電話、不回訊息感到很困擾，發文詢問網友想法，令許多同樣與天蠍交手過的網友感到相當有共鳴，紛紛表示「天蠍不管誰對誰錯，就是要我們主動先示好」、「天蠍不會主動說開，就算有錯也會嘴硬」，可見天蠍的倔脾氣也是許多網友有目共睹。建議在與天蠍男女相處遇到瓶頸時，不妨試著先低頭，等到對方願意開口時再理性溝通，或許會是更有效率的方法。

聲量排行第三的火爆星座則為令人出乎意料之外的「金牛座」。金牛座平時給人穩重、成熟的形象，事實上若金牛座發起脾氣來，也會令人望而生畏。網上有人因為惹金牛座朋友生氣，希望有辦法與其和好而發文請益網友意見，就有一名自稱金牛座的網友表示「金牛座擅長逃避，若冷處理就是不知道該如何面對，道歉時可別想耍小心機」，若真的不慎讓金牛座生氣了，最好的方法就是真誠地向對方道歉，相信在彼此冷靜溝通後，就能解決問題、重歸於好。

星座是許多人在面對未知時常使用的參考依據，也在各方面指引了迷茫的民眾，但在參考的同時要記得不能過度迷信，也不要「以星座取人」，而錯失能夠與你相伴的知心好友喔！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「網友熱議六大火爆星座」相關討論則數。觀測期間：2023/03/05~2023/06/04，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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