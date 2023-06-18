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心理測驗／想發財卻沒有頭緒？ 阿拉丁神燈測出你賺大錢的機會在哪

聯合新聞網／ 綜合報導
透過想像如何得到阿拉丁神燈，反映出賺大錢的可能方向。圖片來源／ingimage
透過想像如何得到阿拉丁神燈，反映出賺大錢的可能方向。圖片來源／ingimage

很多人都夢想著有朝一日能賺大錢，過上享受的日子，但該如何能大發一筆，卻始終摸不著頭緒。日本網站「占TV」最近就分享一則心理測驗，測出如果想賺大錢，應該要怎麼做才行。

請問：想像你拿到阿拉丁神燈，成為了千萬富翁。那麼，你的神燈會是如何得到的呢？

A 在古董市場裡買下

B 在儲藏間中發現

C 幫助他人獲得的贈禮

D 妖精送你的禮物

選擇A「在古董市場裡買下」的你，是選項內唯一靠自己花錢，獲得阿拉丁神燈的人。這代表你想要賺到大錢，不能倚靠他人，而是得靠自己的雙手打拚，在事業獲得一番成就。不過你有了錢，也有容易花掉的毛病，因此得好好學習理財，管控財務的支出才行。

選擇B「在儲藏間中發現」的你，代表著你賺大錢的希望，來自於你的家族或者興趣一類。好比說繼承到家中的大筆遺產，又或者得到親人的出手金援等等。另外，好好培養你的興趣，或許就在將來，它將成為人生第二次的重大財源。

選擇C「幫助他人獲得的贈禮」的你，反映出你賺大錢的來源，很可能來自人際關係。透過運用人脈，很可能會幫助你的事業往前邁進一大步。越是認識到更多不同的人，越是能夠拓展版圖。就算不是當老闆，也可能會因此得到不少機會，從而增加收入。

選擇D「妖精送你的禮物」的你，賺大錢的機會只能守株待兔。事實上，妖精是虛構的奇幻生物，因此想等妖精出現不切實際，就像守株待兔，也很難真的等到兔子一樣。這也反映出你的內心裡，即便有所渴望，但或許根本不相信有能夠賺大錢的一天。缺乏行動的結果，也只能看哪天會不會中樂透，或者真在路上撿到錢了。

樂透 理財 心理測驗

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