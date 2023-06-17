下周生肖運勢／雞有貴人、馬賺快錢、蛇別宅在家快出門

命理專家曼樺老師分析，6/18-6/24各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

NO1.雞

本周運勢順風順水，為第一名。職場上班族，工作成績出彩，行事如虎添翼，且有貴人相助。

NO2.龍、猴

龍：本周運勢上升，遇強則強，為第二名。人緣頗佳的你，工作愉快，外務更加忙碌。是好運的兆頭。

猴：本周運勢不錯，同為第二名。心中想法終於可以落實，懸宕已久案子定案，全心全力付出吧。

NO3.蛇、馬

蛇：本周運勢越發強大，為第三名。信心強大，面對的環境雖然是暗潮洶湧，但你快刀斬亂麻做出決策，令人佩服。

馬：本周運勢積極進取，同為第三名。自由工作者有很多想法與靈感，只要循序漸進落實，都能創造後續財源。

【財運前三名】

NO1.雞

本周財運來自於貴人的幫忙，跨業，合作，才能真正把市場的餅做大。微利時代，蒼蠅肉也是肉，現金為王。

NO2.馬

本周財運收入屬於快錢，許多意想不到的好運到來，結論還是長期以來市場口碑與專業能力，才是真正實力。

NO3.猴

本周財運不俗，努力結果在當下。金錢是與時間賽跑的，把握時間就能節省成本，效果檢驗。

【愛情運前三名】

NO1.雞

單身者本周桃花盛開，做完微創小針美容，心情開朗。上班環境人緣變好，下班後邀約不斷，你覺得太值得了。

NO2.龍

愛情運甜蜜，女友和家人終於要見面，你心裏忐忑不安，真希望爸媽能接受她，順利走向結婚禮堂。

NO3.馬

單身者愛情運小升，興致來由買了另一半喜愛的飾品送她，意外的驚喜讓她充滿，幸福感也增加不少。

【健康運前三名】

NO1.雞

健康運勢不凡，精神飽滿 。飲食上有挑食習慣，還是要營養均衡，多補充各種維生素，才有源源不絕的好體力。

NO2.猴

健康運不錯，利用假期戶外踏青旅遊，吸收芬多精，眺望遠山，看看綠色植物，身心大紓解 。

NO3.蛇

健康運還好，假日至想宅在家裡，建議不可。無論上山下海，哪怕是去健身房都可以不要待在家裡。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。