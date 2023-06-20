快訊

航空股漲不停！網曝「最狂巧合」複製海運股走勢：大谷翔平概念股

安卓手機預設APP「塞一大包」好煩？內行曝1關鍵：這才重要

烏克蘭的台灣兵戰記：「戰爭不浪漫，但我做了正確的事」

「愛情遲鈍王」總聽不懂暗示？土象三憋全上榜 兩火象星座超意外

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為示愛示意圖。圖片來源／Ingimage
圖為示愛示意圖。圖片來源／Ingimage

有沒有覺得有哪幾個星座，不管你明示、暗示都Get不到你的心意。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「『星座』12星座誰是感情裏的「遲鈍王」‼️是真遲鈍？還是…只是裝傻？」，建議可以參考太陽星座、金星

▎牡羊座 直球對決

牡羊座的遲鈍點，是在於他們有沒有喜歡對方，否則無論男女，牡羊座都只會把對方當成好兄弟。牡羊座不喜歡廢話連篇，如果當他們今天對你沒感覺，他們反而會覺得你是個怪人。

但是當今天牡羊座對你有感覺的時候，完全是另一種狀況。他們遇到自己喜歡的人，會主動去做球給對方接，如果牡羊座一直沒有得到回答，他們才會主動表達。當今天看到愛面子的牡羊座直接出擊，就代表他是真的很喜歡你。

所以牡羊座只在乎自己喜歡的人，對於自己沒有感覺的人無論對方再怎麼出招，牡羊座都會像一塊大石頭，完全不為所動。

▎獅子座 討厭猜猜看

獅子座也是一個「我喜歡最重要，別人喜歡我不甘我事」的星座，他們在面對感情很直觀，但是他們礙於面子，常常愛假掰，想出手又怕失敗。

對獅子座達愛意時，請你不要繞來繞去，他們討厭麻煩的戀情，很討厭在感情中猜東猜西，直接一點的表達或是明確的暗示反而更加分，讓獅子座欣賞你的這份勇敢。

獅子座遲鈍的點，是他們喜歡跟大家當好朋友，也因為這樣常常在愛情跟友情之間，自己也有點模糊。有時候在第一時間碰到對自己好的人，除非對方超級明顯地表示，讓他覺得自己特別的，否則獅子座會認為你應該就是個好人，對大家都這樣。

▎金牛座、處女座、摩羯座 各有盲點

慢熟型的金牛座，當他們喜歡一個人的時候，對方可能要很久才會發現，因為他們習慣把感情留在心底，所以也常常錯過黃金時期。而金牛座的遲鈍點在於沒有自信，也會懷疑對方喜歡他只是想利用他。

平常精明幹練的處女座，遲鈍的點在於懷疑自己，不論是別人喜歡他還是他喜歡別人，都會害怕自己會錯意，深怕自己誤會以後尷尬。處女座在感情裡都太小心翼翼，他們在認識一個人之前都會先預設立場。有時候他們不是不懂對方的暗示，只是習慣性裝傻。

摩羯座面對自己沒有興趣的人時，就像一塊堅硬無比的木頭，不管怎麼暗示都沒有用。但是如果是摩羯座先對你有感覺，他們其實蠻主動的。在面對摩羯座要慢慢的挖呀挖呀挖，把他的心思慢慢挖出來，如果太主動，摩羯座身為感情中的「超級句點王」一定會跑給你追。

▎水瓶座 很會裝傻

水瓶座對感情不太設限，也不排斥任何的可能性，但是他們不會在一開始就設定這個人是他的對象，他們的感情是要慢慢培養出來的。

水瓶座對朋友都蠻好的，當今天你認為水瓶座對你很不錯，不要誤會，他對所有朋友都這樣。所以如果今天你和水瓶座的關係還沒有發展到一定程度，你卻對他釋放好意，他們會認為這是應該的朋友之間的相處。

很多人都覺得自己不懂水瓶座的心，不知道要怎麼辦，但其實這一切都要看水瓶座自己。有些水瓶座其實是會裝傻的，他們可能認為時機未到，或是沒有感覺，所以怎麼暗示都沒有用。但是如果今天水瓶座喜歡你，你可以很明顯的感受到，這樣的水瓶座也絕對不會是遲鈍一族的。

◎本文內容已獲 安德魯的賤聲房 授權，未經同意禁止取用轉載。

安德魯的賤聲房 星座 愛情

延伸閱讀

升遷運超旺！2023下半年「4生肖」有望加薪、職場上諸事順利

活在自己的世界裡！3生肖「超自我」不懂讀空氣 得罪人都不知道

瞬間心動對象？水象星座渴望「明燈」、土象喜歡「剛剛好」、火象需要這種人

六月快結束！12生肖下半年運勢全解析 屬龍慢下來充電、這生肖當心謠言破壞人際關係

相關新聞

業力星土星啟動#MeToo爆不停 命理師：震撼名人圈風暴將持續半年

最近#MeToo事件爆不停，許多名人的陳年舊事都被挖出來，國際天星風水命理專家邱彥龍指出，這主要是業力星土星開始啟動所致，另外，迷幻星海王星威力也即將爆發，未來半年，不但女權運動會風起雲湧，詐騙、不道德之事也會捲土重來，酒精與藥物所帶來的一連串副作用，可能會再度震撼名人圈。

「愛情遲鈍王」總聽不懂暗示？土象三憋全上榜 兩火象星座超意外

有沒有覺得有哪幾個星座，不管你明示、暗示都Get不到你的心意。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「『星座』12星座誰是感情裏的「遲鈍王」‼️是真遲鈍？還是…只是裝傻？」，建議可以參考太陽星座、金星。

每日星座運勢／雙魚付錢之前先想想 是否值得購買

2023-06-20牡羊座短評：運勢遇到小低潮。【整體運★☆☆☆☆】戀愛中的人不宜向對方提出過多要求，易讓對方反感。單身者有心儀的對象出現時，別急於表白，易遭到拒絕。有人求你幫忙的可能性很大，你的援助

別送成串粽子、也不能愛愛？命理師公開端午民俗6大禁忌

端午節將至，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙說，端午節是一年中陽氣最旺，傳統習俗有6大禁忌，包括忌去陰氣重的地方、...

見不得人好？「講話酸溜溜」三星座 獅子、牡羊易妒體質 第一名抱怨王

有些星座的人天性好強，總認為自己高人一等。有時候看到別人比自己過得好，還要沒來由酸個兩句。命理網站旺好運分享「這些星座竟然看不慣別人過得好」，來看看哪些星座超容易嫉妒，見不得別人好。

本周「血型+生肖」財運最旺TOP5！A型這生肖「財運滾滾來」：有大筆收益

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人將接獲緊急訂單，短時間內獲取豐厚收入，有人則能轉換跑道，讓自己的薪資三級跳，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦