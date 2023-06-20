「愛情遲鈍王」總聽不懂暗示？土象三憋全上榜 兩火象星座超意外

有沒有覺得有哪幾個星座，不管你明示、暗示都Get不到你的心意。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「『星座』12星座誰是感情裏的「遲鈍王」‼️是真遲鈍？還是…只是裝傻？」，建議可以參考太陽星座、金星。

▎牡羊座 直球對決

牡羊座的遲鈍點，是在於他們有沒有喜歡對方，否則無論男女，牡羊座都只會把對方當成好兄弟。牡羊座不喜歡廢話連篇，如果當他們今天對你沒感覺，他們反而會覺得你是個怪人。

但是當今天牡羊座對你有感覺的時候，完全是另一種狀況。他們遇到自己喜歡的人，會主動去做球給對方接，如果牡羊座一直沒有得到回答，他們才會主動表達。當今天看到愛面子的牡羊座直接出擊，就代表他是真的很喜歡你。

所以牡羊座只在乎自己喜歡的人，對於自己沒有感覺的人無論對方再怎麼出招，牡羊座都會像一塊大石頭，完全不為所動。

▎獅子座 討厭猜猜看

獅子座也是一個「我喜歡最重要，別人喜歡我不甘我事」的星座，他們在面對感情很直觀，但是他們礙於面子，常常愛假掰，想出手又怕失敗。

對獅子座達愛意時，請你不要繞來繞去，他們討厭麻煩的戀情，很討厭在感情中猜東猜西，直接一點的表達或是明確的暗示反而更加分，讓獅子座欣賞你的這份勇敢。

獅子座遲鈍的點，是他們喜歡跟大家當好朋友，也因為這樣常常在愛情跟友情之間，自己也有點模糊。有時候在第一時間碰到對自己好的人，除非對方超級明顯地表示，讓他覺得自己特別的，否則獅子座會認為你應該就是個好人，對大家都這樣。

▎金牛座、處女座、摩羯座 各有盲點

慢熟型的金牛座，當他們喜歡一個人的時候，對方可能要很久才會發現，因為他們習慣把感情留在心底，所以也常常錯過黃金時期。而金牛座的遲鈍點在於沒有自信，也會懷疑對方喜歡他只是想利用他。

平常精明幹練的處女座，遲鈍的點在於懷疑自己，不論是別人喜歡他還是他喜歡別人，都會害怕自己會錯意，深怕自己誤會以後尷尬。處女座在感情裡都太小心翼翼，他們在認識一個人之前都會先預設立場。有時候他們不是不懂對方的暗示，只是習慣性裝傻。

摩羯座面對自己沒有興趣的人時，就像一塊堅硬無比的木頭，不管怎麼暗示都沒有用。但是如果是摩羯座先對你有感覺，他們其實蠻主動的。在面對摩羯座要慢慢的挖呀挖呀挖，把他的心思慢慢挖出來，如果太主動，摩羯座身為感情中的「超級句點王」一定會跑給你追。

▎水瓶座 很會裝傻

水瓶座對感情不太設限，也不排斥任何的可能性，但是他們不會在一開始就設定這個人是他的對象，他們的感情是要慢慢培養出來的。

水瓶座對朋友都蠻好的，當今天你認為水瓶座對你很不錯，不要誤會，他對所有朋友都這樣。所以如果今天你和水瓶座的關係還沒有發展到一定程度，你卻對他釋放好意，他們會認為這是應該的朋友之間的相處。

很多人都覺得自己不懂水瓶座的心，不知道要怎麼辦，但其實這一切都要看水瓶座自己。有些水瓶座其實是會裝傻的，他們可能認為時機未到，或是沒有感覺，所以怎麼暗示都沒有用。但是如果今天水瓶座喜歡你，你可以很明顯的感受到，這樣的水瓶座也絕對不會是遲鈍一族的。

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